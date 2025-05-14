https://ukraina.ru/20250514/ukrainskiy-biznesmen-rasskazal-o-peregovorakh-s-rossiey-ulichiv-zelenskogo-v-khamstve-i-klevete-1063133211.html
Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете
Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете - 14.05.2025 Украина.ру
Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете
Владимир Зеленский распространяет ложь о переговорах Киева с Москвой и клевещет на участников переговорного процесса. Об этом 14 мая заявил общественный деятель, предприниматель, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов Вадим Новинский
2025-05-14T19:51
2025-05-14T19:51
2025-05-14T19:51
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сбу
дезинформация
переговоры
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Владимир Зеленский позволил себе 13 мая грубый клеветнический выпад в адреса Вадима Новинского, сообщил бизнесмен. Он процитировал заявление Зеленского с такими утверждениями, как "люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина".Новинский также отметил, что одновременно с этим подконтрольные офису украинского президента информационные ресурсы начали распространять дезинформацию о том, что в начале СВО бизнесмен якобы склонял Зеленского к капитуляции."Во-первых, на протяжении войн, я не вел никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определенного мандата и, не могут вестись каждым желающим, о чем хорошо известно господину Зеленскому, - заявил Новинский. - Во-вторых, хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и, его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле".Новинский в опровержении лжи Зеленского отметил, что ни о каком предложении бегства, капитуляции или подобном не говорил и "предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предваряющая встречу между делегациями Украины и России"."Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: "Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность". Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу", - сообщил Новинский.Он заявил о своём праве требовать, чтобы записи его телефонных разговоров с Зеленским и другими участниками процесса, позиция и предложения Новинского "были обнародованы – без купюр и искажений, что, к сожалению, стало нормой для нынешней власти".Он пообещал в ближайшее время решить, каким образом и когда обнародовать данные, свидетелем которых ему пришлось быть. Новинский также не исключил обращения в суд с иском против Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений.Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков и бизнесменов, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского, журналиста из США Гонсало Лира, экс-депутата ВРУ Ильи Кивы. В этом же списке нардеп назвал убитого в Киеве сотрудниками СБУ агента ГУР Минобороны Украины бизнесмена Дениса Киреева – участника российско-украинских переговоров в Белоруссии весной 2022 года. Подробности в публикации Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вадим новинский, верховная рада, сбу, дезинформация, переговоры, новости о переговорах россии и украины, сво, скандал, белоруссия, виктор медведчук
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вадим Новинский, Верховная Рада, СБУ, дезинформация, переговоры, новости о переговорах России и Украины, СВО, скандал, Белоруссия, Виктор Медведчук
Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете
Владимир Зеленский распространяет ложь о переговорах Киева с Москвой и клевещет на участников переговорного процесса. Об этом 14 мая заявил общественный деятель, предприниматель, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов Вадим Новинский
Владимир Зеленский позволил себе 13 мая грубый клеветнический выпад в адреса Вадима Новинского, сообщил бизнесмен. Он процитировал заявление Зеленского с такими утверждениями, как "люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина".
Новинский
также отметил, что одновременно с этим подконтрольные офису украинского президента информационные ресурсы начали распространять дезинформацию о том, что в начале СВО бизнесмен якобы склонял Зеленского
к капитуляции.
"Во-первых, на протяжении войн, я не вел никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определенного мандата и, не могут вестись каждым желающим, о чем хорошо известно господину Зеленскому, - заявил Новинский. - Во-вторых, хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и, его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины
, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле".
Новинский в опровержении лжи Зеленского отметил, что ни о каком предложении бегства, капитуляции или подобном не говорил и "предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предваряющая встречу между делегациями Украины и России".
"Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: "Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность". Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу", - сообщил Новинский.
Он заявил о своём праве требовать, чтобы записи его телефонных разговоров с Зеленским и другими участниками процесса, позиция и предложения Новинского "были обнародованы – без купюр и искажений, что, к сожалению, стало нормой для нынешней власти".
"В этой ситуации считаю, что Владимир Зеленский допустил абсолютные хамство и откровенную клевету в мой адрес. На протяжении всего этого времени не хотел упоминать о многих нелицеприятных моментах, связанных с высшим руководством страны в первые дни войны, но заявления господина Зеленского вынуждают меня раскрыть определенные детали, которые не делают чести ни ему, ни многим людям из его окружения", - отметил Новинский.
Он пообещал в ближайшее время решить, каким образом и когда обнародовать данные, свидетелем которых ему пришлось быть. Новинский также не исключил обращения в суд с иском против Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский
в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского
в убийстве нескольких политиков и бизнесменов, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского
, журналиста из США
Гонсало Лира, экс-депутата ВРУ Ильи Кивы
. В этом же списке нардеп назвал убитого в Киеве
сотрудниками СБУ
агента ГУР Минобороны Украины бизнесмена Дениса Киреева – участника российско-украинских переговоров в Белоруссии
весной 2022 года. Подробности в публикации Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков