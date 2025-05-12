https://ukraina.ru/20250512/sudba-ukrainy-posle-svo-ekspert-o-tom-pochemu-ee-zhdet-polnaya-likvidatsiya-ili-razdelenie-na-dve-chasti-1063058883.html

Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части

Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части - 12.05.2025 Украина.ру

Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части

Для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко

2025-05-12T20:55

2025-05-12T20:55

2025-05-12T20:55

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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.Евразийская система безопасности была провозглашена Путиным вместо евроатлантической системы еще в июне 2024 года, рассказал эксперт, отметив, что теперь идет выстраивание контуров этой евразийской безопасности."У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается", — подчеркнул Павленко.Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части, указал эксперт.В случает разделения Украины большая часть ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного России государства "под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира", уточнил Павленко."Еще [американский политолог, экс-советник по национальной безопасности Збигнев] Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250512/1063007011.html

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