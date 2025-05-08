https://ukraina.ru/20250508/zakharova-perechislila-strany-gde-chasche-vsego-oskvernyayut-mogily-krasnoarmeytsev-1063010321.html

Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев

Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев - 08.05.2025 Украина.ру

Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев

Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2025-05-08T11:32

2025-05-08T11:32

2025-05-08T12:07

новости

болгария

прибалтика

польша

мария захарова

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"Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - отметила она.Захарова заверила, что таких примеров "огромное количество за последние десятилетия".По ее словам, "к сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах".Захарова отметила, что российским дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма.Подробнее - в материале "Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил на сайте Украина.ру.

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новости, болгария, прибалтика, польша, мария захарова