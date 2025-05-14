Мир во всём мире по-турецки: Анкара принимает глав МИД стран НАТО - 14.05.2025 Украина.ру
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Мир во всём мире по-турецки: Анкара принимает глав МИД стран НАТО
Мир во всём мире по-турецки: Анкара принимает глав МИД стран НАТО - 14.05.2025 Украина.ру
Мир во всём мире по-турецки: Анкара принимает глав МИД стран НАТО
Одним из приоритетных направлений для турецкой дипломатии на неформальной встрече глав МИД стран НАТО станет установление мира в регионах у границ НАТО и на Ближнем Востоке. В то же время Анкара рассчитывает на усиление военно-технического сотрудничества с Европой
2025-05-14T17:09
2025-05-14T17:09
эксклюзив
турция
анкара
россия
эрдоган
владимир путин
дональд трамп
игил
мид
нато
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Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в турецкой Анталье. Вечером 14 мая делегации из 32 государств за ужином примет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. 15 мая состоятся заседание Североатлантического совета, панельные дискуссии в крупнейшем турецком конгресс-центре NEST, пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте.На встрече рассмотрят вопросы трансформации НАТО, распределения нагрузки на стран-участниц альянса. Мероприятие предваряет саммит Североатлантического альянса в Гааге в июне, на котором, как ожидается, могут повысить планку оборонных расходов для каждого государства до 5% ВВП.Хакан Фидан пока не сделал заявлений для прессы. Предполагается, что официальная Анкара выступит за укрепление НАТО как основы евроатлантической безопасности. Турция готова продолжать вносить свой вклад в альянс, брать на себя больше ответственности, как выражаются местные журналисты, "за счет сильной армии, современных военных возможностей и оборонной инфраструктуры". И более того - участвовать в неких оборонных усилиях Европейского союза, в который она не входит.Расходы Турции превысили планку в 2% ВВП. На это обязательно укажет Фидан, считают журналисты. Анкара готова инвестировать в оборону больше, рассчитывая на устранение препятствий для выхода на европейский оборонный рынок. Турецкие военные эксперты полагают, что Европа может обратиться к Анкаре за средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками."Ожидается, что Хакан Фидан также даст оценку необходимости прекращения [российско-украинского конфликта] с использованием его подхода "360-градусной безопасности", а также обеспечения мира и стабильности в регионах, прилегающих к альянсу, и на Ближнем Востоке, а также необходимости проявления подлинной солидарности в борьбе с терроризмом", - сообщили журналисты турецкого телеканала TRT, аккредитованного для освещения встречи глав МИД НАТО.Борьба с терроризмом и возможные переговоры по украинскому конфликту - вот основные темы, вокруг которых вращается турецкая публичная дипломатия. В первом случае внимание представителей местных властей сосредоточено на визите Дональда Трампа на Ближний Восток, поддержке Палестины и Пакистана, Организации тюркских государств, отлове террористов ИГИЛ* и роспуске Рабочей партии Курдистана. Во втором случае Анкара явно использует торговые и экономические связи как с Киевом, так и с Москвой, которые она сохранила, в отличие от так называемых "партнеров Украины" из Европы.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Маком Рютте. После встречи департамент коммуникаций Эрдогана сделал заявление об активизации усилий Турецкой Республики по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной."Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и сохраняет свою позицию, что НАТО не должно быть частью этой войны, и что нельзя упускать возможность для мира", - передают слова Эрдогана сотрудники департамента.Турецкие эксперты предполагают, что Стамбул как переговорная площадка был выбран президентом России Владимиром Путиным не случайно. Абдулла Эрбога, эксперт по международным отношениям, считает, что Турция - редкий приемлемый игрок для Москвы и Киева. Переговоры в Саудовской Аравии не принесли результатов потому, что Эр-Рияд не является региональным игроком. Турция же - черноморская страна, которая входит в НАТО и поддерживает связи с Украиной и Россией. Эрбога также предполагает, что российский лидер сделал геополитический шаг, предложив встречу в Стамбуле.По его словам, Путин якобы "увидел, что против России возник европейский альянс", потому пригласил к переговорам Турцию - показать, что Москва стремится к хорошим отношениям с Анкарой. По мнению эксперта, и Киев, и Москва постоянно делают шахматные ходы.Об украинском конфликте высказался также глава департамента коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун. Причем он сделал это на "Турецко-балканском медиафоруме" 13 мая. Алтун сказал, что лично попросил Эрдогана поддержать идею Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в Стамбуле.Стопроцентной информации о том, состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая, кто войдет в состав делегаций, и в каком формате это будет происходить, нет. Однако источники турецких журналистов в МИД Турции заявили, что одним из приоритетных направлений на неформальной встрече глав МИД стран НАТО станет "установление и поддержание мира и стабильности в регионах, окружающих альянс, и на Ближнем Востоке".* запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20250513/ssha-prishlos-vniknut-v-pozitsiyu-rossii-chego-ozhidat-ot-peregovorov-v-stambule-1063100531.html
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Алексей Туманов
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Алексей Туманов
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эксклюзив, турция, анкара, россия, эрдоган, владимир путин, дональд трамп, игил, мид, нато
Эксклюзив, Турция, Анкара, Россия, Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп, ИГИЛ, МИД, НАТО

