https://ukraina.ru/20250511/renessans-tovarischa-stalina-v-melitopole-otkryli-pervyy-pamyatnik-organizatoru-velikoy-pobedy-1063044261.html
Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы - 11.05.2025 Украина.ру
Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
В административном центре Запорожской области и городе воинской славы Мелитополе накануне 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) открыт памятник одному из ее организаторов – Иосифу Сталину.
2025-05-11T14:49
2025-05-11T14:49
2025-05-11T14:49
россия
мелитополь
ссср
иосиф сталин
ленин
олег филимонов
кпрф
красная армия
единая россия
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063044741_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_c2c2c110890ca839ce71d0d5234025be.jpg
Ну, как памятник… Пока бюст Генералиссимуса Советского Союза, выполненный, как сказал первый секретарь Запорожского обкома КПРФ, член Совета Законодательного собрания Запорожской области Олег Слюсаренко, с фотографической точностью с помощью 3Д-технологий.И в этом тоже есть определенный не лишенный смысла символ – как лидер советского государства, Сталин всегда поддерживал новое и передовое в СССР: без его индустриализации всего народного хозяйства бывшей Российской империи, например, не было бы Великой Победы…Открыли бюст 8 мая 2025 года в Мелитополе на Аллее Героев Советского Союза, по инициативе представителей Запорожского областного комитета КПРФ и впервые на заново освобожденных от неонацистов территориях Украины – на современной Новороссии, уже ставшей частью России. На постаменте так, тоже символично, и написано: "Организатору и вдохновителю Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, от благодарных потомков.Упомянутый Олег Слюсаренко очень четко и правильно провел линию преемственности поколений, без которых невозможны новые победы и новое возрождение земли, порушенной братоубийственной войной. "Открывая сегодня монумент Верховному Главнокомандующему Советского Союза товарищу Сталину, мы восстанавливаем правду и справедливость на нашей Земле, мы создаем идеологические предпосылки для нашей грядущей Победы над силами неонацизма на Украине и в Европе!.. Мы возрождаем идейное Величие нашей Большой Страны!", – сказал он.А потом и мотивировал свою мысль, выступая на открытии монумента: "Гений Сталина, позволил нашей большой стране практически за две предвоенных пятилетки пройти, а точнее сказать "пробежать путь", который другие индустриальные страны проходили едва ли не за столетия своего промышленного развития. Под руководством Иосифа Сталина в нашей стране, в исторически короткие сроки была осуществлена масштабная индустриализация, которая в конечном итоге позволила Красной Армии сломать хребет нацистской Германии, сокрушить вермахт и спасти мир от угрозы фашистского порабощения! Сталин стал организатором и вдохновителем Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. И этот жизненный подвиг выдающегося советского лидера Иосифа Сталина навсегда останется в исторической памяти нашего многонационального народа".Вот именно – многонационального…Тот же Слюсаренко рассказал, что участники торжественного мероприятия возложили цветы к монументу Иосифа Сталина. А потом на площади у монумента состоялся торжественный прием в пионерскую организацию Запорожской области учащихся школы №9 Мелитополя имени Юрия Гагарина. И что самое отрадное – власти, представители Мелитопольской городской администрации, не возражали.И это радует, что и Новороссия начинает возрождаться с понимания, что невозможно восстановить историческую (и не только) справедливость без восстановления всей правды о том, как все было до этого и какую цену заплатили предки, чтобы потомки могли жить.А главное – в том, что власти Мелитополя попали в мейнстрим этого юбилея Великой Победы. По всей России состоялся, точнее – продолжился начатый пару лет назад своеобразный, можно так сказать, "Сталинострой". Везде, где у властей был зафиксирован мозг, открывались памятники Сталину, потому что этого хотела значительная часть местного населения, а из него, собственно, в России и состоит народ, которому власти и должны служить. Ну, как-то так…И, например, накануне Дня победы, как и в Мелитополе, такие памятники открылись в Улан-Удэ. И тамошнее Бурятское республиканское отделение (БРО) КПРФ в телеграм-канале сообщило: "Новый памятник занял свое место рядом с бюстом Владимира Ильича Ленина и недалеко от бюста Карла Маркса. Памятник, выполненный из композитных материалов, стал результатом народной инициативы". И люди пришли на открытие.За пару дней до этого, но тоже в честь 80-летия Великой Победы памятник Сталину открыли в Вологодской области у краеведческого музея в поселке Кадуй Кадуйского района. И тоже – рядом с бюстом Ленина. И это уже второй памятник "отцу народов" в этой области. Ранее, в конце 2024 года, памятник Сталину открыли во дворе дома-музея "Вологодская ссылка", где он жил во время ссылки в 1911–1912 годах. И что примечательно: скульптор Константин Кубышкин изобразил руководителя СССР в полный рост и в шинели. А глава области губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале назвал Сталина "человеком, оставившим неизгладимый след в истории".Очевидцы на Вологодчине утверждают, что "губер так прикалывается": у него в кабинете якобы висит картина, на которой Сталин… жмет ему руку. Однако тоже включают речи Сталина – послушать умного человека – и на занятиях в вологодской "Школе депутата", которую курирует "Единая Россия".И везде инициаторами восстановления памяти о Сталине выступают российские коммунисты. И это тоже правильно и в высшей степени справедливо, что признают даже ярые, но честные противники-антикоммунисты: КПСС, тогда ВКП(б) – это партия победителей: с лозунгами "За Родину! За Сталина!" ее члены нередко первыми поднимались в атаку, увлекая за собой солдат. И все тогда получилось…Однако характерно и то, что в XXI веке в мире появились 95 памятников Сталину, и из них – 90% в России. А в 2021 году почти половина (48%) россиян поддерживало это начинание. Сейчас, когда идет спецвоенная операция (СВО), этот процент наверняка выше. Как сообщает портал "ASIA-Plus" со ссылкой на июльские опросы "Левада-Центра"*, 63% опрошенных относятся к Сталину положительно, 23% выражают нейтральную оценку, а однозначное осуждение высказывают только 6%.И сегодня в России есть уже 110 памятников Сталину, 22 из которых — ростовые статуи. Большая их часть — советские бюсты, восстановленные уже после распада СССР. И 95 из них поставили при президенте России Владимире Путине, и только 9% монументов сохранились с советских времен.Всего памятники установлены в 40 регионах и 107 населенных пунктах, 15 из которых — региональные столицы. Лидером по количеству скульптур стала Северная Осетия, где памятники установлены в 24 населенных пунктах (считается, что Сталин имел осетинские корни, хотя сам он эту теорию опровергал). На втором месте оказался Дагестан –9 памятников, на третьем — Якутия с 8 памятниками.Известно и то, что 8 и 9 мая 2025 года Волгоград опять официально носил имя Сталинград – ко Дню Победы и в честь присвоения звания "Город-герой" переименовали. На три дня позывной сменили даже диспетчеры аэропорта.Более того, по решению депутатов гордумы Волгоград официально носит имя Сталинград девять раз в году: в памятные дни — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, и в день бомбардировки Сталинграда 23 августа, в день начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября и в день Сталинградской победы 2 февраля, в День Героев Отечества 9 декабря и в День защитников Отечества 23 февраля, а также в дату окончания Второй мировой войны 3 сентября.Кампанию же по окончательному переименованию города пока свернули, утверждая, что большинство жителей Волгограда не хотят жить в Сталинграде.И что самое интересное: восстановление памяти о Сталине поддерживают и деловые люди, бизнесмены. Установку первого вологодского памятника оплатит владелец мебельного холдинга "Ангстрем". В 2023 году восьмиметровый памятник Сталину был торжественно открыт на территории завода "Микрон" в Великих Луках на Псковщине. А в городе Бор Нижегородской области памятник установлен на частном земельном участке, и сейчас там строится "Сталин-центр". И он – не единственный в России.СМИ утверждают, что перестали бояться либерального лобби и некоторые представители власти. Скажем, на станции метро "Таганская" в Москве, говорят, будет установлена копия барельефа "Сталин и дети". А ставший сегодня вице-губернатором Хабаровского края экс-мэр Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов предлагал вернуть своему городу название Сталинск, которое тот носил до 1961 года, и установить памятник вождю.Как сообщил ТГ-канал "Лента новостей Вологды Z Новости Вологды", когда известный политолог Андрей Перла на стене в Москве увидел надпись "Ресталинизация", то написал уже в своем ТГ-канале: "Я чем дальше, тем больше понимаю людей, которые выдвигают это требование. И полагаю, что та жажда справедливости, та ненависть к врагам народа, которые в этом требовании составляют основу... Одну из двух основ. Вторая – жажда видеть, что государство существует для чего-то большего и высшего, чем обеспечивать пайку, сколько угодно жирную и комфорт, сколько угодно приятный... Так вот, две эти основы требования "Сталина на царство" неизбежно будут учитываться государством в его внутренней и внешней политике".Как говорится, поживем – увидим. Но уже упомянутый вологодский губернатор Филимонов в январе 2025 года сообщил, что на Кремлевской площади Вологды в скором времени появится памятник Ивану Грозному и что он дал старт конкурсу на эскиз скульптуры. А Сталин любил Грозного……Может, действительно народ в России соскучился по сильной руке, наводящей порядок и отстаивающей хотя бы видимость социальной справедливости?О том, как на Украине проходила Великая Отечественная война - в статье Ростислава Ищенко "Великая Отечественная война на Украине"*Организация, признанная иноагентом
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
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россия, мелитополь, ссср, иосиф сталин, ленин, олег филимонов, кпрф, красная армия, единая россия, мнения
Ну, как памятник… Пока бюст Генералиссимуса Советского Союза, выполненный, как сказал первый секретарь Запорожского обкома КПРФ
, член Совета Законодательного собрания Запорожской области Олег Слюсаренко, с фотографической точностью с помощью 3Д-технологий.
