https://ukraina.ru/20250511/elena-tsyplakova-nachalis-kievskie-zhuti-i-my-uekhali-iz-ukrainy--1062984961.html

Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины

Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины - 11.05.2025 Украина.ру

Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины

На доме, где мы снимали квартиру, огромными буквами было написано "Смерть оккупантам". Местные артисты вели себя кое-как, за 9 месяцев нахождения в Киеве я ни у кого в гостях ни разу не побывала. Это характеризует Украину и наших профессиональных коллег.

2025-05-11T06:30

2025-05-11T06:30

2025-05-11T06:30

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Об этом актриса, режиссёр Елена Цыплакова заявила в интервью изданию Украина.ру. Она также ответила на вопросы журналистов о своей роли в ленте "Тимур и его команда", рассказала о патриотизме и чудесах на фронте.Торжественная церемония открытия V Международного фестиваля правильного кино прошла 6 мая в Москве в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы. Фильмом открытия стала картина "Тимур и его команда" режиссера Андрея Семенова, в которой Елена Цыплакова сыграла роль бабушки главного героя.— Елена, быстро ли вы приняли предложение сниматься в фильме "Тимур и его команда"?— Сразу, конечно. Потому что это интересно — современные ребята, которые помогают спецоперации (СВО). Тем более с 2016 года я являюсь членом Союза добровольцев Донбасса: дружу и общаюсь с ними, поддерживаю, чем могу.На днях от Института современного искусства мы с коллегами Димой Певцовым, Олей Дроздовой, Юлией Ромашиной, [Иваном] Агаповым поедем в Луганск и Донецк с концертами 11-12 мая (я там набираю актерский курс). Туда также приедет замечательный оркестр, который будет играть серьезную классическую музыку, а в перерывах мы — читать стихи. Кроме того, я много лет знаю режиссера фильма Андрея Семенова. Мы с ним делали большие проекты (он как продюсер, я как режиссер). Когда Андрей предложил мне роль, я, естественно, сразу согласилась, и с удовольствием работала. В ленте также снимается мой крестник Егор Бероев.Я очень рада, что премьера состоялась 6 мая в преддверии большого праздника [9 мая, Дня Победы].— Вы играете бабушку Тимура. Почему именно эта роль?— Я уже в том возрасте (мне 66 лет), когда пошли роли бабушек с характером. Я с удовольствием за них берусь, мне это нравится. За это лето я снялась в пяти [картинах].Помимо роли в ленте "Тимур и его команда", я играю бабушку-кремень в фильме "Поле чудес", где 10-летние дети помогают спецоперации. Они находят предателей, которые пытались взорвать российский эшелон.— Чем новая картина "Тимур и его команда" отличается от классического сценария?— Это разный материал. Там история, на которой мы росли в свое время. Здесь современная история, когда 16-летние ребята помогают СВО, помогают нашим воинам. И это очень здорово. Бабушка Тимура тоже такая — партизанка.— Фильм "Тимур и его команда" открыл V Международный фестиваль Правильного кино. А что для вас — правильное кино?— Глубокое, серьёзное и нравственное кино. В Евангелии есть замечательная фраза: совершенны те, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это важно, потому что искусство должно воспитывать и помогать человеку становиться совершенным. А таковым он может стать, опираясь на какие-то примеры. Как говорят, слова назидают — примеры влекут.Так вот кино — пример, который может человека научить разбираться в себе и своих проблемах. Мы же не всегда попадаем в ситуации, которые видим в кино, но у нас вырабатывается отношение к этому. И впоследствии нам есть на что опереться, случись подобное в реальной жизни.Поэтому на режиссерах, сценаристах, артистах лежит огромная ответственность — что они думают. Наукой доказано, что мысли материальны, ими мы создаем определенную реальность вокруг себя.— В последние годы выходит все больше фильмов на тему Великой Отечественной войны. Как по вашему мнению, современный кинематограф передает подвиг наших предков в 1941-1945 годы?