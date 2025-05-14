Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
01:36 - Об уникальности генштаба нацистской Германии;
43:20 - О вероятности изменения границ в Западной Европе;
52:58 - Как появление Гитлера повлияло на внутреннюю политику Сталина?
59:20 - Могут ли обе стороны проиграть по итогам войны?
13:00Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00Вокруг встречи в Стамбуле, анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным на 15 мая, продолжается политическое "броуновское" движение. Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Российские вооруженные силы продвигаются на фронте. Украина вышла в полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025".
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