И в этом тоже есть определенный не лишенный смысла символ – как лидер советского государства, Сталин всегда поддерживал новое и передовое в СССР
: без его индустриализации всего народного хозяйства бывшей Российской империи
, например, не было бы Великой Победы…
Открыли бюст 8 мая 2025 года в Мелитополе
на Аллее Героев Советского Союза, по инициативе представителей Запорожского областного комитета КПРФ и впервые на заново освобожденных от неонацистов территориях Украины
– на современной Новороссии
, уже ставшей частью России
. На постаменте так, тоже символично, и написано: "Организатору и вдохновителю Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, от благодарных потомков.
Упомянутый Олег Слюсаренко очень четко и правильно провел линию преемственности поколений, без которых невозможны новые победы и новое возрождение земли, порушенной братоубийственной войной. "Открывая сегодня монумент Верховному Главнокомандующему Советского Союза товарищу Сталину, мы восстанавливаем правду и справедливость на нашей Земле, мы создаем идеологические предпосылки для нашей грядущей Победы над силами неонацизма на Украине и в Европе
!.. Мы возрождаем идейное Величие нашей Большой Страны!", – сказал он.
А потом и мотивировал свою мысль, выступая на открытии монумента: "Гений Сталина, позволил нашей большой стране практически за две предвоенных пятилетки пройти, а точнее сказать "пробежать путь", который другие индустриальные страны проходили едва ли не за столетия своего промышленного развития. Под руководством Иосифа Сталина в нашей стране, в исторически короткие сроки была осуществлена масштабная индустриализация, которая в конечном итоге позволила Красной Армии
сломать хребет нацистской Германии
, сокрушить вермахт и спасти мир от угрозы фашистского порабощения! Сталин стал организатором и вдохновителем Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. И этот жизненный подвиг выдающегося советского лидера Иосифа Сталина навсегда останется в исторической памяти нашего многонационального народа".
Вот именно – многонационального…
Тот же Слюсаренко рассказал, что участники торжественного мероприятия возложили цветы к монументу Иосифа Сталина. А потом на площади у монумента состоялся торжественный прием в пионерскую организацию Запорожской области учащихся школы №9 Мелитополя имени Юрия Гагарина
. И что самое отрадное – власти, представители Мелитопольской городской администрации, не возражали.
И это радует, что и Новороссия начинает возрождаться с понимания, что невозможно восстановить историческую (и не только) справедливость без восстановления всей правды о том, как все было до этого и какую цену заплатили предки, чтобы потомки могли жить.
А главное – в том, что власти Мелитополя попали в мейнстрим этого юбилея Великой Победы. По всей России состоялся, точнее – продолжился начатый пару лет назад своеобразный, можно так сказать, "Сталинострой". Везде, где у властей был зафиксирован мозг, открывались памятники Сталину, потому что этого хотела значительная часть местного населения, а из него, собственно, в России и состоит народ, которому власти и должны служить. Ну, как-то так…
И, например, накануне Дня победы, как и в Мелитополе, такие памятники открылись в Улан-Удэ. И тамошнее Бурятское республиканское отделение (БРО) КПРФ в телеграм-канале сообщило: "Новый памятник занял свое место рядом с бюстом Владимира Ильича Ленина
и недалеко от бюста Карла Маркса
. Памятник, выполненный из композитных материалов, стал результатом народной инициативы". И люди пришли на открытие.
За пару дней до этого, но тоже в честь 80-летия Великой Победы памятник Сталину открыли в Вологодской области у краеведческого музея в поселке Кадуй Кадуйского района. И тоже – рядом с бюстом Ленина. И это уже второй памятник "отцу народов" в этой области. Ранее, в конце 2024 года, памятник Сталину открыли во дворе дома-музея "Вологодская ссылка", где он жил во время ссылки в 1911–1912 годах. И что примечательно: скульптор Константин Кубышкин изобразил руководителя СССР в полный рост и в шинели. А глава области губернатор Георгий Филимонов
в своем телеграм-канале назвал Сталина "человеком, оставившим неизгладимый след в истории".
