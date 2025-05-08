https://ukraina.ru/20250508/u-kazhdoy-brigady-vsu-est-pvo-sorokin-obyasnil-kogda-rossiya-smozhet-zavoevat-gospodstvo-v-vozdukhe-1063001656.html

"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе

"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе - 08.05.2025 Украина.ру

"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе

Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы сбить самолет. А у каждой бригады ВСУ есть свое ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого господства российских ВКС в воздухе не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-08T05:00

2025-05-08T05:00

2025-05-08T05:00

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По мнению эксперта, новые американские военные поставки Киеву уже не будут такими, как при Байдене, в этом плане Трамп все серьезно считает, и это уже видно по состоянию украинской ПВО."Мы уже в последний месяц без сопротивления делаем, что хотим. Мы почти уничтожили остатки оборонной промышленности киевского режима. Бьем по предприятиям Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Житомира", — подчеркнул Сорокин.На этих предприятиях все поломано, ничего не работает. Противник уже на 95% зависит от поставок Запада, добавил он. Но, тем не менее, сейчас у каждой бригады ВСУ есть система ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого российского господства в воздухе не будет, указал эксперт.Потому что для любой системы ПВО самолет — это низколетящая тихоходная цель. Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы вы потеряли борт, констатировал Сорокин."Более того, когда американцы начинают какую-то агрессию против Ирака или Афганистана, они тоже не залетают в зону действия ПВО. Они отправляют ракеты туда, где ПВО не достает. И мы тоже отправляем ракеты и бомбы. Это нормально", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250507/k-9-maya-armiya-rossii-mozhet-zayti-v-dnepropetrovskuyu-oblast-i-otkryt-novoe-napravlenie--ermakov-1062976278.html

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новости, россия, киев, запорожье, джо байден, дональд трамп, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины, пво, пзрк, авиация, самолет, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация