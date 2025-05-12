Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия
© Արցախի Տեղեկատվական շտաբ / NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр
© Արցախի Տեղեկատվական շտաբ / NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр
Победа нацистской Германии во Второй Мировой войне "могла принести Армении больше пользы". С таким заявлением в эфире Общественного телевидения Армении выступил экс-спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, ныне возглавляющий командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны страны
"Один из самых тяжелых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения", - заявил Ованнисян, добавив, что Армения извлекла бы пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне, ведь тогда, по его мнению, Берлин создал бы Великую Армению.
Чуть позже портал Yerevan.Today сообщил, что депутат армянского парламента от фракции "Айястан" Арцвик Минасян призвал генпрокуратуру страны дать правовую оценку данному заявлению Ованнисяна. Он заострил внимание на том, что такие заявления являются не только искажением истории, но и попыткой оправдать нацистскую Германию.
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