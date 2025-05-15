https://ukraina.ru/20250515/anpilogov-vs-rossii-vyshli-k-dnepropetrovskoy-oblasti-i-s-dvukh-storon-berut-v-kleschi--krasnoarmeysk-1063163395.html

Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск

Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск - 15.05.2025 Украина.ру

Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск

Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-15T20:15

2025-05-15T20:15

2025-05-15T21:08

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За последнее время ВС РФ освободила сразу несколько поселков, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).По словам эксперта, сейчас ВС РФ производят с двух сторон обширный обхват большой Красноармейской агломерации. На западном фасе войска вплотную подошли к границе Днепропетровской области, на некоторых участках до нее остались сотни метров, уточнил он. Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – в виде физического контроля), это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Константиновке, отметил эксперт.Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику оборону. Также это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало жителей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html

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константиновка

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