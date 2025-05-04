Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами - 04.05.2025 Украина.ру
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Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами - 04.05.2025 Украина.ру
Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
Обвиняемые в причастности к наркоторговле были отпущены на свободу зампредом псковского горсуда и скрылись на Украине, после чего возникли вопросы к судье. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.
2025-05-04T17:50
2025-05-04T17:50
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"Зампредседателя Псковского горсуда могут лишить статуса судьи — она неожиданно выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Следователи подозревают, что это могло быть подстроено", - сообщил телеграм-канал. По его информации, речь идёт о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков. В отношении курьеров возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).После этого фигуранты быстроо покинули Россию, а к зампреду горсуда появились вопросы - в том числе и со стороны коллег. "Квалификационная коллегия судей Псковской области созвала комиссию. Уверены: действия Григорьевой — "дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности". Сама женщина после шумихи попыталась уволиться (так можно сохранить приличную пенсию). Но коллеги сработали быстрее — сейчас они рассматривают её отставку без содержания", - сказано в публикации.Тем временем на Украине тоже ведётся борьба с наркоторговлей. Подробности в публикации Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, опг, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, суд, псков, криминал
Новости, Украина, Россия, ОПГ, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, Суд, Псков, криминал

Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами

17:50 04.05.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Обвиняемые в причастности к наркоторговле были отпущены на свободу зампредом псковского горсуда и скрылись на Украине, после чего возникли вопросы к судье. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.
"Зампредседателя Псковского горсуда могут лишить статуса судьи — она неожиданно выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Следователи подозревают, что это могло быть подстроено", - сообщил телеграм-канал.

По его информации, речь идёт о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков. В отношении курьеров возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).
"За это время у следствия появились железные показания свидетелей, заключения экспертиз и так далее. Задержанным стабильно продлевали арест. Но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи — неожиданно для всех", - сообщил Mash.
После этого фигуранты быстроо покинули Россию, а к зампреду горсуда появились вопросы - в том числе и со стороны коллег.

"Квалификационная коллегия судей Псковской области созвала комиссию. Уверены: действия Григорьевой — "дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности". Сама женщина после шумихи попыталась уволиться (так можно сохранить приличную пенсию). Но коллеги сработали быстрее — сейчас они рассматривают её отставку без содержания", - сказано в публикации.
Тем временем на Украине тоже ведётся борьба с наркоторговлей. Подробности в публикации Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция
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17:50Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
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