"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил
© X / Bozhidar Bozhanov
© X / Bozhidar Bozhanov
В Софии местные власти начали демонтаж памятника Советской армии, сообщило Болгарское национальное телевидение
Глава администрации Софийской области Вяра Тодева заявила, что памятник долгое время не реставрировался, в результате чего образовались трещины.
"За 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался. Мы заказали исследование, и результаты показали, что со временем в фигурах образовались серьёзные трещины. Памятник представляет опасность для горожан, и для того, чтобы провести реставрацию, его сначала нужно демонтировать и перенести на другое место", - сказала Тодева.
По словам губернатора, памятник будет передан в государственную собственность и строго охраняться.
Скульптор Марин Марков подготовил экспертное заключение. Он сообщил, что на ногах фигуры солдата имеются трещины, достигающие 4-5 сантиметров, которые разошлись по всей длине. По его словам, при установке памятника в ноги фигуры был залит бетон, в результате чего с годами туда проникла влага, которая и разрушила металл.
Телеканал отмечает, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.
План демонтажа скульптур вызвали гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождении".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов".
"Величественная скульптурная композиция, воздвигнутая в знак победы над нацизмом, давно стала заложницей местных политических игр и личных амбиций отдельных представителей правящей элиты. С легкой руки фашиствующих евроатлантиков монумент буквально отправляется на свалку истории", - говорится в сообщении посольства России в Болгарии.
Варварские действия болгарской стороны не имеют оправдания и прощения. Болгария давно, не замечая этого, идет по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, открыто пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под контроля, добавила Захарова.
В августе правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии".Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.
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