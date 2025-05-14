Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе - 14.05.2025 Украина.ру
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Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе
Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе - 14.05.2025 Украина.ру
Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 14.05.2025
2025-05-14T14:50
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украина
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япония
адольф гитлер
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 01:36 - Об уникальности генштаба нацистской Германии; 43:20 - О вероятности изменения границ в Западной Европе; 47:10 - Почему Япония не открыла Гитлеру второй фронт? 52:58 - Как появление Гитлера повлияло на внутреннюю политику Сталина? 59:20 - Могут ли обе стороны проиграть по итогам войны? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, германия, япония, адольф гитлер, иосиф сталин, ростислав ищенко
Видео, Украина, Германия, Япония, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Ростислав Ищенко

Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе

14:50 14.05.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
01:36 - Об уникальности генштаба нацистской Германии;
43:20 - О вероятности изменения границ в Западной Европе;
47:10 - Почему Япония не открыла Гитлеру второй фронт?
52:58 - Как появление Гитлера повлияло на внутреннюю политику Сталина?
59:20 - Могут ли обе стороны проиграть по итогам войны?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
13:00
Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00Вокруг встречи в Стамбуле, анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным на 15 мая, продолжается политическое "броуновское" движение. Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Российские вооруженные силы продвигаются на фронте. Украина вышла в полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025".
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