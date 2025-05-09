Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В Курской области Зеленский потерял порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным, с учетом тяжелораненых, потери ВСУ составляют 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Очередная попытка прорыва ВСУ у поселка Теткино — это поставленная Владимиром Зеленским задача, чтобы попытаться вернуться на территорию Курской области, отметил эксперт.
Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом, добавил он. Но на сегодняшний день у России достаточно сил в Курской области, чтобы отразить эти атаки, отметил собеседник издания.
"Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие", — констатировал Кнутов.
Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.
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