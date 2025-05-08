Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника" - 08.05.2025 Украина.ру
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Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника" - 08.05.2025 Украина.ру
Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"
Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара "Орешником" в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники
2025-05-08T13:33
2025-05-08T13:33
новости
киев
дмитрий песков
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владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники канала допускают возможность применения баллистических ракет "Орешник".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то Россия даст адекватный ответ.Предыдущее - пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Минобороны РФ информировало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.Подробнее о последствиях возможного нарушения нового перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, киев, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"

13:33 08.05.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара "Орешником" в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники
Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев.
Источники канала допускают возможность применения баллистических ракет "Орешник".
"Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны", — говорится в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.
Как пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то Россия даст адекватный ответ.
Предыдущее - пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Минобороны РФ информировало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Подробнее о последствиях возможного нарушения нового перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.
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