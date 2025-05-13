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Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам - 13.05.2025 Украина.ру
Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
Украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осужден за применение оружия против мирных жителей Кореневского и Рыльского районов Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
2025-05-13T19:49
2025-05-13T19:49
2025-05-13T19:49
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Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговораСолдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Шульган признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года вооружённый Шульган вместе с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Он был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.Ведомство также опубликовало видеозапись из зала суда. Шульган утвердительно ответил на вопрос о признании своей вины по обвинению в теракте.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
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новости, россия, курская область, ск рф, всу, кто, терроризм, приговор
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, ВСУ, КТО, терроризм, приговор
Терроризировавший жителей Курской области украинский десантник приговорён к 15 годам
Украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осужден за применение оружия против мирных жителей Кореневского и Рыльского районов Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора
Солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
Андрей Шульган признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ
). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года вооружённый Шульган вместе с сослуживцами в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Он был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.
"Находясь в Кореневском и Рыльском районах Курской области
, угрожая применением оружия, Шульган запугивал местных жителей, незаконно занимал частные жилые дома, препятствовал эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - рассказали в СК
РФ.
Ведомство также опубликовало видеозапись из зала суда. Шульган утвердительно ответил на вопрос о признании своей вины по обвинению в теракте.