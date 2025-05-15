Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск - 15.05.2025 Украина.ру
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Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск
Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск - 15.05.2025 Украина.ру
Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск
Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-15T20:15
2025-05-15T21:08
новости
россия
днепропетровская область
константиновка
алексей анпилогов
украина.ру
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наступление вс рф
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За последнее время ВС РФ освободила сразу несколько поселков, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).По словам эксперта, сейчас ВС РФ производят с двух сторон обширный обхват большой Красноармейской агломерации. На западном фасе войска вплотную подошли к границе Днепропетровской области, на некоторых участках до нее остались сотни метров, уточнил он. Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – в виде физического контроля), это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Константиновке, отметил эксперт.Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику оборону. Также это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало жителей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html
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днепропетровская область
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покровск/красноармейск
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новости, россия, днепропетровская область, константиновка, алексей анпилогов, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Днепропетровская область, Константиновка, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Покровск/Красноармейск

Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск

20:15 15.05.2025 (обновлено: 21:08 15.05.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
За последнее время ВС РФ освободила сразу несколько поселков, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).
По словам эксперта, сейчас ВС РФ производят с двух сторон обширный обхват большой Красноармейской агломерации. На западном фасе войска вплотную подошли к границе Днепропетровской области, на некоторых участках до нее остались сотни метров, уточнил он.
"А на восточном фасе происходит наш прорыв вдоль трассы в сторону Константиновки. Наша задача максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север", — подчеркнул Анпилогов.
Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – в виде физического контроля), это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Константиновке, отметил эксперт.
Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику оборону. Также это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало жителей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
17:58
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных минЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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