Мир во всём мире по-турецки: Анкара принимает глав МИД стран НАТО

17:09 14.05.2025
 
© скриншотВстреча глав МИД стран НАТО в Турции 14-15 мая 2025
Встреча глав МИД стран НАТО в Турции 14-15 мая 2025
© скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Одним из приоритетных направлений для турецкой дипломатии на неформальной встрече глав МИД стран НАТО станет установление мира в регионах у границ НАТО и на Ближнем Востоке. В то же время Анкара рассчитывает на усиление военно-технического сотрудничества с Европой
Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в турецкой Анталье. Вечером 14 мая делегации из 32 государств за ужином примет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. 15 мая состоятся заседание Североатлантического совета, панельные дискуссии в крупнейшем турецком конгресс-центре NEST, пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
На встрече рассмотрят вопросы трансформации НАТО, распределения нагрузки на стран-участниц альянса. Мероприятие предваряет саммит Североатлантического альянса в Гааге в июне, на котором, как ожидается, могут повысить планку оборонных расходов для каждого государства до 5% ВВП.
Хакан Фидан пока не сделал заявлений для прессы. Предполагается, что официальная Анкара выступит за укрепление НАТО как основы евроатлантической безопасности. Турция готова продолжать вносить свой вклад в альянс, брать на себя больше ответственности, как выражаются местные журналисты, "за счет сильной армии, современных военных возможностей и оборонной инфраструктуры". И более того - участвовать в неких оборонных усилиях Европейского союза, в который она не входит.
Расходы Турции превысили планку в 2% ВВП. На это обязательно укажет Фидан, считают журналисты. Анкара готова инвестировать в оборону больше, рассчитывая на устранение препятствий для выхода на европейский оборонный рынок. Турецкие военные эксперты полагают, что Европа может обратиться к Анкаре за средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками.
"Ожидается, что Хакан Фидан также даст оценку необходимости прекращения [российско-украинского конфликта] с использованием его подхода "360-градусной безопасности", а также обеспечения мира и стабильности в регионах, прилегающих к альянсу, и на Ближнем Востоке, а также необходимости проявления подлинной солидарности в борьбе с терроризмом", - сообщили журналисты турецкого телеканала TRT, аккредитованного для освещения встречи глав МИД НАТО.
Борьба с терроризмом и возможные переговоры по украинскому конфликту - вот основные темы, вокруг которых вращается турецкая публичная дипломатия. В первом случае внимание представителей местных властей сосредоточено на визите Дональда Трампа на Ближний Восток, поддержке Палестины и Пакистана, Организации тюркских государств, отлове террористов ИГИЛ* и роспуске Рабочей партии Курдистана. Во втором случае Анкара явно использует торговые и экономические связи как с Киевом, так и с Москвой, которые она сохранила, в отличие от так называемых "партнеров Украины" из Европы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Маком Рютте. После встречи департамент коммуникаций Эрдогана сделал заявление об активизации усилий Турецкой Республики по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и сохраняет свою позицию, что НАТО не должно быть частью этой войны, и что нельзя упускать возможность для мира", - передают слова Эрдогана сотрудники департамента.
Турецкие эксперты предполагают, что Стамбул как переговорная площадка был выбран президентом России Владимиром Путиным не случайно. Абдулла Эрбога, эксперт по международным отношениям, считает, что Турция - редкий приемлемый игрок для Москвы и Киева. Переговоры в Саудовской Аравии не принесли результатов потому, что Эр-Рияд не является региональным игроком. Турция же - черноморская страна, которая входит в НАТО и поддерживает связи с Украиной и Россией. Эрбога также предполагает, что российский лидер сделал геополитический шаг, предложив встречу в Стамбуле.
По его словам, Путин якобы "увидел, что против России возник европейский альянс", потому пригласил к переговорам Турцию - показать, что Москва стремится к хорошим отношениям с Анкарой. По мнению эксперта, и Киев, и Москва постоянно делают шахматные ходы.
Об украинском конфликте высказался также глава департамента коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун. Причем он сделал это на "Турецко-балканском медиафоруме" 13 мая. Алтун сказал, что лично попросил Эрдогана поддержать идею Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в Стамбуле.
Стопроцентной информации о том, состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая, кто войдет в состав делегаций, и в каком формате это будет происходить, нет. Однако источники турецких журналистов в МИД Турции заявили, что одним из приоритетных направлений на неформальной встрече глав МИД стран НАТО станет "установление и поддержание мира и стабильности в регионах, окружающих альянс, и на Ближнем Востоке".
* запрещенная в РФ террористическая организация
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 19:19
США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в СтамбулеПрезидент США Дональд Трамп 20 января вернулся в Белый дом с обещанием прекратить украинский конфликт в кратчайшие сроки. Четыре месяца спустя он грозится выйти из процесса мирного урегулирования, если прямые переговоры между Россией и Украиной не состоятся в ближайшее время
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