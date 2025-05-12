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Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ

Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ - 12.05.2025 Украина.ру

Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ

Три дипломата из генконсульства России в Кракове признаны нежелательными персонами (non grata), им предписано покинуть Польшу. Об этом 12 мая заявила замминистра иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

2025-05-12T13:24

2025-05-12T13:24

2025-05-12T13:25

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Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в польский МИД днём 112 мая, сообщила Мосциская-Дендыс. По её словам, сообщило польское телевидение, работникам российского генконсульства предпишут покинуть Польшу, скорее всего, не позднее 30 дней."Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чьё пребывание в нашей стране нежелательно", — сказала Мосциская-Дендыс.Замминистра иностранных дел Польши уточнила, что всего три сотрудника генконсульства России в Кракове имеют статус дипломатов. Их подозревают в причастности к прошлогоднему поджогу торгового центра на улице Маривильской в Варшаве."На эти неадекватные шаги вскоре последует адекватный ответ", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как сообщает польское издание Dorzeczy, правительство Польши уверено в причастности российских дипломатов к поджогу варшавского торгового центра."Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Маривильской стал результатом поджога, заказанного российскими службами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех!", – заявил в воскресенье 11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск.В свою очередь пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски опубликовал совместное заявление по этому вопросу министра юстиции и генерального прокурора Адама Боднара, министра внутренних дел и координатора спецслужб Томаша Семоняка."В настоящее время на основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован исполнителями", — сказано в этом документе.Также 12 мая стало известно, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил о решении официальной Варшавы отозвать согласие на деятельность российского генконсульства в Кракове. Оно проработало в этой древней польской столице почти 20 лет. Торговый зал в Варшаве по адресу Марывильска, 44 сгорел 12 мая 2024 года. Там находилось около 1,4 тысячи человек, магазины и пункты обслуживания.Ранее, 22 октября 2024 года МИД Польши объявил о решении властей страны закрыть консульство России в Познани. Сотрудники дипучреждения были объявлены нежелательными персонами. Польские власти обвинили их в причастности к подготовкам диверсий, однако не сумели подтвердить свои слова убедительными доказательствами.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?

https://ukraina.ru/20250317/1061860519.html

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