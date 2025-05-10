https://ukraina.ru/20250510/popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-budut-povtoryatsya--knutov-1062998326.html

Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов

Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов - 10.05.2025 Украина.ру

Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов

Попытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-05-10T07:15

2025-05-10T07:15

2025-05-10T07:15

новости

курская область

россия

теткино

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

юрий кнутов

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Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.Отвечая на вопрос, в чем была цель украинской армии, собеседник издания заявил, что подобная провокация — это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами: глава киевского режима ведь убеждал их, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Курской области у России достаточно сил. Кроме того, напомнил эксперт, части северокорейской армии, которые там дислоцированы, уже приобрели опыт и знают, как воевать.“Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели”, — резюмировал Кнутов.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/aktivnoe-prodvizhenie-armii-rf-popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062933370.html

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новости, курская область, россия, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, юрий кнутов