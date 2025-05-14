https://ukraina.ru/20250514/kantsler-germanii-zayavil-glavnym-prioritetom-sozdanie-samoy-silnoy-armii-dlya-protivostoyaniya-rossii-1063132152.html

Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России

Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России - 14.05.2025 Украина.ру

Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России

Для противостояния России правительство Германии реализует свой главный приоритет – создание из Бундесвера самой сильной армии в Европе. Об этом 14 мая в Берлине заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц

2025-05-14T18:31

2025-05-14T18:31

2025-05-14T18:31

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фридрих мерц

борис писториус

адольф гитлер

бундесвер

бундестаг

bloomberg

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"Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства является преобразование вооруженных сил страны в самую сильную традиционную армию Европы, чтобы помочь противостоять растущей угрозе со стороны России", - сообщает Bloomberg.Новоизбранный глава правительства заявил о приоритетах нового состава правительства ФРГ в своей инаугурационной речи в парламенте Германии – Бундестаге. Он заверил депутатов, что правящая коалиция "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".По его словам, для наращивания численности немецких войск Германия создаст "новую, привлекательную добровольную военную службу". Таким образом Мерц с партийными товарищами надеется побудить молодёжь взять на себя ответственность за безопасность страны.Превращением немецкой армии в самую мощную в Европе впервые с начала прошлого века займутся в новом правительстве Германии правая партийная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ."Еще до въезда в кабинеты потенциальные партнеры предприняли шаги, чтобы гарантировать, что Германия сможет быстро обратить вспять годы недоинвестирования в Бундесвер. Они объединились с зелеными, чтобы обеспечить одобрение парламентом закона, который фактически освобождает расходы на оборону от конституционных норм, ограничивающих государственные заимствования", - сказано в публикации.Информаторы издания сообщили, что годовой бюджет министра обороны Бориса Писториуса должен увеличиться до более чем 60 млрд евро ($67,4 млрд долларов) в этом году. В последующие годы он также должен расти."Помимо нехватки материальных средств Германии необходимо срочно решить проблему серьезной нехватки личного состава вооруженных сил", - сказано в публикации.Бундесверу необходимо не менее 100 000 дополнительных военнослужащих, а полностью укомплектованные Вооруженные Силы будут иметь численность около 460 000 человек.В своем обращении к Бундестагу Мерц подтвердил твердую поддержку нынешнего руководства Украины, стремлении ФРГ взять на себя больше ответственности в рамках НАТО и Евросоюза в защите Европы.Ранее о стремлении создать самую мощную армию в Европе заявляли руководители Польши и Украины. В немецкой истории предыдущим канцлером, заявлявшим о стремлении сделать армию Германии самой сильной в Европе, был Адольф Гитлер.Фридрих Мерц отсутствовал на торжественных мероприятиях в День Победы 9 мая в Москве, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом.Больше новостей дня представлено в обзоре Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая

https://ukraina.ru/20250512/glava-mid-frg-rasskazal-o-novykh-postavkakh-nemetskogo-oruzhiya-na-ukrainu-1063055404.html

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