https://ukraina.ru/20250513/terrorizirovavshiy-zhiteley-kurskoy-oblasti-ukrainskiy-desantnik-prigovorn-k-15-godam-1063102807.html

Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам

Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам - 13.05.2025 Украина.ру

Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам

Украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осужден за применение оружия против мирных жителей Кореневского и Рыльского районов Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России

2025-05-13T19:49

2025-05-13T19:49

2025-05-13T19:49

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терроризм

приговор

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Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговораСолдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Шульган признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года вооружённый Шульган вместе с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Он был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.Ведомство также опубликовало видеозапись из зала суда. Шульган утвердительно ответил на вопрос о признании своей вины по обвинению в теракте.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая

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новости, россия, курская область, ск рф, всу, кто, терроризм, приговор