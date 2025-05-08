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Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"

Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника" - 08.05.2025 Украина.ру

Власти Украины вывозят семьи из Киева, опасаясь "Орешника"

Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара "Орешником" в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники

2025-05-08T13:33

2025-05-08T13:33

2025-05-08T13:33

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Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники канала допускают возможность применения баллистических ракет "Орешник".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то Россия даст адекватный ответ.Предыдущее - пасхальное перемирие режим Владимира Зеленского нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Минобороны РФ информировало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.Подробнее о последствиях возможного нарушения нового перемирия - в материале Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия на сайте Украина.ру.

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новости, киев, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины