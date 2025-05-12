https://ukraina.ru/20250512/polsha-vysylaet-trkh-rossiyskikh-diplomatov-rossiya-gotovit-otvet-1063058542.html
Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ
Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ - 12.05.2025 Украина.ру
Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ
Три дипломата из генконсульства России в Кракове признаны нежелательными персонами (non grata), им предписано покинуть Польшу. Об этом 12 мая заявила замминистра иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
2025-05-12T13:24
2025-05-12T13:24
2025-05-12T13:25
новости
польша
россия
краков
мария захарова
мид
мид рф
дипломатические отношения
дипломаты
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063057943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_245544b6b5b44be9d4294ede44ebe110.jpg
Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в польский МИД днём 112 мая, сообщила Мосциская-Дендыс. По её словам, сообщило польское телевидение, работникам российского генконсульства предпишут покинуть Польшу, скорее всего, не позднее 30 дней."Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чьё пребывание в нашей стране нежелательно", — сказала Мосциская-Дендыс.Замминистра иностранных дел Польши уточнила, что всего три сотрудника генконсульства России в Кракове имеют статус дипломатов. Их подозревают в причастности к прошлогоднему поджогу торгового центра на улице Маривильской в Варшаве."На эти неадекватные шаги вскоре последует адекватный ответ", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как сообщает польское издание Dorzeczy, правительство Польши уверено в причастности российских дипломатов к поджогу варшавского торгового центра."Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Маривильской стал результатом поджога, заказанного российскими службами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех!", – заявил в воскресенье 11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск.В свою очередь пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски опубликовал совместное заявление по этому вопросу министра юстиции и генерального прокурора Адама Боднара, министра внутренних дел и координатора спецслужб Томаша Семоняка."В настоящее время на основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован исполнителями", — сказано в этом документе.Также 12 мая стало известно, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил о решении официальной Варшавы отозвать согласие на деятельность российского генконсульства в Кракове. Оно проработало в этой древней польской столице почти 20 лет. Торговый зал в Варшаве по адресу Марывильска, 44 сгорел 12 мая 2024 года. Там находилось около 1,4 тысячи человек, магазины и пункты обслуживания.Ранее, 22 октября 2024 года МИД Польши объявил о решении властей страны закрыть консульство России в Познани. Сотрудники дипучреждения были объявлены нежелательными персонами. Польские власти обвинили их в причастности к подготовкам диверсий, однако не сумели подтвердить свои слова убедительными доказательствами.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
https://ukraina.ru/20250317/1061860519.html
польша
россия
краков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063057943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf77606945e029e5a9825691875eacf6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, краков, мария захарова, мид, мид рф, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, поджог, спецслужба, русофобия, ес
Новости, Польша, Россия, Краков, Мария Захарова, МИД, МИД РФ, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, поджог, спецслужба, Русофобия, ЕС
Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ
13:24 12.05.2025 (обновлено: 13:25 12.05.2025)
Три дипломата из генконсульства России в Кракове признаны нежелательными персонами (non grata), им предписано покинуть Польшу. Об этом 12 мая заявила замминистра иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в польский МИД днём 112 мая, сообщила Мосциская-Дендыс. По её словам, сообщило
польское телевидение, работникам российского генконсульства предпишут покинуть Польшу, скорее всего, не позднее 30 дней.
"Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чьё пребывание в нашей стране нежелательно", — сказала Мосциская-Дендыс.
Замминистра иностранных дел Польши
уточнила, что всего три сотрудника генконсульства России
в Кракове
имеют статус дипломатов. Их подозревают в причастности к прошлогоднему поджогу торгового центра на улице Маривильской в Варшаве
.
"На эти неадекватные шаги вскоре последует адекватный ответ", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
Как сообщает
польское издание Dorzeczy, правительство Польши уверено в причастности российских дипломатов к поджогу варшавского торгового центра.
"Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Маривильской стал результатом поджога, заказанного российскими службами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех!", – заявил в воскресенье 11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск.
В свою очередь пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски опубликовал совместное заявление по этому вопросу министра юстиции и генерального прокурора Адама Боднара, министра внутренних дел и координатора спецслужб Томаша Семоняка
.
"В настоящее время на основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован исполнителями", — сказано в этом документе.
Также 12 мая стало известно, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил о решении официальной Варшавы отозвать согласие на деятельность российского генконсульства в Кракове. Оно проработало в этой древней польской столице почти 20 лет.
Торговый зал в Варшаве по адресу Марывильска, 44 сгорел 12 мая 2024 года. Там находилось около 1,4 тысячи человек, магазины и пункты обслуживания.
Ранее, 22 октября 2024 года МИД
Польши объявил о решении властей страны закрыть консульство России в Познани. Сотрудники дипучреждения были объявлены нежелательными персонами. Польские власти обвинили их в причастности к подготовкам диверсий, однако не сумели подтвердить свои слова убедительными доказательствами.