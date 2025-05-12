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Россия по частям заберёт всё от Чернигова до Одессы? Когда и чем закончится СВО — Школьников

Россия по частям заберёт всё от Чернигова до Одессы? Когда и чем закончится СВО — Школьников - 12.05.2025 Украина.ру

Россия по частям заберёт всё от Чернигова до Одессы? Когда и чем закончится СВО — Школьников

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников объяснил, почему экономический блицкриг Запада не удался, чем опасно столкновение европейской... Украина.ру, 12.05.2025

2025-05-12T17:22

2025-05-12T17:22

2025-05-12T17:22

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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников объяснил, почему экономический блицкриг Запада не удался, чем опасно столкновение европейской и китайской цивилизаций и как будет развиваться Россия в 30-х годах.00:28 – Кто будет лидером в новом миропорядке;10:52 – Об экономическом блицкриге Запада;15:29 – О бойцах КНДР в Курской области;19:31 – Противостояние США и Китая;29:18 – Что будет с Украиной и чего в этом конфликте хочет добиться Трамп?#Школьников #США #Китай #Россия #СВО #война #Киев #ВСУ #фронт #Запад #Белоусов #Трамп #экспорт #экономика #производство #Пакистан #СредняяАзия #Индия #КНДР #КурскаяОбласть #СевернаяКорея #Азия #Вьетнам #ЮжнаяКорея #Украина #РФ #Мексика #Япония #Сибирь #ДНР #ЛНР #Донбасс #Одесса #Чернигов #капитуляцияТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrusНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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