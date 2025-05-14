https://ukraina.ru/20250514/s-kem-rossii-dogovoritsya-po-odesse-i-kak-otvetit-na-peremirie-ukrainy-i-evropy--kochetkov-1063132988.html
С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков
С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков - 14.05.2025 Украина.ру
С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о жизнеспособности стамбульского формата и о... Украина.ру, 14.05.2025
2025-05-14T19:35
2025-05-14T19:35
2025-05-14T19:36
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россия
одесса
украина
алексей кочетков
владимир путин
дональд трамп
"азов"
стамбул
переговоры по украине 2025
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о жизнеспособности стамбульского формата и о российских интересах в рамках долгосрочного мира. 00:25 - О новом стамбульском формате: как продавить российские интересы при переговорах; 04:55 - Позиция Путина на переговорах; 06:39 - Формат и участники встречи в Стамбуле; 09:00 - О позиции Трампа в вопросе заключения мира и дипломатических отношениях России и США; 12:25 - Как решить вопрос с Одессой? 17:35 - Сценарий на случай срыва переговоров; 20:04 - Союз России и КНДР как сигнал всему миру; 22:27 - Общие интересы России и Китая. *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ. ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
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С кем России договориться по Одессе и как ответить на "перемирие" Украины и Европы — Кочетков
19:35 14.05.2025 (обновлено: 19:36 14.05.2025)
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о жизнеспособности стамбульского формата и о российских интересах в рамках долгосрочного мира.
00:25 - О новом стамбульском формате: как продавить российские интересы при переговорах;
04:55 - Позиция Путина на переговорах;
06:39 - Формат и участники встречи в Стамбуле;
09:00 - О позиции Трампа в вопросе заключения мира и дипломатических отношениях России и США;
12:25 - Как решить вопрос с Одессой?
17:35 - Сценарий на случай срыва переговоров;
20:04 - Союз России и КНДР как сигнал всему миру;
22:27 - Общие интересы России и Китая.
*В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.
ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff