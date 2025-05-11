Неоднозначный маршал Кирилл Москаленко
Кирилл Семенович Москаленко
11 мая 1902 года в селе Гришино Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (в н.в. Покровский р-н Донецкой обл. под контролем Украины), в крестьянской семье родился Кирилл Москаленко, которому предстояло стать одним из самых знаковых советских военачальников
Образование Кирилл получил довольно приличное, как для дореволюционных времён, — мальчишка четыре года посещал занятия в сельской школе, а потом ещё закончил два класса так называемого "министерского училища". В революционный 1917 год он начал учиться в располагавшемся на станции Яма родного Бахмутского уезда сельскохозяйственном училище.
После революции он работал в сельском ревкоме, стал комсомольцем. В августе 1920 года стал рядовым конником в Первой конной армии Семёна Михайловича Будённого. В её составе Кирилл всю осень провоевал против войск Врангеля и батьки Махно, а в декабре был отправлен на учёбу в Луганскую артиллерийскую школу.
За следующие двадцать межвоенных лет Кирилл Семёнович совершил головокружительную карьеру.
Из Луганска его вскоре перевели в Харьков во 2-ю артиллерийскую школу. В мае 1921 года произошёл второй перевод на артиллерийское отделение Харьковской объединённой школы червоных старшин, которое он окончил в 1922 году. Во время обучения курсантов нередко привлекали к боям с отрядами махновцев на Дону и в Донбассе.
После обучения Москаленко вернулся в Первую конную армию, и дальнейшую службу проходил в 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии.
Ей он отдал 10 лет службы с перерывом в 1928 году на обучение на ленинградских курсах усовершенствования командного состава артиллерии РККА. Какое-то время дивизия базировалась в Армавире, откуда отдельные её подразделения направлялись в горы Кавказа на осуществление различных боевых операций по борьбе с бандитизмом.
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В 1932 году молодого командира перевели служить в Забайкалье под Читу на должность начальника штаба особой кавалерийской дивизии Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Через два года он возглавил кавалерийский полк, а в 1935 году получил под своё начало 23-ю механизированную бригаду, которая вскоре стала танковой.
На Дальнем Востоке Москаленко приобрёл и образование танкиста. Знание теории командования танковыми соединениями, искусство вождения танков Т-26 и БТ-7, а также стрельбы из них у него принимал лично командарм маршал Василий Константинович Блюхер.
В 1936 году его перевели служить в 45-й механизированный корпус Киевского военного округа. Здесь два года спустя ему присвоили звание полковника, а накануне Зимней войны в 1939 году назначили начальником артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии Одесского военного округа. 15 января она отправилась на фронт на Карельский перешеек, и уже через неделю вела бои в составе действующей армии.
Пользуясь тем, что у дивизии имелся 343-й отдельный танковый батальон, Москаленко, вспомнив свои дальневосточные навыки, даже сходил на танке Т-26 в атаку. За проявленный героизм и хорошее знание своего дела после окончания боёв в апреле его наградили орденом Красного Знамени и присвоили звание комбрига, а уже в июне — генерал-майора.
После этого он отправился в Молдавию, где попеременно занимал сначала в Кишинёве должность начальника артиллерии 35-го стрелкового корпуса, в затем в Тирасполе — 2-го механизированного корпуса.
Весной 1941 года в Красной Армии началось формирование отдельных артиллерийских противотанковых бригад (оаптбр).
Это были специализированные соединения, предназначенные для создания на пути вражеских танковых ударов эффективных заслонов. Первую по номеру и по времени создания такую бригаду доверили генералу Москаленко.
Кирилл Семёнович отправился на Волынь в район располагавшейся чуть севернее Луцка станции Киверцы — здесь проходило формирование 1-й оаптбр. Она включала два артиллерийских полка, в каждом из которых было по 24 76-мм пушек, по 36 85-мм и в зенитном дивизионе имелось 8 37-мм орудий и 36 пулеметов ДШК. Бригада была полностью обеспечена снарядами, в том числе бронебойными.
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Войну Кирилл Семёнович встретил в Луцке на выделенной ему специально командующим 5-й армией генерал-майором Михаилом Ивановичем Потаповым квартире. С ним Москаленко встречался как раз накануне по вопросу срочного вывода всей техники бригады с открытых площадок в леса. К счастью, это успели сделать 21 июня.
Бригада находилась в резерве Главного командования и приказы её могли отдавать только из Москвы. Но из-за действий вражеских диверсантов связи ни с Москвой, ни со штабом Киевского особого военного округа не было.
Взяв всю ответственность на себя, генерал Потапов приказал Москаленко выдвигаться на юг и совместно с 22-м механизированным корпусом (мк) остановить рвавшегося через Владимир-Волынский на восток противника. Кирилл Семёнович ему подчинился, и в 10:00 1-я оаптбр выдвинулась навстречу противнику.
На подходе к Владимир-Волынскому колонны бригады встретили вражеские танки из 14-й танковой дивизии противника и пехоту из 298-й пехотной. Передовые батареи развернулись на первых попавшихся позициях и открыли огонь. В результате немцы потеряли подбитыми (по воспоминаниям Москаленко) до 70 танков, но и артиллеристы понесли большие потери.
В первые месяцы боёв его бригада вместе с основными силами 5-й армии постепенно откатывалась на восток, теряя людей и технику.
Во время августовских боёв, батареи бригады обороняли переправы через Припять и через Днепр, потом – Чернигов.
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3 сентября генерал Потапов приказал ему принять командование 15-м стрелковым корпусом (ск), а бригаду сдать другому командиру.
А уже 8 сентября немцы воспользовались захваченным ими на левом берегу Днепра плацдармом и отрезали 15-му ск пути отступления за Десну — фактически окружили. Тем не менее, корпус вырвался из кольца, отступил к Нежину. 13 сентября после упорных боёв он оставил и этот город.
Здесь выяснилось, что большая часть сил Юго-Западного фронта (ЮЗФ) немцами окружена встречными ударами 2-й танковой группы Гудериана и 1-й танковой группы Клейста.
15-й ск Москаленко прорывался из окружения сначала цельным соединением, затем, понеся большие потери, личный состав выходил к своим небольшими группами.
Бывший член военного совета ЮЗФ и впоследствии генсек СССР Никита Сергеевич Хрущёв вспоминал, как из окружения выходил Москаленко: "при нашем отступлении его выгнала колхозница из своего коровника, где он прятался, переодевшись в крестьянскую свитку, и он, сам украинец, выступил после этого против украинцев, кричал, что все они предатели и всех их надо выслать".
После выхода из окружения Москаленко командовал конно-механизированной группой войск 13-й армии ЮЗФ. Во время наступления под Москвой участвовал в освобождении Ельца. В декабре 41-го стал заместителем командующего 6-й армией ЮЗФ, а затем и временно занимал должность самого командующего. Вверенные ему войска принимали участие в Барвенково-Лозовской наступательной операции, освобождали города Изюм и Лозовая. В феврале он командовал 6-м кавкорпусом, в марте возглавил 38-ю армию, которой после катастрофического поражения ЮЗФ под Харьковом пришлось отступать на восток за Дон.
В июле 1942 года Москаленко командовал 1-й танковой армией. В самом начале Сталинградского сражения она 12 дней подряд непрерывно атаковала немцев, стремясь сдержать их наступление в излучине Дона. По мнению Кирилла Семёновича — это позволило задержать немцев у Калача-на-Дону на месяц, что дало возможность подготовить город к обороне.
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Уже в августе генерала назначили командовать 1-й гв. армией, с которой он до октября участвовал в Сталинградской битве.
Отношение в войсках и Верховном командовании к Москаленко было неоднозначное.
Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов вспоминал: "Сталин говорил, что у него нет лица. Жуков говорит: "Александр Евгеньевич, мне генерал Паника звонил!"
Тем не менее, его назначили в октябре 1942 года командовать 40-й армией, которая в январе следующего года приняла участие в Острогожско-Россошанской наступательной операции. Накануне 19 января Кириллу Семёновичу присвоили очередное звание генерал-лейтенанта.
Уже к началу февраля советские армии вышли к границам УССР, 16 февраля был освобождён Харьков, 40-я армия Москаленко наступала севернее города.
Однако вскоре последовал мощнейший вражеский контрудар. Советские армии понесли большие потери. О действиях Москаленко в этих оборонительных боях некоторые его коллеги, например, генерал-майор Александр Васильевич Горбатов, отзывались нелицеприятно:
"Это не командарм, это бесплатное приложение к армии, бесструнная балалайка. (…) Всё руководство командарма заключается в самом беспардонном отношении к подчиненным. Мы только и слышим: "Гитлеру помогаешь, фашистам служишь, предатель!" Надоело слушать и бесконечную брань. Неужели командарм не понимает, что своим поведением не мобилизует подчиненных, а только убивает их веру в свои силы?"
Вскоре последовала Курская битва, после которой, на плечах отступающего противника Красная Армия вышла к Днепру. 40-я армия генерала Москаленко форсировала его практически с ходу южнее Киева и закрепилась на Букринском плацдарме. За это 23 октября Кириллу Семёновичу присвоили звание Героя Советского Союза.
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Однако дальше армия продвинуться не могла. 27 октября Москаленко назначили командовать уже ранее им возглавляемой 38-й армией, она закрепилась на плацдарме, захваченном севернее Киева в районе Лютежа. О том, каким путём Москаленко добился своего нового назначения, есть нелицеприятная история. Член Военного совета 40-й армии в то время генерал-майор Пётр Васильевич Севастьянов рассказывал, что Хрущёв придумал основание, что столицу Украины должен освобождать командарм-украинец.
В результате во главе 38-й армии Москаленко воевал уже до самого конца войны: освобождал Киев, оборонял его в ноябре-декабре, когда немцы нанесли свой контрудар. В 1944 году участвовал в Житомирско-Бердичевской, Ровенско-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской операциях; в 1945-м — в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской. Войну закончил в Праге в звании генерал-полковника.
Москаленко принимал участие в параде Победы. На следующий день был устроен приём генералов руководителями партии и правительства, в первую очередь Сталиным. Он в первый раз увидел Москаленко вживую и тогда пошутил:
"Так вот ты какой… А я представлял тебя похожим на Тараса Бульбу (Сталин выразительным жестом как бы изобразил мощную широкоплечую фигуру с длинными казацкими усами) и, улыбаясь, добавил: "Почему худощавый? Может, сам не ешь и войска свои не кормишь?""
Через 8 лет Сталин умер, и в высших партийных кругах страны началась отчаянная борьба за власть.
Своё веское слово в ней сказал советский генералитет. По воспоминаниям Москаленко задачу арестовать Лаврентия Берию ему лично 25 июня 1953 года поставил по правительственной связи Хрущёв.
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Берия был арестован прямо на заседании Совмина. Москаленко наставил на бывшего главу НКВД свой пистолет, Жуков обыскал, после чего остался на продолжившемся у Маленкова— Председателя Совмина — совещании. Москаленко же тайно повёз арестованного из Кремля и, как командующий Московским военным округом (МВО), следующие полгода обеспечивал его охрану до вынесения приговора суда. Судили Берию и его сообщников в кабинете Москаленко, и отсюда же 23 декабря 1953 года повели на расстрел.
За преданность Хрущёв рассчитался с Москаленко сполна, похлопотав, чтобы уже в августе 1953-го он стал генералом армии, а два года спустя — маршалом Советского Союза. При этом сам Хрущёв относился к своему протеже неоднозначно:
"Существуют несколько Москаленко. Один — это генерал, который честно командовал войсками, попадая во всевозможные переплёты на первом этапе войны. Затем он командовал армией, и его активная роль была заслуженно отмечена. Я лично вносил предложение о присвоении ему, уже после смерти Сталина, звания Маршала Советского Союза.
Другой Москаленко — настоящий истерик. (…) Это человек настроения, который очень поддается влиянию…
А есть и третий Москаленко — приспособленец, алогичный и беспринципный человек".
Тем не менее, при Хрущёве Кирилл Семёнович продолжил свою карьеру, в 1960-62 годах командовал Ракетными войсками стратегического назначения, был заместителем министра обороны СССР. С 1962 года стал главным инспектором Министерства обороны СССР.
В 1978 году уже при Брежневе ему присвоили второе звание Героя Светского Союза.
При всей сложности характера и неоднозначности этого исторического персонажа, он безусловно заслуживает уважение, как человек, внёсший огромный вклад в Победу и в развитие вооружённых сил своей страны.
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