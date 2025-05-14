Украинские спецслужбы ликвидировали межрегиональную сеть наркобизнеса - 14.05.2025 Украина.ру
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Украинские спецслужбы ликвидировали межрегиональную сеть наркобизнеса
Украинские спецслужбы ликвидировали межрегиональную сеть наркобизнеса - 14.05.2025 Украина.ру
Украинские спецслужбы ликвидировали межрегиональную сеть наркобизнеса
На Украине раскрыта межрегиональная преступная организация, участники которой контролировали деятельность сети нарколабораторий. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
2025-05-14T13:11
2025-05-14T13:11
новости
украина
хмельницкий (город)
киевская область
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киев
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наркобизнес
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Участники украинской межрегиональной преступной организации контролировали деятельность сетей нарколабораторий. Почти по всей Украине продолжаются обыски, уже проведено более 200 таковых. Они проводятся в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в регионах."Правоохранители документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которых альфа-PVP, амфетамин и мефедрон", - сказано в официальном сообщении.Уже ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов, действовавших в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.В этих нарколабораториях производилось более 700 кг наркотической продукции ежемесячно. Во время проведения обысков обнаружены и изъяты сотни килограммов и литров наркосодержащей продукции, в том числе 12 тонн прекурсоров.Задержаны и проходят по делу подозреваемыми 66 участников наркосиндиката. Им инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, организацию контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах. Также им инкриминированы незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.Кроме того, фигурантам вменили организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и организацию незаконного приобретения, хранения и пересылки прекурсора с целью его использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта, а также незаконного сбыта прекурсора.Спецоперация проводится Нацполицией Украины и СБУ.Незадолго до этого Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
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новости, украина, хмельницкий (город), киевская область, нацполиция, сбу, киев, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, нарколаборатория, наркодельцы, наркопритоны
Новости, Украина, Хмельницкий (город), Киевская область, Нацполиция, СБУ, Киев, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, нарколаборатория, наркодельцы, наркопритоны

Украинские спецслужбы ликвидировали межрегиональную сеть наркобизнеса

13:11 14.05.2025
 
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
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На Украине раскрыта межрегиональная преступная организация, участники которой контролировали деятельность сети нарколабораторий. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
Участники украинской межрегиональной преступной организации контролировали деятельность сетей нарколабораторий. Почти по всей Украине продолжаются обыски, уже проведено более 200 таковых. Они проводятся в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в регионах.
"Правоохранители документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которых альфа-PVP, амфетамин и мефедрон", - сказано в официальном сообщении.
Уже ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов, действовавших в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.
В этих нарколабораториях производилось более 700 кг наркотической продукции ежемесячно. Во время проведения обысков обнаружены и изъяты сотни килограммов и литров наркосодержащей продукции, в том числе 12 тонн прекурсоров.
Задержаны и проходят по делу подозреваемыми 66 участников наркосиндиката. Им инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, организацию контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах. Также им инкриминированы незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Кроме того, фигурантам вменили организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и организацию незаконного приобретения, хранения и пересылки прекурсора с целью его использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта, а также незаконного сбыта прекурсора.
Спецоперация проводится Нацполицией Украины и СБУ.
Незадолго до этого Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
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