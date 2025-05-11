"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР - 11.05.2025 Украина.ру
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"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР - 11.05.2025 Украина.ру
"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
Донецкая Народная Республика отмечает 11-й день рождения. Об этом 11 мая в своём телеграм канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин
2025-05-11T15:35
2025-05-11T15:35
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"Сегодня мы 11-й раз отмечаем день рождения нашей Республики. И вот уже третий раз — дома, в составе России, - рассказал глава ДНР. - Земля Героев. Край шахтеров, металлургов, хлеборобов, людей честного и созидательного труда. Сплав из культур и традиций более 130 национальностей. Это — Донецкая Народная Республика".Глава республики нашёл эпитеты для её характеристики.Тем временем Минобороны России сообщило о ходе освобождения ДНР после трёхдневного перемирия. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, сво, днр, новости днр, праздники, донбасс, русский донбасс, новости донбасса, новые регионы, новороссия, история новороссии, новости россии
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, СВО, ДНР, новости ДНР, праздники, Донбасс, Русский Донбасс, Новости Донбасса, Новые регионы, Новороссия, история Новороссии, новости России

"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР

15:35 11.05.2025
 
© YouTubeГлава врио ДНР Денис Пушилин поздравлял жителей ДНР с годовщиной референдума
Глава врио ДНР Денис Пушилин поздравлял жителей ДНР с годовщиной референдума - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Донецкая Народная Республика отмечает 11-й день рождения. Об этом 11 мая в своём телеграм канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин
"Сегодня мы 11-й раз отмечаем день рождения нашей Республики. И вот уже третий раз — дома, в составе России, - рассказал глава ДНР. - Земля Героев. Край шахтеров, металлургов, хлеборобов, людей честного и созидательного труда. Сплав из культур и традиций более 130 национальностей. Это — Донецкая Народная Республика".
Глава республики нашёл эпитеты для её характеристики.
"Гордая. Сильная. Смелая. Наша", - констатировал Пушилин в поздравлении земляков с праздником.
Тем временем Минобороны России сообщило о ходе освобождения ДНР после трёхдневного перемирия. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
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17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
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