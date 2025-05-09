https://ukraina.ru/20250509/kak-bessarabiya-stala-kolybelyu-georgievskoy-lenty--1063022373.html

Как Бессарабия стала колыбелью георгиевской ленты

Как Бессарабия стала колыбелью георгиевской ленты - 09.05.2025 Украина.ру

Как Бессарабия стала колыбелью георгиевской ленты

Очень многие, наверное, наблюдали 8 мая 2025 года за деятельностью молдавского блока "Победа", представители которого привезли и Москвы частичку Вечного огня и были подвергнуты многочасовому досмотру в кишиневском аэропорту. Инцидент этот, конечно, не был случайным

2025-05-09T16:00

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Фактический запрет в Республике Молдова на ношение георгиевской ленты действует с 2022 года. Официальный Кишинёв воспользовался началом Специальной военной операции и ограничил использование этого символа русофильских сил.С соблюдением этого запрета всё сложно. Многие жители республики его игнорируют, ссылаясь на фактическую неконституционность введённых ограничений. Административные органы Приднестровской Республики и Гагаузской Автономии пропагандируют георгиевскую ленту, как и другие элементы памяти о Великой Победе.Сам по себе запрет георгиевской ленты в современной Молдавии, как и в украинской части Бессарабии, выглядит абсолютно противоестественно. Ведь рождение военного ордена Святого Георгия, элементом которого стала чёрно-оранжевая лента, произошло во время русско-турецкой воны на берегах Днестра, Прута и Дуная 1768-74 годов.Эта война шла в том числе за сохранение православия в Бессарабии. И так получилось, что первые кавалеры Святого Георгия, на которых возлагалась соответствующая лента, отличились здесь в боях за ниспровержение османско-татарского владычества.Главный триумфатор войны полководец Пётр Румянцев стал вторым после императрицы Екатерины Великой кавалером главного военного ордена первой, т.е. высшей степени. Данной награды военачальник удостоился за разгром сил османов и Крымского ханства при реке Ларге в июле 1770 году. Императорская канцелярия не успела закончить оформление наградных материалов, как Румянцев одержал ещё и эпическую победу в Кагульской битве.В 1774 году был заключён Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Он способствовал ликвидации на территории Бессарабии владений крымского хана, искоренял постоянные набеги кочевников и угоны христиан в рабство. Османы отменяли ограничения на строительство и ремонт православных храмов в Молдавии и, по сути, отказывались от создания в Бессарабии своего пашалыка (провинции под прямым управлением Порты).Но победы во имя торжества православия давались не легко. В связи с этим символична судьба первого кавалера ордена Святого Георгия второй степени.Генерал-поручик Пётр Племянников командовал в битве при Ларге корпусом на левом фланге русской армии Румянцева. Благодаря решительным действиям этого соединения были взяты вражеские укрепления. Отличился корпус Племянникова и в Кагульском сражении.За эти действия генерал-поручик удостоился главной военной награды. В 1773 году теперь уже генерал-аншеф Племянников получил тяжёлое ранение на Дунае и скончался по пути домой.Первым, кто удостоился Святого Георгия третьей степени, стал ветеран той же войны – подполковник Фёдор Фабрициан. В ноябре 1769 года, командуя особым отрядом из егерей и гренадеров в 1,6 тысяч человек при содействии молдавских волонтёров, он разгромил семитысячный турецкий отряд и занял город Галац. Эта победа облегчила успех антитурецкого восстания в Бухаресте. В экстраординарном порядке офицер стал кавалером Святого Георгия сразу третьего класса (минуя четвертую степень).Новая большая группа георгиевских кавалеров появилась во время следующей Русско-турецкой войны 1787-91 годов. По её итогам удалось расширить автономию Молдавского княжества, освободить из-под власти турок Приднестровский регион, ускорить славянско-молдавскую колонизацию Левобережья Днестра.Одним из главных событий войны стало сражение на реке Рымник (1789 год), что в Западной Молдавии. 25-тысячный русско-австрийский отряд разбил в ходе него 100-тысячную османскую армию, стремившуюся восстановить контроль над Яссами. Командующим объединёнными силами Александр Суворов. За ту победу полководец удостоился ордена Святого Георгия первой степени.