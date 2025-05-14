https://ukraina.ru/20250514/ukrainskiy-biznesmen-rasskazal-o-peregovorakh-s-rossiey-ulichiv-zelenskogo-v-khamstve-i-klevete-1063133211.html

Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете

Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете - 14.05.2025 Украина.ру

Украинский бизнесмен рассказал о переговорах с Россией, уличив Зеленского в хамстве и клевете

Владимир Зеленский распространяет ложь о переговорах Киева с Москвой и клевещет на участников переговорного процесса. Об этом 14 мая заявил общественный деятель, предприниматель, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов Вадим Новинский

2025-05-14T19:51

2025-05-14T19:51

2025-05-14T19:51

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Владимир Зеленский позволил себе 13 мая грубый клеветнический выпад в адреса Вадима Новинского, сообщил бизнесмен. Он процитировал заявление Зеленского с такими утверждениями, как "люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина".Новинский также отметил, что одновременно с этим подконтрольные офису украинского президента информационные ресурсы начали распространять дезинформацию о том, что в начале СВО бизнесмен якобы склонял Зеленского к капитуляции."Во-первых, на протяжении войн, я не вел никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определенного мандата и, не могут вестись каждым желающим, о чем хорошо известно господину Зеленскому, - заявил Новинский. - Во-вторых, хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и, его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле".Новинский в опровержении лжи Зеленского отметил, что ни о каком предложении бегства, капитуляции или подобном не говорил и "предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предваряющая встречу между делегациями Украины и России"."Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: "Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность". Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу", - сообщил Новинский.Он заявил о своём праве требовать, чтобы записи его телефонных разговоров с Зеленским и другими участниками процесса, позиция и предложения Новинского "были обнародованы – без купюр и искажений, что, к сожалению, стало нормой для нынешней власти".Он пообещал в ближайшее время решить, каким образом и когда обнародовать данные, свидетелем которых ему пришлось быть. Новинский также не исключил обращения в суд с иском против Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений.Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков и бизнесменов, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского, журналиста из США Гонсало Лира, экс-депутата ВРУ Ильи Кивы. В этом же списке нардеп назвал убитого в Киеве сотрудниками СБУ агента ГУР Минобороны Украины бизнесмена Дениса Киреева – участника российско-украинских переговоров в Белоруссии весной 2022 года. Подробности в публикации Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков

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