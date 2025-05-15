https://ukraina.ru/20250515/layka-kvir-i-volgogradskiy-armyanin-ukraina-nashla-zradu-na-evrovidenii-1063157887.html

Лайка, квир и волгоградский армянин: Украина нашла "зраду" на "Евровидении"

Лайка, квир и волгоградский армянин: Украина нашла "зраду" на "Евровидении" - 15.05.2025 Украина.ру

Лайка, квир и волгоградский армянин: Украина нашла "зраду" на "Евровидении"

Украина никак не может оставить "Евровидение" в покое. С 2022 года в этом действе не принимают участия представители России, но поиски "российского следа" в этом песенном конкурсе бдительными украинскими "патриотами" не прекращаются и поныне

2025-05-15T16:56

2025-05-15T16:56

2025-05-15T16:56

эксклюзив

россия

украина

ирландия

евровидение

скандал

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За этих не голосоватьВ этот раз организаторы "Евровидения" выложили на своих ресурсах видеоподборку исполнителей разных лет. В одном из роликов фигурировал российский коллектив "Бурановские бабушки", который в 2012 году остановился в шаге от победы в конкурсе."Бабушки" попали на видео не только как яркий и самобытный ансамбль, о котором на "Евровидении" вспоминают до сих пор, но и как исполнители с самым большим суммарным возрастом, который составляет 403 года.Упоминание россиянок разозлило часть украинцев, которые принялись строчить в соцсетях гневные комментарии и требовать удалить эти кадры.Но на этом скандалы с участием Украины не закончились.Украинский пропагандистский телеграм-канал UA War Infographics выложил на днях пост, в котором были перечислены участники конкурса, за которых в этом году украинцам лучше не голосовать.Удивительным образом, у ряда исполнителей нашли связь с Россией. Норвежская певица Emmy, которая будет представлять Ирландию, исполнит трек Laika Party, который вдохновлен историей собаки Лайки, в 1957 году совершившей полет в один конец в космос на советском спутнике.Казалось бы, трогательная история про собаку, которая помогла человеку проторить дорогу в космос, но от каких-либо ассоциаций с Советским Союзом и Россией украинских националистов буквально корежит. Отсюда, как пишет UA War Infographics, первая претензия к этой исполнительнице – "песня про ностальгию по СССР".Вторая – композиция придумана россиянкой.На самом деле, уроженка России Лариса Вильданова (Торми) – лишь один из соавторов песни, однако именно она, по словам Emmy, надоумила ее отправиться на "Евровидение".Сама Вильданова-Торми покинула родину 20 лет назад и живет в Ирландии, откуда осудила СВО и всячески пробует записаться в "хорошие русские", заявляя, что нельзя винить граждан РФ в произошедшем. Как видно, это ей не помогло. Украинские националисты в очередной раз подтвердили, что "хороших русских" для них не существует.Кто и чем еще "провинился" перед УкраинойСледующей "жертвой" борцов с ностальгией по СССР стал эстонский рэпер с неэстонским псевдонимом Tommy Cash (в миру – Томас Таммеметс). Где у него рассмотрели эту самую ностальгию не очень понятно, песня, с которой он участвует в конкурсе называется Espresso Macchiato и рассказывает шуточную историю про стереотипного итальянца, спагетти, мафию и т.д.К песне, кстати, полный набор претензий у итальянских общественников, которые обвинили артиста в издевательствах над Италией, но и украинцы нашли к чему придраться.Не нравится им, судя по всему, аккуратное молчание, которое рэпер из Эстонии хранит по поводу конфликта на Украине. Недавно музыкант поблагодарил своих украинских поклонников, выразил желание приехать в Одессу, но ни слова не сказал по поводу происходящего в этой стране.Исполнителю поставили на вид, кроме ностальгии, призывы к миру и то, что его конкурсный номер поставлен россиянкой. С Россией, между прочим, у него давние связи. Рэпер прекрасно владеет русским языком и сотрудничает с российскими артистами.Не повезло и представителю Австрии JJ (Йоханессу Питчу) – 24-летнему австрийскому филиппинцу, который позиционирует себя как члена ЛГБТ*-сообщества.Свою песню Wasted Love, признался певец, он сочинил под влиянием оперной дивы Анны Нетребко. Он оказался ее давним поклонником и регулярно лайкал ее посты в соцсетях, даже те, которые, как пишет украинское интернет-издание "Обозреватель", содержали "пророссийские месседжи". Сама Нетребко уже давно распространяет месседжи скорее противоположного содержания, однако это также не спасло ее и JJ от пополнения списков "врагов" Украины.Еще один участник "Евровидения", который впал в немилость у украинцев – певец Parg (Паргев Варданян) из Армении. Попасть в этот список ему было практически на роду написано: музыкант значительную часть своей жизни прожил в России, где закончил Волгоградский государственный институт театра и кино. На родину он вернулся только в 2022 году.Замыкает этот перечень грузинка Мариам Шенгелия. Прямой связи с РФ у нее не нашли, поэтому пришлось обвинить ее только лишь в поддержке партии "Грузинская мечта", которая в интерпретации канала UA War Infographics превратилась в "пророссийскую".Украина всегда очень трепетно относилась к "Евровидению", который на Западе имеет репутацию конкурса для домохозяек и вообще не является там особо значимым событием. Киев каждый год лезет из кожи вон, чтобы пропиариться на этом мероприятии и выдать свои успехи на нем как небывалую "перемогу", то есть победу.Понятно, что похвастать больше и нечем. Не удивительно, что и нынешний конкурс киевский режим пытается политизировать и придать ему антироссийский оттенок, чтобы хоть как-то напомнить о себе.России не стоит обращать на эти действия особого внимания. Лучшим ответом станет проведение в Москве в этом году конкурса "Интервидение". По замыслу организаторов, этот смотр должен стать здоровой альтернативой "Евровидению", которое давно превратилось в междусобойчик с вкраплениями украинского национализма и психических девиаций.*Деятельность организации запрещена в РФО том, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2025" - в материале издания Украина.ру "Позаботься о моей маленькой птичке": о чём Украина споёт на "Евровидении".

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эксклюзив, россия, украина, ирландия, евровидение, скандал