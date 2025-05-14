Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России - 14.05.2025 Украина.ру
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Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России
Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России - 14.05.2025 Украина.ру
Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России
Для противостояния России правительство Германии реализует свой главный приоритет – создание из Бундесвера самой сильной армии в Европе. Об этом 14 мая в Берлине заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц
2025-05-14T18:31
2025-05-14T18:31
новости
германия
европа
россия
фридрих мерц
борис писториус
адольф гитлер
бундесвер
бундестаг
bloomberg
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"Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства является преобразование вооруженных сил страны в самую сильную традиционную армию Европы, чтобы помочь противостоять растущей угрозе со стороны России", - сообщает Bloomberg.Новоизбранный глава правительства заявил о приоритетах нового состава правительства ФРГ в своей инаугурационной речи в парламенте Германии – Бундестаге. Он заверил депутатов, что правящая коалиция "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".По его словам, для наращивания численности немецких войск Германия создаст "новую, привлекательную добровольную военную службу". Таким образом Мерц с партийными товарищами надеется побудить молодёжь взять на себя ответственность за безопасность страны.Превращением немецкой армии в самую мощную в Европе впервые с начала прошлого века займутся в новом правительстве Германии правая партийная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ."Еще до въезда в кабинеты потенциальные партнеры предприняли шаги, чтобы гарантировать, что Германия сможет быстро обратить вспять годы недоинвестирования в Бундесвер. Они объединились с зелеными, чтобы обеспечить одобрение парламентом закона, который фактически освобождает расходы на оборону от конституционных норм, ограничивающих государственные заимствования", - сказано в публикации.Информаторы издания сообщили, что годовой бюджет министра обороны Бориса Писториуса должен увеличиться до более чем 60 млрд евро ($67,4 млрд долларов) в этом году. В последующие годы он также должен расти."Помимо нехватки материальных средств Германии необходимо срочно решить проблему серьезной нехватки личного состава вооруженных сил", - сказано в публикации.Бундесверу необходимо не менее 100 000 дополнительных военнослужащих, а полностью укомплектованные Вооруженные Силы будут иметь численность около 460 000 человек.В своем обращении к Бундестагу Мерц подтвердил твердую поддержку нынешнего руководства Украины, стремлении ФРГ взять на себя больше ответственности в рамках НАТО и Евросоюза в защите Европы.Ранее о стремлении создать самую мощную армию в Европе заявляли руководители Польши и Украины. В немецкой истории предыдущим канцлером, заявлявшим о стремлении сделать армию Германии самой сильной в Европе, был Адольф Гитлер.Фридрих Мерц отсутствовал на торжественных мероприятиях в День Победы 9 мая в Москве, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом.Больше новостей дня представлено в обзоре Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая
https://ukraina.ru/20250512/glava-mid-frg-rasskazal-o-novykh-postavkakh-nemetskogo-oruzhiya-na-ukrainu-1063055404.html
https://ukraina.ru/20250512/voydut-v-pischevuyu-tsepochku-kiselev-o-tom-kakie-ugrozy-tait-v-sebe-militarizatsiya-germanii-1063056234.html
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новости, германия, европа, россия, фридрих мерц, борис писториус, адольф гитлер, бундесвер, бундестаг, bloomberg, ес, армия, вермахт, вторая мировая война, история ссср, милитаризация, русофобия
Новости, Германия, Европа, Россия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Адольф Гитлер, Бундесвер, Бундестаг, bloomberg, ЕС, Армия, вермахт, Вторая мировая война, история СССР, милитаризация, Русофобия

Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России

18:31 14.05.2025
 
© AP / Ebrahim Noroozi
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP / Ebrahim Noroozi
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Для противостояния России правительство Германии реализует свой главный приоритет – создание из Бундесвера самой сильной армии в Европе. Об этом 14 мая в Берлине заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц
"Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства является преобразование вооруженных сил страны в самую сильную традиционную армию Европы, чтобы помочь противостоять растущей угрозе со стороны России", - сообщает Bloomberg.
Новоизбранный глава правительства заявил о приоритетах нового состава правительства ФРГ в своей инаугурационной речи в парламенте Германии – Бундестаге. Он заверил депутатов, что правящая коалиция "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".
"Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас, более того, они фактически требуют этого", — заявил канцлер в Бундестаге.
По его словам, для наращивания численности немецких войск Германия создаст "новую, привлекательную добровольную военную службу". Таким образом Мерц с партийными товарищами надеется побудить молодёжь взять на себя ответственность за безопасность страны.
Превращением немецкой армии в самую мощную в Европе впервые с начала прошлого века займутся в новом правительстве Германии правая партийная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ.
"Еще до въезда в кабинеты потенциальные партнеры предприняли шаги, чтобы гарантировать, что Германия сможет быстро обратить вспять годы недоинвестирования в Бундесвер. Они объединились с зелеными, чтобы обеспечить одобрение парламентом закона, который фактически освобождает расходы на оборону от конституционных норм, ограничивающих государственные заимствования", - сказано в публикации.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 11:29
Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на УкраинуПравительство Германии готово к дополнительным поставкам оружия на Украину в ситуации, когда на переговорах решение о прекращении огня не будет принято. Об этом 12 мая заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль
Информаторы издания сообщили, что годовой бюджет министра обороны Бориса Писториуса должен увеличиться до более чем 60 млрд евро ($67,4 млрд долларов) в этом году. В последующие годы он также должен расти.
"Помимо нехватки материальных средств Германии необходимо срочно решить проблему серьезной нехватки личного состава вооруженных сил", - сказано в публикации.
Бундесверу необходимо не менее 100 000 дополнительных военнослужащих, а полностью укомплектованные Вооруженные Силы будут иметь численность около 460 000 человек.
В своем обращении к Бундестагу Мерц подтвердил твердую поддержку нынешнего руководства Украины, стремлении ФРГ взять на себя больше ответственности в рамках НАТО и Евросоюза в защите Европы.
П/к президента НИЦ Курчатовский институт М. Ковальчука - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 12:21
Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация ГерманииПризыв Владимира Путина к Украине начать переговоры в Турции, празднование 80-й годовщины Победы, а также новая милитаризация Германии стали главными темами программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1", вышедшей вечером 11 мая
Ранее о стремлении создать самую мощную армию в Европе заявляли руководители Польши и Украины. В немецкой истории предыдущим канцлером, заявлявшим о стремлении сделать армию Германии самой сильной в Европе, был Адольф Гитлер.
Фридрих Мерц отсутствовал на торжественных мероприятиях в День Победы 9 мая в Москве, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом.
Больше новостей дня представлено в обзоре Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая
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