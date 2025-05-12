Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части - 12.05.2025 Украина.ру
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Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части - 12.05.2025 Украина.ру
Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
Для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
2025-05-12T20:55
2025-05-12T20:55
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На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.Евразийская система безопасности была провозглашена Путиным вместо евроатлантической системы еще в июне 2024 года, рассказал эксперт, отметив, что теперь идет выстраивание контуров этой евразийской безопасности."У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается", — подчеркнул Павленко.Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части, указал эксперт.В случает разделения Украины большая часть ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного России государства "под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира", уточнил Павленко."Еще [американский политолог, экс-советник по национальной безопасности Збигнев] Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, безопасность, плацдарм, запад, ссср, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Спецоперация, безопасность, плацдарм, Запад, СССР, Украина.ру

Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части

20:55 12.05.2025
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
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Для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
Евразийская система безопасности была провозглашена Путиным вместо евроатлантической системы еще в июне 2024 года, рассказал эксперт, отметив, что теперь идет выстраивание контуров этой евразийской безопасности.
"У нее есть восточный фланг (Корея, Тайвань, Курилы, Чукотка). А вот где будет выстраиваться граница евразийской и евроатлантической системы безопасности – это большой вопрос, который сейчас решается", — подчеркнул Павленко.
Что касается формирования западной границы европейской безопасности, то для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части, указал эксперт.
В случает разделения Украины большая часть ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного России государства "под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира", уточнил Павленко.
"Еще [американский политолог, экс-советник по национальной безопасности Збигнев] Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
07:00
Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и БьюкененПочитайте "Великую шахматную доску" Бжезинского и посмотрите, что произошло за последние 20 лет. Фактически случилось все то, чего он боялся и против чего пытался бороться. Бжезинский думал, что США могут где-то упустить или Россию, или Китай. А они упустили и нас, и китайцев, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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20:55Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
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