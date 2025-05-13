Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского - 13.05.2025 Украина.ру
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Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского
Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского - 13.05.2025 Украина.ру
Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского
Владимир Зеленский не имеет никакого статуса. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров
2025-05-13T14:53
2025-05-13T14:53
новости
россия
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"Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров.По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер".На днях Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми: хотел, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, стамбул, украина, владимир путин, владимир джабаров
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Джабаров

Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского

14:53 13.05.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров
Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Владимир Зеленский не имеет никакого статуса. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров
"Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров.
По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер".
На днях Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми: хотел, чтобы РФ согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
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