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Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов

Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов - 09.05.2025 Украина.ру

Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов

В Курской области Зеленский потерял порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным, с учетом тяжелораненых, потери ВСУ составляют 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-05-09T06:30

2025-05-09T06:30

2025-05-09T06:30

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Очередная попытка прорыва ВСУ у поселка Теткино — это поставленная Владимиром Зеленским задача, чтобы попытаться вернуться на территорию Курской области, отметил эксперт.Таким образом Зеленский хочет реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот "маленький кусочек русской земли" он якобы "обменяет на весь Донбасс и Крым", указал Кнутов.Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом, добавил он. Но на сегодняшний день у России достаточно сил в Курской области, чтобы отразить эти атаки, отметил собеседник издания.Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.

https://ukraina.ru/20250508/mo-svidanie-s-pradedom-spustya-desyatki-det-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1063010502.html

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