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Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами

Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами - 04.05.2025 Украина.ру

Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами

Обвиняемые в причастности к наркоторговле были отпущены на свободу зампредом псковского горсуда и скрылись на Украине, после чего возникли вопросы к судье. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.

2025-05-04T17:50

2025-05-04T17:50

2025-05-04T17:50

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"Зампредседателя Псковского горсуда могут лишить статуса судьи — она неожиданно выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Следователи подозревают, что это могло быть подстроено", - сообщил телеграм-канал. По его информации, речь идёт о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков. В отношении курьеров возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).После этого фигуранты быстроо покинули Россию, а к зампреду горсуда появились вопросы - в том числе и со стороны коллег. "Квалификационная коллегия судей Псковской области созвала комиссию. Уверены: действия Григорьевой — "дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности". Сама женщина после шумихи попыталась уволиться (так можно сохранить приличную пенсию). Но коллеги сработали быстрее — сейчас они рассматривают её отставку без содержания", - сказано в публикации.Тем временем на Украине тоже ведётся борьба с наркоторговлей. Подробности в публикации Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция

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