Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия - 12.05.2025 Украина.ру
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Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия
Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия - 12.05.2025 Украина.ру
Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия
Победа нацистской Германии во Второй Мировой войне "могла принести Армении больше пользы". С таким заявлением в эфире Общественного телевидения Армении выступил экс-спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, ныне возглавляющий командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны страны
2025-05-12T17:39
2025-05-12T17:39
новости
армения
германия
россия
владимир путин
минобороны
великая отечественная война
сталинградская битва
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Чуть позже портал Yerevan.Today сообщил, что депутат армянского парламента от фракции "Айястан" Арцвик Минасян призвал генпрокуратуру страны дать правовую оценку данному заявлению Ованнисяна. Он заострил внимание на том, что такие заявления являются не только искажением истории, но и попыткой оправдать нацистскую Германию.В конце апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин отметил, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.Глава государства предложил комиссию по сохранению исторической памяти при Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. Также Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.Еще по теме: Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
https://ukraina.ru/20250429/putin-predlozhil-sozdat-komissiyu-po-sokhraneniyu-istoricheskoy-pamyati-1062847105.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армения, германия, россия, владимир путин, минобороны, великая отечественная война, сталинградская битва
Новости, Армения, Германия, Россия, Владимир Путин, Минобороны, Великая Отечественная война, Сталинградская битва

Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия

17:39 12.05.2025
 
© Արցախի Տեղեկատվական շտաբ / NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр
© Արցախի Տեղեկատվական շտաբ / NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр
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Победа нацистской Германии во Второй Мировой войне "могла принести Армении больше пользы". С таким заявлением в эфире Общественного телевидения Армении выступил экс-спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, ныне возглавляющий командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны страны

"Один из самых тяжелых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения", - заявил Ованнисян, добавив, что Армения извлекла бы пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне, ведь тогда, по его мнению, Берлин создал бы Великую Армению.

Чуть позже портал Yerevan.Today сообщил, что депутат армянского парламента от фракции "Айястан" Арцвик Минасян призвал генпрокуратуру страны дать правовую оценку данному заявлению Ованнисяна. Он заострил внимание на том, что такие заявления являются не только искажением истории, но и попыткой оправдать нацистскую Германию.
В конце апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин отметил, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.
Глава государства предложил комиссию по сохранению исторической памяти при Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. Также Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.
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