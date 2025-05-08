"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе - 08.05.2025 Украина.ру
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"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе
"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе - 08.05.2025 Украина.ру
"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе
Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы сбить самолет. А у каждой бригады ВСУ есть свое ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого господства российских ВКС в воздухе не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-08T05:00
2025-05-08T05:00
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По мнению эксперта, новые американские военные поставки Киеву уже не будут такими, как при Байдене, в этом плане Трамп все серьезно считает, и это уже видно по состоянию украинской ПВО."Мы уже в последний месяц без сопротивления делаем, что хотим. Мы почти уничтожили остатки оборонной промышленности киевского режима. Бьем по предприятиям Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Житомира", — подчеркнул Сорокин.На этих предприятиях все поломано, ничего не работает. Противник уже на 95% зависит от поставок Запада, добавил он. Но, тем не менее, сейчас у каждой бригады ВСУ есть система ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого российского господства в воздухе не будет, указал эксперт.Потому что для любой системы ПВО самолет — это низколетящая тихоходная цель. Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы вы потеряли борт, констатировал Сорокин."Более того, когда американцы начинают какую-то агрессию против Ирака или Афганистана, они тоже не залетают в зону действия ПВО. Они отправляют ракеты туда, где ПВО не достает. И мы тоже отправляем ракеты и бомбы. Это нормально", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/k-9-maya-armiya-rossii-mozhet-zayti-v-dnepropetrovskuyu-oblast-i-otkryt-novoe-napravlenie--ermakov-1062976278.html
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новости, россия, киев, запорожье, джо байден, дональд трамп, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины, пво, пзрк, авиация, самолет, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Запорожье, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина.ру, ВКС, Вооруженные силы Украины, ПВО, ПЗРК, авиация, самолет, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе

05:00 08.05.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы сбить самолет. А у каждой бригады ВСУ есть свое ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого господства российских ВКС в воздухе не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, новые американские военные поставки Киеву уже не будут такими, как при Байдене, в этом плане Трамп все серьезно считает, и это уже видно по состоянию украинской ПВО.
"Мы уже в последний месяц без сопротивления делаем, что хотим. Мы почти уничтожили остатки оборонной промышленности киевского режима. Бьем по предприятиям Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Житомира", — подчеркнул Сорокин.
На этих предприятиях все поломано, ничего не работает. Противник уже на 95% зависит от поставок Запада, добавил он.
Но, тем не менее, сейчас у каждой бригады ВСУ есть система ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого российского господства в воздухе не будет, указал эксперт.
Потому что для любой системы ПВО самолет — это низколетящая тихоходная цель. Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы вы потеряли борт, констатировал Сорокин.
"Более того, когда американцы начинают какую-то агрессию против Ирака или Афганистана, они тоже не залетают в зону действия ПВО. Они отправляют ракеты туда, где ПВО не достает. И мы тоже отправляем ракеты и бомбы. Это нормально", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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