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Не управлять, а собирать прибыль. Почему американцы держатся за Запорожскую АЭС

Не управлять, а собирать прибыль. Почему американцы держатся за Запорожскую АЭС - 15.05.2025 Украина.ру

Не управлять, а собирать прибыль. Почему американцы держатся за Запорожскую АЭС

В преддверье российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая высокопоставленные лица американской администрации неоднократно выдвигали вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) как один из главных на повестке дня предстоящей встречи

2025-05-15T19:42

2025-05-15T19:42

2025-05-15T19:43

эксклюзив

запорожская аэс

росатом

магатэ

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россия

сша

игорь юшков

рафаэль гросси

стив уиткофф

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Наряду с территориальным вопросом и вопросом доступа Украины к Черному морю, на переговорах речь пойдет о Запорожской АЭС, заявил американскому изданию Breitbart 12 мая участвующий в украинском урегулировании специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По его словам, ЗАЭС является "своего рода жемчужиной в короне" из-за своей мощности, поэтому контроль над станцией является одним из важных пунктов дискуссии.Второй высокопоставленный американский чиновник – специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил 13 мая в интервью Fox News о том, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской АЭС и стремятся "помогать" в ее эксплуатации."Мы говорим о Запорожской атомной электростанции, которая является третьей по величине в Европе. Мы говорим о том, кто будет управлять ею. Мы неоднократно говорили, что будем помогать в эксплуатации этой станции", — сказал он.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что при наличии соответствующего решения со стороны российского руководства участие США в управлении Запорожской АЭС может быт рассмотрено.В день возобновления стамбульских переговоров заявление о ситуации на Запорожской АЭС сделало МАГАТЭ. По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, ядерная безопасность на станции остается нестабильной, потому что она полагается всего на одну линию электропередачи.Гросси добавил, что на протяжении всего конфликта внешнее электроснабжение оставалось ахиллесовой пятой ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС. Также он отметил, что эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать военную активность вблизи ЗАЭС на ежедневном уровне.О том, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС президент США Дональд Трамп впервые публично заявил в марте этого года."Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее", - сказал он, намекая на то, что ЗАЭС станет предметом торга.Американское издание Financial Times тогда предположило, что США намерены установить контроль над ЗАЭС для освоения месторождений редкоземельных металлов. Это энергоемкая технология, поэтому мощная электростанция здесь будет как нельзя кстати, прокомментировало возможную сделку вокруг ЗАЭС чешское издание."Для добычи и переработки минеральных ресурсов, к которым США благодаря договору получили бы доступ, необходимо много энергии. Ее производство могла бы обеспечить Запорожская АЭС, которая благодаря шести реакторам является крупнейшим объектом своего рода в Европе и находится вблизи нескольких месторождений редкоземельных металлов", - подчеркивается в статье издания.Действительно, Запорожская атомная электростанция с шестью энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является одной из самых мощных АЭС в мире.Решение о строительстве атомной электростанции на берегу Каховского водохранилища было принято в СССР в 1978 году. В 1981 году был заложен первый энергоблок, в 1987 уже были запущены четыре реактора ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт. Рядом с АЭС возник город Энергодар. Изначально он был создан как город-спутник АЭС, в котором проживали работники станции со своими семьями.В 1996 году станция перешла под управление "Энергоатома", а в 2000-х на ней внедрили систему радиационного контроля. В энергосистеме Украины Запорожская АЭС вырабатывала 21% всей электроэнергии и снабжала электричеством до 10 млн человек.Под контроль ВС РФ станция перешла 4 марта 2022 года. С тех пор станция находится под управлением "Росатома".Источник энергии, источник прибыли и разменная монета в переговорахЖелание американской стороны поставить вопрос Запорожской АЭС на повестку дня продиктовано несколькими причинами, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Кроме того, что это крупнейшая атомная станция в Европе, это еще и переговорная позиция для американцев, отметил эксперт. В какой-то момент американцы могут сказать, что "оставят" России ЗАЭС в обмен на какую-то уступку с российской стороны, уточнил Юшков. Также возможен "торг" в другую сторону, добавил он."Запорожская АЭС – это вопрос не только электроэнергии, но и территории. Сам промышленный объект занимает большую площадь, он находится сейчас на территории России, и если Москва по требованию американцев уступит Украине ЗАЭС, получается, что Россия делает территориальные уступки", - рассказал Юшков.Второй момент, который подогревает интерес США к Запорожской атомной электростанции – это возможная реализация "ресурсной сделки", заключенной между Вашингтоном и Киевом, продолжил эксперт. Он напомнил, что эта сделка касается новых проектов, которые будут разрабатываться на территории Украины."Почему сейчас не разрабатываются те же месторождения редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, которые, как предполагается, в будущем будут передаваться американским компаниям? Дело в том, что они просто не рентабельные. Все, что было привлекательно для эксплуатации на Украине, уже забрали какие-то иностранные или украинские компании. А те месторождения, которые выторговали себе американцы, до сих пор никому не были нужны", - уточнил Юшков.По его словам, для того чтобы сделать эти проекты рентабельными, нужно обеспечить себе доступ к дешевой электроэнергии. Тогда себестоимость добычи полезных ископаемых будет ниже, и они будут конкурентоспособными на мировом рынке, продолжил эксперт. Это значит, что американцы спокойно могут туда вкладывать деньги, добывать их и получать от этого прибыль, рассказал Юшков.Эксперт напомнил, что, помимо полезных ископаемых, американцы на Украине хотят получить и промышленные объекты."Может быть, они планируют еще и продавать электроэнергию ЗАЭС. Я не думаю, что они ставят вопрос о возвращении Запорожской АЭС Украине ради самой Украины. Американцы будут ставить вопрос о контроле над электростанцией для того, чтобы потом они сами эксплуатировали и продавали электроэнергию с ЗАЭС украинским потребителям", - полагает Юшков.Что касается самой Украины, она заинтересована в Запорожской АЭС, так как ей нужна электроэнергия, которую она будет направлять на внутренний рынок, отметил эксперт. Таким образом она освободит электроэнергию, которая производится на более западных станциях для экспорта в Европу, уточнил он."Тем временем у самой ЗАЭС много проблем. Ее пока нельзя запустить на полную мощность. Некоторые ее энергоблоки уже пора выводить из эксплуатации или принимать решение о продлении их работы на пять или десять лет. Первый энергоблок выработает свой энергоресурс в сентябре 2026 года. Кроме него, еще три или четыре энергоблока надо вывести из эксплуатации", - рассказал Юшков.Кроме того, важной проблемой, связанной с работой ЗАЭС, является обеспечение воды для ее охлаждения, продолжил эксперт. У станции есть пруд-охладитель, в который раньше закачивалась вода из Каховского водохранилища, напомнил он."После того, как ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, водохранилище высохло, вода ушла, и теперь атомную электростанцию нельзя запускать на стопроцентную мощность. Нет водохранилища, чтобы ее остужать. К тому же, должны быть дополнительные электростанции, которые будут обеспечивать ей энергоснабжение – Запорожская ТЭЦ сейчас повреждена и не работает. Если ЗАЭС останется без электричества, там повторится сценарий Фукусимы", - рассказал Юшков.По его словам, американцы говорят о совместном управлении Запорожской АЭС, не уточняя при этом, с кем они намерены совместно управлять ею – с русскими или с украинцами."Каждая из этих двух сторон вполне может управлять АЭС самостоятельно. Украина после развала СССР продолжила эксплуатировать атомные электростанции. Правда, они пошли на определенный риск, когда поменяли топливо "Росатома" на "Вестингауз". Это прошло не без проблем, но в итоге вопрос был решен", - напомнил Юшков.Поэтому, когда США говорят о том, что они намерены помогать управлять Запорожской АЭС, они имеют в виду то, что они войдут в долю компании, которая будет продавать электроэнергию с ЗАЭС, и будут делить прибыль, предположил эксперт. Речь идет не про техническую сторону вопроса, а про то, чтобы стать акционерами и получать деньги, добавил он.Однако это все заявления на уровне политиков – другое дело, придет ли туда какая-то коммерческая американская компания или нет, отметил Юшков."Допустим, продадим мы американцам долю. Придет какая-то американская компания, посмотрит на Запорожскую АЭС и скажет – тут три энергоблока в ближайшие три года надо будет восстановить. Это затраты. А прибыль она будет приносить, может быть, только лет через десять. Там стоит отработанное ядерное топливо чуть ли не на линии фронта. Все эти проблемы надо решать. Коммерческая компания задумается, нужно ли ей это", - сказал эксперт.Даже получение прибыли не такой уж и простой вопрос, продолжил Юшков. Например, украинцы будут требовать не поднимать тарифы для их потребителей, так как страна и так осталась без денег, допустил он. Поэтому на уровне политики Запорожская АЭС интересна для США, но на уровне коммерческой логики здесь возникает ряд проблем, констатировал эксперт."Что касается российской стратегии по отношению к Запорожской АЭС, у нас пока не решены вопросы охлаждения, вопросы сбыта электроэнергии. Надо выработать план, что делать с ней в будущем, но вряд ли кто-то запустит ее до окончания боевых действий. Дальше надо думать, каким энергоблокам надо продлить срок эксплуатации. Отсюда мы будем знать мощность и потребности в системе охлаждения. На основании этого будем решать бурим ли мы скважины, чтобы доставать воду или восстанавливаем Каховскую ГЭС, по сути, с нуля", - рассказал Юшков.По словам эксперта, России ЗАЭС нужна для того, чтобы снабжать электроэнергией южные регионы страны. Если заработает Запорожская АЭС, Ростовскую АЭС можно будет переключить на более восточные регионы страны, а Запорожская может снабжать новые регионы, вплоть до Крыма, полагает Юшков."Опять же, мы можем продавать электричество той же Украине по коммерческим ценам. Эти цены явно будут выгоднее цен Евросоюза. Но это возможно только тогда, когда закончится конфликт. Поэтому я считаю, что преждевременно говорить о том, какова будет судьба Запорожской АЭС на переговорах", - подытожил Игорь Юшков.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, запорожская аэс, росатом, магатэ, украина, россия, сша, игорь юшков, рафаэль гросси, стив уиткофф, переговоры, редкоземельные металлы