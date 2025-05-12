Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
Для России ожидаемый результат СВО – это выход на западную границу СССР с полной ликвидацией Украины как государства или разделением ее на две части. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру китаевед, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко
На днях состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
Евразийская система безопасности была провозглашена Путиным вместо евроатлантической системы еще в июне 2024 года, рассказал эксперт, отметив, что теперь идет выстраивание контуров этой евразийской безопасности.
В случает разделения Украины большая часть ее регионов войдет в состав РФ, а все остальные будут частью союзного России государства "под зонтиком нашей безопасности в системе Русского мира", уточнил Павленко.
"Еще [американский политолог, экс-советник по национальной безопасности Збигнев] Бжезинский писал, что Украина может быть либо плацдармом Запада против России, либо плацдармом России против Запада. Никакой самостоятельной ценностью в геополитике она не обладает. Поэтому других вариантов нет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Владимир Павленко: "Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какую важную роль играет День Победы в текущих геополитических процессах — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
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