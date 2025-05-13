Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам - 13.05.2025 Украина.ру
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Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам - 13.05.2025 Украина.ру
Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
Украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осужден за применение оружия против мирных жителей Кореневского и Рыльского районов Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
2025-05-13T19:49
2025-05-13T19:49
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Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговораСолдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Шульган признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года вооружённый Шульган вместе с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Он был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.Ведомство также опубликовало видеозапись из зала суда. Шульган утвердительно ответил на вопрос о признании своей вины по обвинению в теракте.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, ск рф, всу, кто, терроризм, приговор
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, ВСУ, КТО, терроризм, приговор

Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам

19:49 13.05.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осужден за применение оружия против мирных жителей Кореневского и Рыльского районов Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора
Солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Шульган признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года вооружённый Шульган вместе с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Он был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.
"Находясь в Кореневском и Рыльском районах Курской области, угрожая применением оружия, Шульган запугивал местных жителей, незаконно занимал частные жилые дома, препятствовал эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказали в СК РФ.
Ведомство также опубликовало видеозапись из зала суда. Шульган утвердительно ответил на вопрос о признании своей вины по обвинению в теракте.
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