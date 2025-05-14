Канцлер Германии заявил главным приоритетом создание самой сильной армии для противостояния России
© AP / Ebrahim Noroozi
© AP / Ebrahim Noroozi
Для противостояния России правительство Германии реализует свой главный приоритет – создание из Бундесвера самой сильной армии в Европе. Об этом 14 мая в Берлине заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц
"Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства является преобразование вооруженных сил страны в самую сильную традиционную армию Европы, чтобы помочь противостоять растущей угрозе со стороны России", - сообщает Bloomberg.
Новоизбранный глава правительства заявил о приоритетах нового состава правительства ФРГ в своей инаугурационной речи в парламенте Германии – Бундестаге. Он заверил депутатов, что правящая коалиция "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".
"Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас, более того, они фактически требуют этого", — заявил канцлер в Бундестаге.
По его словам, для наращивания численности немецких войск Германия создаст "новую, привлекательную добровольную военную службу". Таким образом Мерц с партийными товарищами надеется побудить молодёжь взять на себя ответственность за безопасность страны.
Превращением немецкой армии в самую мощную в Европе впервые с начала прошлого века займутся в новом правительстве Германии правая партийная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ.
"Еще до въезда в кабинеты потенциальные партнеры предприняли шаги, чтобы гарантировать, что Германия сможет быстро обратить вспять годы недоинвестирования в Бундесвер. Они объединились с зелеными, чтобы обеспечить одобрение парламентом закона, который фактически освобождает расходы на оборону от конституционных норм, ограничивающих государственные заимствования", - сказано в публикации.
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"Помимо нехватки материальных средств Германии необходимо срочно решить проблему серьезной нехватки личного состава вооруженных сил", - сказано в публикации.
Бундесверу необходимо не менее 100 000 дополнительных военнослужащих, а полностью укомплектованные Вооруженные Силы будут иметь численность около 460 000 человек.
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