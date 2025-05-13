https://ukraina.ru/20250513/nikto-beloe-pyatno-v-istorii-ukrainy-dzhabarov-o-statuse-zelenskogo-1063093437.html

Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского

Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского - 13.05.2025 Украина.ру

Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского

Владимир Зеленский не имеет никакого статуса. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров

2025-05-13T14:53

2025-05-13T14:53

2025-05-13T14:53

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"Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров.По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер".На днях Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми: хотел, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, стамбул, украина, владимир путин, владимир джабаров