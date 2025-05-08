https://ukraina.ru/20250508/vlasti-ukrainy-vyvozyat-semi-iz-kieva-opasayas-oreshnika-1063011478.html
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника" - 08.05.2025 Украина.ру
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"
Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара "Орешником" в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники
2025-05-08T13:33
2025-05-08T13:33
2025-05-08T13:33
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники канала допускают возможность применения баллистических ракет "Орешник".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то Россия даст адекватный ответ.Предыдущее - пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Минобороны РФ информировало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.Подробнее о последствиях возможного нарушения нового перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"
Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара "Орешником" в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники