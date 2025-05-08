Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко - 08.05.2025 Украина.ру
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Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко
Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко - 08.05.2025 Украина.ру
Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, как немцы морили голодом жителей оккупированных территорий на Украине и для чего всё это делалось
2025-05-08T16:57
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видео
украина
германия
ростислав ищенко
нацисты
война
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видео, украина, германия, ростислав ищенко, нацисты, война, видео
Видео, Украина, Германия, Ростислав Ищенко, нацисты, война

Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко

16:57 08.05.2025 (обновлено: 17:37 08.05.2025)
 
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Политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, как немцы морили голодом жителей оккупированных территорий на Украине и для чего всё это делалось

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