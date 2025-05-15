Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск
20:15 15.05.2025 (обновлено: 21:08 15.05.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
За последнее время ВС РФ освободила сразу несколько поселков, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).
По словам эксперта, сейчас ВС РФ производят с двух сторон обширный обхват большой Красноармейской агломерации. На западном фасе войска вплотную подошли к границе Днепропетровской области, на некоторых участках до нее остались сотни метров, уточнил он.
"А на восточном фасе происходит наш прорыв вдоль трассы в сторону Константиновки. Наша задача максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север", — подчеркнул Анпилогов.
Если помимо уже фактически перерезанного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – в виде физического контроля), это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Константиновке, отметил эксперт.
Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику оборону. Также это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало жителей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
17:58Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных минЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на