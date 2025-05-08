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ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны

ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны - 08.05.2025 Украина.ру

ВСУ не прекратили действия против ВС РФ во время перемирия — Минбороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима перемирия, сообщило Минобороны РФ

2025-05-08T14:54

2025-05-08T14:54

2025-05-08T14:54

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россия

курская область

дзержинск (торецк)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в материале.Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.Ранее телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" указывал, что утром 8 мая украинская пехота попыталась прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц.Там отметили, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня "и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима".Подробнее о последствиях нарушения перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.

россия

курская область

дзержинск (торецк)

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новости, россия, курская область, дзержинск (торецк), дмитрий песков, вооруженные силы украины