Очевидцы на Вологодчине утверждают, что "губер так прикалывается": у него в кабинете якобы висит картина, на которой Сталин… жмет ему руку. Однако тоже включают речи Сталина – послушать умного человека – и на занятиях в вологодской "Школе депутата", которую курирует "Единая Россия
".
И везде инициаторами восстановления памяти о Сталине выступают российские коммунисты. И это тоже правильно и в высшей степени справедливо, что признают даже ярые, но честные противники-антикоммунисты: КПСС
, тогда ВКП(б) – это партия победителей: с лозунгами "За Родину! За Сталина!" ее члены нередко первыми поднимались в атаку, увлекая за собой солдат. И все тогда получилось…
Однако характерно и то, что в XXI веке в мире появились 95 памятников Сталину, и из них – 90% в России. А в 2021 году почти половина (48%) россиян поддерживало это начинание. Сейчас, когда идет спецвоенная операция (СВО), этот процент наверняка выше. Как сообщает портал "ASIA-Plus" со ссылкой на июльские опросы "Левада-Центра"*, 63% опрошенных относятся к Сталину положительно, 23% выражают нейтральную оценку, а однозначное осуждение высказывают только 6%.
И сегодня в России есть уже 110 памятников Сталину, 22 из которых — ростовые статуи. Большая их часть — советские бюсты, восстановленные уже после распада СССР. И 95 из них поставили при президенте России Владимире Путине
, и только 9% монументов сохранились с советских времен.
Всего памятники установлены в 40 регионах и 107 населенных пунктах, 15 из которых — региональные столицы. Лидером по количеству скульптур стала Северная Осетия
, где памятники установлены в 24 населенных пунктах (считается, что Сталин имел осетинские корни, хотя сам он эту теорию опровергал). На втором месте оказался Дагестан
–9 памятников, на третьем — Якутия
с 8 памятниками.
Известно и то, что 8 и 9 мая 2025 года Волгоград опять официально носил имя Сталинград – ко Дню Победы и в честь присвоения звания "Город-герой" переименовали. На три дня позывной сменили даже диспетчеры аэропорта.
Более того, по решению депутатов гордумы Волгоград официально носит имя Сталинград девять раз в году: в памятные дни — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, и в день бомбардировки Сталинграда
23 августа, в день начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября и в день Сталинградской победы 2 февраля, в День Героев Отечества 9 декабря и в День защитников Отечества 23 февраля, а также в дату окончания Второй мировой войны 3 сентября.
Кампанию же по окончательному переименованию города пока свернули, утверждая, что большинство жителей Волгограда не хотят жить в Сталинграде.
И что самое интересное: восстановление памяти о Сталине поддерживают и деловые люди, бизнесмены. Установку первого вологодского памятника оплатит владелец мебельного холдинга "Ангстрем". В 2023 году восьмиметровый памятник Сталину был торжественно открыт на территории завода "Микрон" в Великих Луках
на Псковщине. А в городе Бор Нижегородской области
памятник установлен на частном земельном участке, и сейчас там строится "Сталин-центр". И он – не единственный в России.
СМИ утверждают, что перестали бояться либерального лобби и некоторые представители власти. Скажем, на станции метро "Таганская" в Москве
, говорят, будет установлена копия барельефа "Сталин и дети". А ставший сегодня вице-губернатором Хабаровского края
экс-мэр Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов предлагал вернуть своему городу название Сталинск, которое тот носил до 1961 года, и установить памятник вождю.
Как сообщил ТГ-канал "Лента новостей Вологды Z Новости Вологды", когда известный политолог Андрей Перла на стене в Москве увидел надпись "Ресталинизация", то написал уже в своем ТГ-канале: "Я чем дальше, тем больше понимаю людей, которые выдвигают это требование. И полагаю, что та жажда справедливости, та ненависть к врагам народа, которые в этом требовании составляют основу... Одну из двух основ. Вторая – жажда видеть, что государство существует для чего-то большего и высшего, чем обеспечивать пайку, сколько угодно жирную и комфорт, сколько угодно приятный... Так вот, две эти основы требования "Сталина на царство" неизбежно будут учитываться государством в его внутренней и внешней политике".
Как говорится, поживем – увидим. Но уже упомянутый вологодский губернатор Филимонов в январе 2025 года сообщил, что на Кремлевской площади Вологды в скором времени появится памятник Ивану Грозному
и что он дал старт конкурсу на эскиз скульптуры. А Сталин любил Грозного…
…Может, действительно народ в России соскучился по сильной руке, наводящей порядок и отстаивающей хотя бы видимость социальной справедливости?
О том, как на Украине проходила Великая Отечественная война - в статье Ростислава Ищенко "Великая Отечественная война на Украине"
*Организация, признанная иноагентом