— Я не могу сказать, что я часто сижу у телевизора или много хожу по кинотеатрам. Некогда. Но то, что я видела, когда было время — хорошие картины. И люди в них работают серьезно, с отдачей.— Как сегодня среди творческой интеллигенции относятся к СВО?— По-разному. Как я уже упомянула, с 2016 года я — член Союза добровольцев Донбасса. Поэтому к СВО отношусь определенным образом.— Как вы стали членом Союза? Что вас связывает с Донбассом?— Меня пригласили в Союз. В 2013 – начале 2014 годах я снимала в Киеве сериал "Пока станица спит". Но из 270 получилось отснять только 170 серий, потому что начались "киевские жути", и я уехала — работать стало невозможно.На доме, где мы снимали квартиру, огромными буквами было написано "Смерть оккупантам". Местные артисты вели себя кое-как. Представьте, я работаю 50 с лишним лет в кино, но за 9 месяцев нахождения в Киеве я ни у кого в гостях ни разу не побывала.Это характеризует Украину и наших профессиональных коллег, которые всю свою жизнь зарабатывали деньги в России. Поэтому, когда там начинал кто-то выступать, я говорила: ребята, вы получаете деньги с российского канала, поэтому рот закройте.В результате, на фоне сообщений о закрытии границы, мы уехали через Белоруссию — не хотелось попадать в какую-то сложную ситуацию, тем более с нами была целая машина вещей.Далее в Санкт-Петербурге я стала снимать другой сериал, и ко мне приехал давний друг Сергей [Маковский] с позывным "Поляк" — генерал, доброволец, профессиональный военный. У меня лежали золотошвейные кресты и херувимы для покровцов — я иногда шью для храмов. И мне пошло: отдай ребятам, пусть нашьют на одежду для защиты; и пошло — повесить на цепочку и надеть ему на шею Спас Нерукотворный.Когда "Поляк" вернулся к своим однополчанам, ребята кресты и херувимы нашили на одежду, сказали "теперь нам плевать на снайперов". И вот, представьте, 11 человек набились в джип, в него попал снаряд и разрушил автомобиль, но на ребятах не оказалось и царапины.Позже чудесная история произошла с самим Сергеем: рядом с ним взорвался снаряд, осколок пробил бронежилет, ударил в медальон, от чего последний выгнулся, как скорлупочка. В итоге осколок отлетел, напротив сердца у Сергея оказалось сломано два ребра, но он остался жив.Такие истории быстро расходятся на фронте. И вот, они ко мне приехали, приняли меня в содружество [Союз добровольцев Донбасса].Кстати, 6 мая отмечают не только праздник Георгия Победоносца, но и День добровольцев Донбасса. Когда я ехала на фестиваль, мне пришла мысль, что ребят-актеров из фильмов "Поле чудес" и "Тимур и его команда" тоже можно считать неформальными добровольцами. И у них тоже праздник. А вообще хочу сказать всем: помогайте, молитесь за наших ребят, которые на СВО, и особенно за тех, кто восстанавливается после ранения. Им нужна особенная поддержка.Я недавно ездила в восстановительный центр, где увидела парня 25 лет, у которого нет ног выше колен. А он бодрый, сильный, занимается хоккеем. Поэтому нужна и важна поддержка, потому что у тех, кто побывал на СВО абсолютно меняется представление о жизни. Очень важно, чтобы мы здесь не были такими ... Не хочу ругаться.— А как вы считаете, Россия достаточно делает для военно-патриотического воспитания? — Не знаю, наверное, маловато. Слишком много праздников… Я общаюсь с ребятами, которые находятся там, "за лентой", и в госпиталях. Их, конечно, раздражает безумное количество пошлятины, которую сегодня транслирует телевидение. На какие-то безумные вещи тратятся фантастические деньги — вместо того, чтобы отдать их для фронта. Мне кажется, это неправильно. Но мое мнение не решает проблемы. Одно хочу сказать: о патриотизме по делам нужно судить, потому что говорить можно все, что угодно.Еще о геройстве наших воинов в интервью Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО.

https://ukraina.ru/20250507/pozyvnoy-meschera-boytsam-na-fronte-ne-khvataet-zhenskogo-obschestva-nas-zhenschin-malo-1062975433.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, киев, россия, семенов андрей, союз добровольцев донбасса, донбасс, кино, сво, великая отечественная война, доброволец, фронт, украина.ру, елена цыплакова