Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов - 09.05.2025 Украина.ру
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Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов
Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов - 09.05.2025 Украина.ру
Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов
В Курской области Зеленский потерял порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным, с учетом тяжелораненых, потери ВСУ составляют 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-05-09T06:30
2025-05-09T06:30
новости
курская область
теткино
владимир зеленский
атака
курск
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Очередная попытка прорыва ВСУ у поселка Теткино — это поставленная Владимиром Зеленским задача, чтобы попытаться вернуться на территорию Курской области, отметил эксперт.Таким образом Зеленский хочет реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот "маленький кусочек русской земли" он якобы "обменяет на весь Донбасс и Крым", указал Кнутов.Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом, добавил он. Но на сегодняшний день у России достаточно сил в Курской области, чтобы отразить эти атаки, отметил собеседник издания.Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.
https://ukraina.ru/20250508/mo-svidanie-s-pradedom-spustya-desyatki-det-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1063010502.html
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новости, курская область, теткино, владимир зеленский, атака, курск, новости сво: курск, сво, дзен новости сво, кто, потери, потери всу, потери украины, донбасс, крым, юрий кнутов
Новости, Курская область, Теткино, Владимир Зеленский, атака, Курск, новости СВО: Курск, СВО, дзен новости СВО, КТО, потери, потери ВСУ, потери Украины, Донбасс, Крым, Юрий Кнутов

Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов

06:30 09.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В Курской области Зеленский потерял порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным, с учетом тяжелораненых, потери ВСУ составляют 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Очередная попытка прорыва ВСУ у поселка Теткино — это поставленная Владимиром Зеленским задача, чтобы попытаться вернуться на территорию Курской области, отметил эксперт.
Таким образом Зеленский хочет реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот "маленький кусочек русской земли" он якобы "обменяет на весь Донбасс и Крым", указал Кнутов.
Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом, добавил он. Но на сегодняшний день у России достаточно сил в Курской области, чтобы отразить эти атаки, отметил собеседник издания.
"Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие", — констатировал Кнутов.
Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" на сайте Украина.ру.
О том, как гитлеровцы бежали в Южную и Северную Америку — в материале Олега Хавича "Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку.
Прадед Александра Дмитриевского
Вчера, 14:18
Моё свидание с прадедом, спустя десятки дет после Великой Отечественной войныЛихолетье 1941-1945 годов прошлось по многим семьям, и моя - не исключение. Прадед погиб на фронте под Ленинградом, его сыновей разбросало по свету. Среднему из них, моему деду, направленному на восстановление Донбасса и оставшемуся там, удалось ненадолго увидеться со старшим братом через двадцать лет после Победы.
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