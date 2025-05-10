https://ukraina.ru/20250510/samoe-strashnoe--ostatsya-s-russkimi-odin-na-odin-chto-obsuzhdayut-ukrainskie-voennye-i-eksperty--1063030659.html

Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты

Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты - 10.05.2025 Украина.ру

Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали перспективы трехдневного перемирия, объявленного РФ в одностороннем порядке по случаю празднования годовщины победы над нацистской Германией. Обсуждали также смысл новых попыток атак ВСУ на Курскую область, которые начались накануне Дня победы.

2025-05-10T06:18

2025-05-10T06:18

2025-05-10T06:18

эксклюзив

россия

украина

москва

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

юрий луценко

офис президента

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg

Заключенный в СИЗО депутат Александр Дубинский считает, что операция в Теткино, Курской области носит чисто пропагандистский характер, как и атака дронов под 9 мая с целью показать уязвимость РФ. Кроме того, по его мнению, подобные операции - это пролог к всеобщей партизанской войне, которую Зеленский готовит в случае обвала фронта и каких-то крупных успехов ВС РФ."Условный прорыв в Днепропетровскую область, который кажется уже неизбежным в случае отказа от перемирия, должен сопровождаться рейдами на территорию РФ, или десантной операцией в Крым - для смещения информационных акцентов и отвлечения резервов", - пишет Дубинский.Тем не менее, с 1 июня он прогнозирует либо новое перемирие с переходом к избирательному процессу под давлением новой администрации США, либо выход Вашингтона из этого процесса с переходом ВС РФ в полномасштабное наступление.О вероятном наступлении ВС РФ после праздничных мероприятий говорит и украинский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, сейчас для этого создались наиболее благоприятные обстоятельства. "Появилась зеленка, что помогает прятаться от дронов. Земля подсохла. Поэтому пока будут наступать. И пока я думаю, что особенно со второй декады мая мы это увидим", - предполагает политолог.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*, против которого Зеленский на днях ввел санкции, заявляет, что Украина поддержит трехдневное перемирие, которое объявила Россия. По его словам, соответствующее распоряжение уже поступило, как украинским, так и российским военным.В то же время бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывает на телеканале "Эспрессо", что ВСУ продолжат боевые действия в эти дни. "Украина безусловно будет 7, 8, 9 и 10 числа и дальше воевать. Удары будут наносить туда, куда легче долететь, и есть военные цели", - рассказывает Луценко, мечтая, чтобы украинские ракеты долетели до Москвы.Об этом же мечтает и экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Я поговорил с некоторыми людьми в Генштабе и ГУР, и говорят, что есть у них и запас дронов сейчас, и дистанцию они могут пройти, и возможность есть. Главное, чтобы была команда, которую может дать только Зеленский. И хватит ли у него желания показать Путину его место? Это не громкие слова, это действо, которое войдёт в историю. Бить можно будет не только по Москве", - говорит экс-министр инфраструктуры, ранее развлекавший украинцев сказками о гиперлупе из Киева в Одессу под кураторством Илона Маска, на что требовал 3,6 миллиарда долларов и три года на строительство.В эфире "Радио НВ" военный эксперт и полковник СБУ Иван Ступак рассказывает, что трехдневное перемирие не выгодно Украине, так как ВС РФ используют это время для накопления дронов.Накануне Дня победы Зеленский провоцировал Москву обещаниями удара по параду на Красной площади, но при этом он очень боится остаться один на один с Россией. Поэтому он и отвергал предложенное трехдневное перемирие на 9 мая. "Есть такие сигналы о том, что, вероятно, после договоренности о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы нас и русских оставили один на один. Вот такие сигналы. Но все-таки Европа, я уверен, будет рядом", - заявил Зеленский 3 мая.Однако украинский телеграм-канал "Резидент" считает, что все заявления Банковой об ударе по параду в Москве – это элемент торга, но в итоге оказывается, что Киев не может даже ударить по второстепенным целям, так как администрация Трампа воспримет этот шаг как враждебный по отношению к планам США.Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ручной инструмент Офиса президента) заранее готовит оправдание для вооруженных провокаций и срыва перемирия. В частности, в четверг 8 мая там заявили, что Россия якобы планирует совершить масштабный теракт с жертвами среди мирного населения в районе Северска и Часов Яра, чтобы затем обвинить ВСУ. Проще говоря, старую сказку о том, как в ДНР обстреливают сами себя, вновь берут на вооружение.Украинский военкор с позывным "Мучной" отмечает снижение интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта, но на покровском и новопавловском направлении боевые действия, по его словам, продолжаются. "Мучной" рассказывает, что как только ВСУ замечают движение российских военных, по ним начинают работать танки, ствольная артиллерия и FPV-дроны – "всё, что есть". Фактически, "Мучной" дезавуирует заявления украинского командования, которое утверждает, что ВСУ дан приказ вести только ответный огонь.Ранее, 7 мая, "Мучной" утверждал, что украинским военным поставлено приоритетное задание – не допустить выхода россиян к границам Днепропетровской области. Эта задача стала буквально идеей фикс для Киева, который опасается захода россиян хотя бы на километр в эту область, даже если в соседней ДНР придется терять в десять раз больше.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Чья Победа? Украинские и российские эксперты о символической войне и о ситуации на поле боя

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, украина, москва, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, юрий луценко, офис президента, сизо, сво, новости сво, прогнозы сво