https://ukraina.ru/20250514/smi-prezident-brazilii-letit-v-moskvu-ugovarivat-putina-na-vstrechu-s-zelenskim-1063111935.html

СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским

СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским - 14.05.2025 Украина.ру

СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле. Об этом 14 мая написало французское агентство AFP

2025-05-14T11:15

2025-05-14T11:15

2025-05-14T11:15

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По данным издания, возвращаясь из Китая, Лула да Силва планирует заехать в Россию, чтобы поговорить с российским лидером по просьбе Зеленского, который ранее настаивал на встрече с Путиным. Стоит отметить, что накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просил бразильского лидера уговорить президента РФ приехать в Стамбул. На сегодняшний день, Путин не потверждал свой визит в Турцию. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее.Кроме того, сегодня, 14 мая, накануне возможных переговоров в Стамбуле, стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".

https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html

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