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"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР

"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР - 11.05.2025 Украина.ру

"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР

Донецкая Народная Республика отмечает 11-й день рождения. Об этом 11 мая в своём телеграм канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин

2025-05-11T15:35

2025-05-11T15:35

2025-05-11T15:35

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"Сегодня мы 11-й раз отмечаем день рождения нашей Республики. И вот уже третий раз — дома, в составе России, - рассказал глава ДНР. - Земля Героев. Край шахтеров, металлургов, хлеборобов, людей честного и созидательного труда. Сплав из культур и традиций более 130 национальностей. Это — Донецкая Народная Республика".Глава республики нашёл эпитеты для её характеристики.Тем временем Минобороны России сообщило о ходе освобождения ДНР после трёхдневного перемирия. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ

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