"У каждой бригады ВСУ есть ПВО": Сорокин объяснил, когда Россия сможет завоевать господство в воздухе
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы сбить самолет. А у каждой бригады ВСУ есть свое ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого господства российских ВКС в воздухе не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, новые американские военные поставки Киеву уже не будут такими, как при Байдене, в этом плане Трамп все серьезно считает, и это уже видно по состоянию украинской ПВО.
"Мы уже в последний месяц без сопротивления делаем, что хотим. Мы почти уничтожили остатки оборонной промышленности киевского режима. Бьем по предприятиям Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Житомира", — подчеркнул Сорокин.
На этих предприятиях все поломано, ничего не работает. Противник уже на 95% зависит от поставок Запада, добавил он.
Но, тем не менее, сейчас у каждой бригады ВСУ есть система ПВО. Пока она не будет подавлена, никакого российского господства в воздухе не будет, указал эксперт.
Потому что для любой системы ПВО самолет — это низколетящая тихоходная цель. Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы вы потеряли борт, констатировал Сорокин.
"Более того, когда американцы начинают какую-то агрессию против Ирака или Афганистана, они тоже не залетают в зону действия ПВО. Они отправляют ракеты туда, где ПВО не достает. И мы тоже отправляем ракеты и бомбы. Это нормально", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:15К 9 мая армия России может зайти в Днепропетровскую область и открыть новое направление — ЕрмаковСудя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона на границе Днепропетровской области и ДНР действительно может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Подписывайся на