ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны - 08.05.2025 Украина.ру
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ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны - 08.05.2025 Украина.ру
ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима перемирия, сообщило Минобороны РФ
2025-05-08T14:54
2025-05-08T14:54
новости
россия
курская область
дзержинск (торецк)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в материале.Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.Ранее телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" указывал, что утром 8 мая украинская пехота попыталась прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц.Там отметили, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня "и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима".Подробнее о последствиях нарушения перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
россия
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, дзержинск (торецк), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Дзержинск (Торецк), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны

14:54 08.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима перемирия, сообщило Минобороны РФ
"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в материале.
Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.
Ранее телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" указывал, что утром 8 мая украинская пехота попыталась прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.
О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц.
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", - говорится в сводке ведомства.
Там отметили, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня "и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима".
Подробнее о последствиях нарушения перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
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