"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил - 12.12.2023 Украина.ру
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"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил
"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил - 12.12.2023 Украина.ру
"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил
В Софии местные власти начали демонтаж памятника Советской армии, сообщило Болгарское национальное телевидение
2023-12-12T16:31
2023-12-12T16:31
новости
болгария
россия
памятник
красная армия
советский
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Глава администрации Софийской области Вяра Тодева заявила, что памятник долгое время не реставрировался, в результате чего образовались трещины.По словам губернатора, памятник будет передан в государственную собственность и строго охраняться.Скульптор Марин Марков подготовил экспертное заключение. Он сообщил, что на ногах фигуры солдата имеются трещины, достигающие 4-5 сантиметров, которые разошлись по всей длине. По его словам, при установке памятника в ноги фигуры был залит бетон, в результате чего с годами туда проникла влага, которая и разрушила металл.Телеканал отмечает, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.План демонтажа скульптур вызвали гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождении".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов"."Величественная скульптурная композиция, воздвигнутая в знак победы над нацизмом, давно стала заложницей местных политических игр и личных амбиций отдельных представителей правящей элиты. С легкой руки фашиствующих евроатлантиков монумент буквально отправляется на свалку истории", - говорится в сообщении посольства России в Болгарии.Варварские действия болгарской стороны не имеют оправдания и прощения. Болгария давно, не замечая этого, идет по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, открыто пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под контроля, добавила Захарова.В августе правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии".Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.
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новости, болгария, россия, памятник, красная армия, советский
Новости, Болгария, Россия, памятник, Красная Армия, советский

"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил

16:31 12.12.2023
 
© X / Bozhidar Bozhanov
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© X / Bozhidar Bozhanov
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В Софии местные власти начали демонтаж памятника Советской армии, сообщило Болгарское национальное телевидение
Глава администрации Софийской области Вяра Тодева заявила, что памятник долгое время не реставрировался, в результате чего образовались трещины.

"За 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался. Мы заказали исследование, и результаты показали, что со временем в фигурах образовались серьёзные трещины. Памятник представляет опасность для горожан, и для того, чтобы провести реставрацию, его сначала нужно демонтировать и перенести на другое место", - сказала Тодева.

По словам губернатора, памятник будет передан в государственную собственность и строго охраняться.
Скульптор Марин Марков подготовил экспертное заключение. Он сообщил, что на ногах фигуры солдата имеются трещины, достигающие 4-5 сантиметров, которые разошлись по всей длине. По его словам, при установке памятника в ноги фигуры был залит бетон, в результате чего с годами туда проникла влага, которая и разрушила металл.
Телеканал отмечает, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.
План демонтажа скульптур вызвали гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождении".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов".
"Величественная скульптурная композиция, воздвигнутая в знак победы над нацизмом, давно стала заложницей местных политических игр и личных амбиций отдельных представителей правящей элиты. С легкой руки фашиствующих евроатлантиков монумент буквально отправляется на свалку истории", - говорится в сообщении посольства России в Болгарии.
Варварские действия болгарской стороны не имеют оправдания и прощения. Болгария давно, не замечая этого, идет по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, открыто пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под контроля, добавила Захарова.
В августе правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии".Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 14:45
Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
 
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