Победа на Рымнике предопределила блокаду турецкой крепости Измаил и легендарный успешный штурм этой твердыни. Руководил им снова Суворов, а генерал-майор Михаил Кутузов вёл на штурм одну из штурмовых колонн. О действиях своего генерала Суворов произнёс знаменитое: "Он шёл на левом фланге, но был моей правой рукой..."Михаил Илларионович стал, кстати, первым кавалером всех степеней ордена Святого Георгия. Его усилиями по итогам Русско-турецкой войны 1806-12 годов был заключён Бухарестский мир. Последний привёл к массовому переселению в Бессарабию христиан (молдаван, русских, болгар, гагаузов и др.) В присоединённом к России Днестровско-Пруто-Дунайском регионе вновь открылись многие ранее закрытые османами православные храмы. Подписание же этого трактата обусловил успех Рущукско-Слободзейской операции 1811 года, главным героем которой стал генерал-лейтенант Евгений Марков. Его отряд обеспечил окружение турецких войск на Дунае. За ту победу Марков получил Святого Георгия второй степени.До начала XIX века обладателями георгиевских лент были преимущественно дворяне, поскольку соответствующий орден был офицерской наградой. В 1807 году император Александр I учредил Знак отличия Военного ордена Святого Георгия для солдат и унтер-офицеров. Он представлял собой серебряный или золотой крест на колодке георгиевских (черно-оранжевых) цветов. Долгое время эта награда неофициально называлась "Георгиевский крест" или "Егорий". Солдатский знак отличия был очень почётен, т.к. подобно офицерскому ордену вручался за боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля.Историкам ещё предстоит изучить вопрос о том, сколько уроженцев Бессарабской губернии удостоились ордена Святого Георгия и Георгиевского креста до их упразднения как наград в 1917 году. Общеизвестно, что на фронтах Первой мировой войны свои Георгиевские кресты заслужили Григорий Котовский и Семён Тимошенко.В период Великой Отечественной воны в Советском Союзе произошло фактическое возрождение георгиевской ленты. Сначала это было связано с введением гвардейских лент, являющихся атрибутом отличившихся воинских частей, соединений и кораблей. В 1943 году в наградной системе СССР появился орден Славы, элементом которого стала черно-оранжевая колодка. Поскольку эта награда вручалась рядовым и сержантам Красной Армии, то её можно рассматривать как реинкарнацию имперского Георгиевского креста.Во время Великой Отечественной войны в Красную Армию были призваны около 400 тысяч жителей Молдавской ССР, более половины из них отмечены наградами. Если учитывать, что орден Славы являлся одним из самых массовых (его удостоились более одного миллиона красноармейцев), то многие молдавские ветераны носили "георгиевские" орденские колодки.Несколько уроженцев Молдавии стали полными кавалерами ордена Славы, то есть удостоились этой награды всех трех степеней. Среди них – бельчанин Василий Ткач, два жителя Слободзейского района - Пётр Емельянов и Антон Чичик, а также уроженец Григориопольского района Григорий Дарьев.Сотни участников Уманско-Ботошанской, Одесской и Ясско-Кишиневской операции, покончивших с нацистским режимом в Бессарабии, были отмечены советским аналогом имперского Георгиевского креста. Только в составе 36-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой воевал дед автора настоящих строк Александр Ивашкевич (также кавалер ордена Славы), за подвиги в ходе боев у реки Прут и предгорий Карпат лишь орденом третьей степени наградили 73 человека. Причём статус ордена Славы исключал коллективные награждения, он вручался только за личные боевые заслуги.Таким образом, символизм георгиевской ленты для Бессарабско-Молдавской республики состоит в соединении современности с поколениями воинов, освободившими в XVIII - XIX веках Днестровско-Пруто-Дунайский регион для заселения православно-христианскими народами, а XX веке избавившими многонациональный край от людоедской диктатуры нацистов.Такую связь и стараются разорвать адепты строительства нынешнего "румынского" государства в Бессарабии, запрещая георгиевскую ленту.Однако многовековая история черно-оранжевого символа свидетельствует, что данная цель борцов "с имперским прошлым" неосуществима. Правительства приходят и уходят, меняются политические режимы и даже социальные системы, а атрибут патриотизма и воинской доблести многонационального народа продолжает жить уже несколько веков.

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