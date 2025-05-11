https://ukraina.ru/20250511/novye-krylya-rodiny-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-voennye-o-tom-kak-vyigrat-etu-voynu-1063037880.html

Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну

Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну - 11.05.2025 Украина.ру

Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну

Украинские, российские и западные эксперты и политики думают над тем, как изменился характер войны, к каким последствиям это может привести и что нужно предпринять для того, чтобы такую войну выиграть.

2025-05-11T08:09

2025-05-11T08:09

2025-05-11T08:09

россия

киев

запад

алексей рогозин

татьяна монтян

олег царев

вооруженные силы украины

минобороны

верховная рада

эксклюзив

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Украинский конфликт показал, что массовое применение новых средств поражения делает и уже сделало войну принципиально иной, старые методы зачастую не срабатывают. И это требует новых подходов как в организации боевых действий, так и в научно-техническом их обеспечении.Прежде всего речь идет о беспилотных аппаратах. Пока украинцы и русские воюют, коллективный Запад (и не только он) внимательно наблюдает и делает выводы. Так, на слушаниях в палате представителей конгрессмен-республиканец Уильям Тиммонс заявил, что американские военные базы недостаточно защищены от БПЛА.В частности, он указал, что "у командиров баз недостаточные или ничтожные возможности мониторинга беспилотников и нехватка возможностей для противодействия им" (его слова приводит издание Air and Spase Forsces).Основанием для такого вывода послужили пролеты неизвестных беспилотников над американскими военными базами.Вообще массовое применений относительно дешевых дронов изменило всю картину на поле боя. Российский "Военно-медицинский журнал" информирует, что более 75% санитарных потерь ВС РФ в позиционной войне наносят атаки украинских FPV-дронов. Отмечается также, что при этом стало сложнее эвакуировать раненых, поскольку беспилотники врага контролируют и логистические маршруты.Вообще противник, что говорится, не дремлет. Например, за пару лет ВСУ ввели в строй десятки привязных аэростатов с радиоретрансляторами Starlink и узкополосными передатчиками, сообщает российский авиационный эксперт Алексей Рогозин.По его словам, "подъём на 300-500 метров даёт операторам беспилотников возможность держать связь даже при плотных помехах у земли. Полевая статистика подтверждает развёртывание за 5-7 минут и сутки непрерывной работы на одном заряде гелия".Эксперт констатирует, что у России аэростатные ретрансляторы тоже проходят испытания, но - "в наличии их намного меньше, чем у Украины". Между тем опыт ВСУ показывает, что "при грамотной эксплуатации аэростат превращается в умножитель дальности беспилотников и повышает их тактические возможности".Рогозин призвал этот опыт учитывать и дать воюющим подразделениям возможность самостоятельно решать, что им нужно для эффективного ведения боевых действий.А экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв сообщил во фронтовой сводке 9 мая, что "украинские военные показали безэкипажный катер — носитель FPV-дронов, которые недавно атаковали Крым и Новороссийск".Аналитик подчеркнул, что "все системы управления катера соответствуют стандартам НАТО".Комментируя информацию о намерении Киева создать "дроновую линию Мажино" и непроходимую "зону тотальных разрушений" вдоль линии боевого соприкосновения (мы об этом писали в одном из предыдущих обзоров), украинский адвокат и общественный леятель Татьяна Монтян отметила в своем блоге, что такая тактика очевидно рассчитана только на оборону, поскольку полоса выжженной земли станет почти непреодолимым препятствием и для самих ВСУ."Но если наступать и выходить на границы 1991 или хотя бы 2022 года не предполагается, то какой тогда смысл для Салорейха в продолжении войны? Ну так в том и дело, что само по себе продолжение войны уже является смыслом: пока она идёт, зелебобики (клика Зеленского — Ред.) остаются у власти, в страну идут западные деньги, внутри страны можно контролировать СМИ и подавлять любую оппозицию. Кроме того, цель не в том, чтобы добиться какого-то результата для Украины, а в том, чтобы составить проблемы России, которая тоже не кайфует от пребывания в состоянии войны, а также сохранить антироссийское единство в западном мире. Короче, свою роль ловушки для России в Киеве хотят отработать по полной, готовя для этого всё необходимое", - подчеркнула Монтян.Она добавила, что возможности БПЛА на поле боя будут только возрастать, а потому "выиграть войну можно лишь в случае, если будут созданы эффективные средства антидронового ПВО, и именно на их разработке сейчас должна была бы быть сосредоточена вся инженерно-конструкторская мысль в ВС РФ и около них".Конечно, в России анализируют ход боевых действий и ситуацию на поле боя, и делают соответствующие выводы. В декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Андрей Белоусов сообщил о формировании нового рода войск — сил беспилотных систем.Минобороны уже решает организационные вопросы, и новый род войск будет сформирован в течение нескольких месяцев, сообщает издание "Военное обозрение". В публикации указывается, что "первые результаты таких мер проявятся в самом ближайшем будущем, не позднее конца 2025 года".Добавим, что в параде Победы на Красной площади 9 мая впервые приняли участие военнослужащие Сил беспилотных систем. На специальных военных грузовиках провезли беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань".На тему войны беспилотников — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов"

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Сергей Зуев

россия, киев, запад, алексей рогозин, татьяна монтян, олег царев, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада, эксклюзив