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Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко

Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко - 08.05.2025 Украина.ру

Почему в городах Украины после Великой Отечественной войны осталась всего треть жителей — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, как немцы морили голодом жителей оккупированных территорий на Украине и для чего всё это делалось

2025-05-08T16:57

2025-05-08T16:57

2025-05-08T17:37

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видео, украина, германия, ростислав ищенко, нацисты, война, видео