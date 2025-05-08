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Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев
Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев - 08.05.2025 Украина.ру
Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев
Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2025-05-08T11:32
2025-05-08T11:32
2025-05-08T12:07
новости
болгария
прибалтика
польша
мария захарова
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"Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - отметила она.Захарова заверила, что таких примеров "огромное количество за последние десятилетия".По ее словам, "к сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах".Захарова отметила, что российским дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма.Подробнее - в материале "Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, болгария, прибалтика, польша, мария захарова
Захарова перечислила страны, где чаще всего оскверняют могилы красноармейцев
11:32 08.05.2025 (обновлено: 12:07 08.05.2025)
Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - отметила она.
Захарова заверила, что таких примеров "огромное количество за последние десятилетия".
По ее словам, "к сожалению, это и Болгария
, к сожалению, это страны Прибалтики
, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах".
"Что уж говорить про Польшу, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, которое был подписано между Россией и Польшей",- сказала она.
Захарова отметила, что российским дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма.