Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов - 10.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250510/popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-budut-povtoryatsya--knutov-1062998326.html
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов - 10.05.2025 Украина.ру
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов
Попытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-05-10T07:15
2025-05-10T07:15
новости
курская область
россия
теткино
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
юрий кнутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697131_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7cc9a7b103f5c508d19b29268a193c40.jpg.webp
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.Отвечая на вопрос, в чем была цель украинской армии, собеседник издания заявил, что подобная провокация — это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами: глава киевского режима ведь убеждал их, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Курской области у России достаточно сил. Кроме того, напомнил эксперт, части северокорейской армии, которые там дислоцированы, уже приобрели опыт и знают, как воевать.“Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели”, — резюмировал Кнутов.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/aktivnoe-prodvizhenie-armii-rf-popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062933370.html
курская область
россия
теткино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697131_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8c007b2dcdfc86d5f561a954991addb9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, юрий кнутов
Новости, Курская область, Россия, Теткино, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Юрий Кнутов

Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов

07:15 10.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Попытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.
Отвечая на вопрос, в чем была цель украинской армии, собеседник издания заявил, что подобная провокация — это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами: глава киевского режима ведь убеждал их, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым.
“Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом”, — считает Кнутов.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Курской области у России достаточно сил. Кроме того, напомнил эксперт, части северокорейской армии, которые там дислоцированы, уже приобрели опыт и знают, как воевать.
“Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели”, — резюмировал Кнутов.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
5 мая, 12:19
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводкаУкраинские военные не оставляют попыток прорвать границу РФ в Курской области: провокация, отвыкающий маневр или военная цель? Тем временем армия России продвигается сразу на нескольких направлениях: где пророчат провал ВСУ?
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияТеткиноВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФЮрий Кнутов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку
08:00Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
07:15Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов
06:54Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
06:46Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях
06:45Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском
06:39Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики
06:18Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты
06:15Сорокин раскрыл, каким признанием Россия унизила Зеленского
05:45Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в Вашингтоне
05:00"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу
18:07Мерц выразил надежду о прекращении огня на Украине уже на этих выходных
17:51Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы
16:58Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева
16:43На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
16:00Как Бессарабия стала колыбелью георгиевской ленты
15:35Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины
13:10Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов
12:59Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы
11:26От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
Лента новостейМолния