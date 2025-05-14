СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским - 14.05.2025 Украина.ру
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СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским
СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским - 14.05.2025 Украина.ру
СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле. Об этом 14 мая написало французское агентство AFP
2025-05-14T11:15
2025-05-14T11:15
новости
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По данным издания, возвращаясь из Китая, Лула да Силва планирует заехать в Россию, чтобы поговорить с российским лидером по просьбе Зеленского, который ранее настаивал на встрече с Путиным. Стоит отметить, что накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просил бразильского лидера уговорить президента РФ приехать в Стамбул. На сегодняшний день, Путин не потверждал свой визит в Турцию. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее.Кроме того, сегодня, 14 мая, накануне возможных переговоров в Стамбуле, стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".
https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html
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новости, стамбул, россия, украина, бразилия, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Стамбул, Россия, Украина, Бразилия, Владимир Путин, Владимир Зеленский

СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским

11:15 14.05.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле. Об этом 14 мая написало французское агентство AFP
По данным издания, возвращаясь из Китая, Лула да Силва планирует заехать в Россию, чтобы поговорить с российским лидером по просьбе Зеленского, который ранее настаивал на встрече с Путиным.
"Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры", — заявил Лула на пресс-конференции в Пекине перед отъездом.
Стоит отметить, что накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просил бразильского лидера уговорить президента РФ приехать в Стамбул. На сегодняшний день, Путин не потверждал свой визит в Турцию.
По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее.
Кроме того, сегодня, 14 мая, накануне возможных переговоров в Стамбуле, стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
11:00
Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерамиВ ближайшее воскресенье Владимир Зеленский намерен посетить Рим и пообщаться с мировыми лидерами. Об этом 14 мая агентству Reuters сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
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