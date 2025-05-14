https://ukraina.ru/20250514/s-kem-rossii-dogovoritsya-po-odesse-i-kak-otvetit-na-peremirie-ukrainy-i-evropy--kochetkov-1063132988.html

С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков

С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков - 14.05.2025 Украина.ру

С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о жизнеспособности стамбульского формата и о... Украина.ру, 14.05.2025

2025-05-14T19:35

2025-05-14T19:35

2025-05-14T19:36

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россия

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дональд трамп

"азов"

стамбул

переговоры по украине 2025

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о жизнеспособности стамбульского формата и о российских интересах в рамках долгосрочного мира. 00:25 - О новом стамбульском формате: как продавить российские интересы при переговорах; 04:55 - Позиция Путина на переговорах; 06:39 - Формат и участники встречи в Стамбуле; 09:00 - О позиции Трампа в вопросе заключения мира и дипломатических отношениях России и США; 12:25 - Как решить вопрос с Одессой? 17:35 - Сценарий на случай срыва переговоров; 20:04 - Союз России и КНДР как сигнал всему миру; 22:27 - Общие интересы России и Китая. *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ. ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff

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