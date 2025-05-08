https://ukraina.ru/20250508/rada-ratifitsirovala-soglashenie-mezhdu-ssha-i-ukrainoy-o-poleznykh-iskopaemykh--zheleznyak-1063014814.html

Рада ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых – Железняк

Рада ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых – Железняк - 08.05.2025 Украина.ру

Рада ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых – Железняк

Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Об этом сообщил 8 мая в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк

2025-05-08T15:25

2025-05-08T15:25

2025-05-08T15:25

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"Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За – 338", - написал нардеп.В конце апреля две страны подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.Подробнее о соглашении - в материале Минеральный секрет: что говорят эксперты издания Украина.ру о ресурсной сделке Киева и Вашингтона на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, ярослав железняк, киев, верховная рада