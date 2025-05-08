https://ukraina.ru/20250508/vsu-ne-prekratili-deystviya-protiv-vs-rf-vo-vremya-peremiriya--minborony-1063013943.html
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны - 08.05.2025 Украина.ру
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима перемирия, сообщило Минобороны РФ
2025-05-08T14:54
2025-05-08T14:54
2025-05-08T14:54
новости
россия
курская область
дзержинск (торецк)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в материале.Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.Ранее телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" указывал, что утром 8 мая украинская пехота попыталась прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц.Там отметили, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня "и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима".Подробнее о последствиях нарушения перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
россия
курская область
дзержинск (торецк)
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Украина.ру
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новости, россия, курская область, дзержинск (торецк), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Дзержинск (Торецк), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима перемирия, сообщило Минобороны РФ
"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в материале.
Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.
Ранее телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" указывал, что утром 8 мая украинская пехота попыталась прорваться в Теткино
, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ
предприняла атаку в районе села Будки Сумской области
в направлении российского населенного пункта.
О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц
.
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", - говорится в сводке ведомства.
Там отметили, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня "и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима".
Подробнее о последствиях нарушения перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.