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Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков - 27.02.2025 Украина.ру
Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского
2025-02-27T09:00
2025-02-27T09:00
2025-02-27T09:14
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Депутат опубликовал список политиков, журналистов, чиновников, которые, по его словам, были убиты или подвергались пыткам при нахождении Зеленского у власти.Среди других лиц, которые, по словам нардепа, пострадали, также упоминаются скончавшийся в тюрьме американский журналист Гонсало Лира, погибший экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Денис Киреев. В списке депутат также упомянул себя, заявив, что он повергался пыткам в СИЗО в Киеве, и депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, вынужденного "покинуть Украину под угрозой убийства за поддержку УПЦ (Украинской православной церкви - ред.)".В январе 2023 года вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. Подробнее - в материале Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, александр дубинский, киев, бровары, денис монастырский, владимир зеленский, мвд, верховная рада, сизо
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Бровары, Денис Монастырский, Владимир Зеленский, МВД, Верховная Рада, СИЗО
Дубинский обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины и других политиков
09:00 27.02.2025 (обновлено: 09:14 27.02.2025)
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского