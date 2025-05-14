https://ukraina.ru/20250514/izmenyatsya-granitsy-ne-tolko-ukrainy-ischenko-o-potryaseniyakh-v-zapadnoy-evrope---1063120406.html

Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе

Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе - 14.05.2025 Украина.ру

Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 14.05.2025

2025-05-14T14:50

2025-05-14T14:50

2025-05-14T14:50

видео

украина

германия

япония

адольф гитлер

иосиф сталин

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063120278_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61bcd6c21e92503e7ee5f468186988af.jpg.webp

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 01:36 - Об уникальности генштаба нацистской Германии; 43:20 - О вероятности изменения границ в Западной Европе; 47:10 - Почему Япония не открыла Гитлеру второй фронт? 52:58 - Как появление Гитлера повлияло на внутреннюю политику Сталина? 59:20 - Могут ли обе стороны проиграть по итогам войны? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250514/zelenskiy-torguetsya-pered-vstrechey-v-stambule-es-perebiraet-pakety-glavnoe-na-1300-1063113741.html

украина

германия

япония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, германия, япония, адольф гитлер, иосиф сталин, ростислав ищенко