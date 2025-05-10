https://ukraina.ru/20250510/ugroza-makrona-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-maya-1063034800.html

Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 мая

Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 мая - 10.05.2025 Украина.ру

Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-10T13:15

2025-05-10T13:15

2025-05-10T13:15

эксклюзив

хроники

эммануэль макрон

вячеслав гладков

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украина

россия

вооруженные силы украины

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Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами.Примечательно, что киевский режим при этом систематично нарушает все перемирия. Кроме того, на Украине на официальном уровне запрещён диалог с Россией.Макрон 11 мая вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском находится в Киеве на встрече так называемой "коалиции желающих".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении было совершено 17 атак, на донецком — 1 атака, на красноармейском — 1 атака. Всего ВСУ выпустили 58 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в т.ч. подростка 2009 года рождения. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки. Также в ДНР объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Новая Маячка — 4; Великая Лепетиха — 4; Новая Збурьевка — 3; Каховка — 3; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Днепряны, Новая Маячка и Козачьи Лагеря."Вчера, в День Победы, киевский режим продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережья. В селе Новая Збурьевка (Голопристанский округ) сбросом с дрона разбита машина скорой медицинской помощи местной ЦРБ. К счастью, никто не пострадал", — также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Он сообщил, что ВСУ также обстреляли Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги.Днём 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."По уточнённой информации, в Белгороде вчера утром в результате атаки беспилотника ВСУ на здание правительства Белгородской области пострадали двое - всем оказана необходимая медицинская помощь", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Комсомольский, Октябрьский, сёлам Беловское, Ближнее, Бочковка и Крутой Лог совершены атаки 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Разумное в результате падения обломков сбитого беспилотника посечена кровля частного домовладения, в селе Бочковка от удара дрона повреждено помещение на территории фермерского хозяйства.В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Грузское и Зозули подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В селе Зозули на территории частного домовладения повреждён гараж."В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлкам Дальний, Уразово, сёлам Борки, Гладково и Долгое нанесены удары 13 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки повреждены остекление в многоквартирном доме и грузовой автомобиль, также загорелся камыш — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы. На участке автодороги Гладково — Поминово повреждена одна единица спецтехники, в посёлке Уразово — ограждение частного дома, надворная постройка и инфраструктурный объект связи", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе в селе Тишанка сегодня ночью с беспилотника сброшено взрывное устройство — на территории предприятия повреждены помещение и оборудование.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий."В Краснояружском районе сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — писал губернатор.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа совершены атаки 34 беспилотников, из которых 24 подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждён забор жилого дома, в селе Мешковое — инфраструктурный объект связи, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Муром огнём уничтожено частное домовладение."Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет", — сообщил Гладков.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вечером 9 мая сообщил о гибели мирного жителя от украинского обстрела."К сожалению, раненый при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти — раны были слишком серьёзными. Выражаю искренние соболезнования родным", — заявил Хинштейн.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".

https://ukraina.ru/20250510/vozmozhnost-30-dnevnogo-peremiriya-vizit-evropeytsev-glavnoe-na-utro-10-maya-1063033646.html

https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-ateizm-na-ukraine-mirovye-lidery-sobirayutsya-v-moskve-a-merts---v-kiev-itogi-7-maya-1062997361.html

https://ukraina.ru/20240507/1054946801.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, вячеслав гладков, хинштейн, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины