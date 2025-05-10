Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Попытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.
Отвечая на вопрос, в чем была цель украинской армии, собеседник издания заявил, что подобная провокация — это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами: глава киевского режима ведь убеждал их, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым.
“Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом”, — считает Кнутов.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Курской области у России достаточно сил. Кроме того, напомнил эксперт, части северокорейской армии, которые там дислоцированы, уже приобрели опыт и знают, как воевать.
“Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели”, — резюмировал Кнутов.
5 мая, 12:19Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводкаУкраинские военные не оставляют попыток прорвать границу РФ в Курской области: провокация, отвыкающий маневр или военная цель? Тем временем армия России продвигается сразу на нескольких направлениях: где пророчат провал ВСУ?
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