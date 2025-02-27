Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков - 27.02.2025 Украина.ру
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Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков - 27.02.2025 Украина.ру
Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского
2025-02-27T09:00
2025-02-27T09:14
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Депутат опубликовал список политиков, журналистов, чиновников, которые, по его словам, были убиты или подвергались пыткам при нахождении Зеленского у власти.Среди других лиц, которые, по словам нардепа, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев. В списке депутат также упомянул себя, заявив, что он повергался пыткам в СИЗО в Киеве, и депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, вынужденного "покинуть Украину под угрозой убийства за поддержку УПЦ (Украинской православной церкви - ред.)".В январе 2023 года вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. Подробнее - в материале Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр дубинский, киев, бровары, денис монастырский, владимир зеленский, мвд, верховная рада, сизо
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Бровары, Денис Монастырский, Владимир Зеленский, МВД, Верховная Рада, СИЗО

Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков

09:00 27.02.2025 (обновлено: 09:14 27.02.2025)
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского
Депутат опубликовал список политиков, журналистов, чиновников, которые, по его словам, были убиты или подвергались пыткам при нахождении Зеленского у власти.
"Денис Монастырский. Министр МВД, погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад", - заверил Дубинский.
Среди других лиц, которые, по словам нардепа, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев.
В списке депутат также упомянул себя, заявив, что он повергался пыткам в СИЗО в Киеве, и депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, вынужденного "покинуть Украину под угрозой убийства за поддержку УПЦ (Украинской православной церкви - ред.)".
В январе 2023 года вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли.
Подробнее - в материале Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийКиевБроварыДенис МонастырскийВладимир ЗеленскийМВДВерховная РадаСИЗО
 
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