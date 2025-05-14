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Хинштейн рассказал о погибших и раненых в ДТП по Курском

Хинштейн рассказал о погибших и раненых в ДТП по Курском - 14.05.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о погибших и раненых в ДТП по Курском

Двое погибших и 17 раненых – таков предварительный итог произошедшего 14 мая ДТП под Курском. Об этом рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

2025-05-14T16:57

2025-05-14T16:57

2025-05-14T16:57

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Около 15 часов рейсовый автобус "ЛиАЗ" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск-дачи Жуковец. На трассе около села Михайловка в Железногорском районе он столкнулся с двумя легковыми автомобилями"К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека в тяжёлом состоянии", - сообщил Хинштейн.Для организации и координации работы на место ДТП направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы."Вся необходимая помощь будет обязательно оказана", - заверил врио губернатора.Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры.Тем временем Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области

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новости, курская область, хинштейн, гаи, дтп, происшествия, автотранспорт, россия