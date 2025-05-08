https://ukraina.ru/20250508/natsistskaya-koloniya-ssha-poteryavshaya-svyaz-s-proshlym-ukrainskie-eksperty-o-buduschem-kotorogo-uzhe-net-1063013217.html

Нацистская колония США, потерявшая связь с прошлым. Украинские эксперты о будущем, которого уже нет

Нацистская колония США, потерявшая связь с прошлым. Украинские эксперты о будущем, которого уже нет - 08.05.2025 Украина.ру

Нацистская колония США, потерявшая связь с прошлым. Украинские эксперты о будущем, которого уже нет

В украинском экспертном сообществе обсуждают насущный вопрос, стала ли уже Украина американской колонией и вспоминают в связи с этим о судьбе индейцев. Думают и о том, когда может быть установлен мир с РФ.

2025-05-08T14:41

2025-05-08T14:41

2025-05-08T14:41

украина

россия

киев

павел дацюк

кость бондаренко

андрей золотарев

сс

сизо

верховная рада

эксклюзив

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Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в интервью журналисту Виталию Дикому высказал предположение, что окончательный мирный договор может быть подписан через много лет, возможно, через десятилетия. А до той поры может происходить медленная и постепенная нормализация отношений между Киевом и Москвой.Что будет в это время на Украине? Сказать трудно, но денацификация будет, скорее, лозунгом и не более, считает эксперт (об этом он сказал, отвечая на вопросы подписчиков). При этом политолог отметил, что считает сам этот термин "размытым".Это вызвало вопросы у зрителей и слушателей. "Почему вы говорите, что денацификация размытый термин? Вы историк, вы знаете, что такой процесс проходил в ГДР. Запрет нацистских символов, радикальных движений, возможно, репрессии по отношению к радикально настроенным. Трудно отрицать, что в Украине расцветает радикальный национализм, использование символики, под которой убивали наших предков. Это искоренить - это и есть денацификация, на мой взгляд", - читаем в комментариях к видеозаписи.По мнению политолога, нацистскую идеологию используют на Украине в противовес России, для которой победа в Великой Отечественной – цементирующий фактор.Таким образом, Гитлер и дивизия СС "Галичина" - это как бы "антитезис и элемент троллинга", полагает Бондаренко. Однако, по его словам, "это опасный троллинг", в дальнейшем это может сыграть злую шутку с Украиной, и тогда "то, что мы переживаем сейчас, может показаться еще цветочками".До начала денацификации всем нам еще нужно дожить, а пока на подконтрольной киевскому режиму территории наблюдается продолжение процесса именно нацификации.В частности, как отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, День Победы 9 мая в стране фактически под запретом, власти издеваются над ветеранами Великой Отечественной войны, хотя их уже можно пересчитать по пальцам, издеваются и над всеми, кто в свое время получал советские ордена и медали.Но это обязательно обернется когда-то и против тех, кто служит сегодня Киеву."Если вы мочитесь сегодня на могилы тех, кто погиб в ту войну, не рассчитывайте, что отношение к тем, кто воевал сейчас, будет иным", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Обсуждают по-прежнему минеральную сделку между Киевом и США и последствия ее заключения. Восторгов тут слышно мало. По мнению украинского философа Сергея Дацюка, такая сделка превращает Украину в американскую колонию."Я смотрю на него с точки зрения неоколониализма. И есть некоторые нюансы колониального положения любой страны. Много вы знаете колоний, в которых было ракетостроение, судосроение, были атомные станции: атомное оружие и т.д. Наука развита, лиераура развита — много вы аких колоний знаее?" - задал вопрос философ в эфире одного из ютуб-каналов.Дацюк высказал мнение, что колониализм на Украине наступил, как ни парадоксально, после 1991 года, с обретением независимости. При этом виновата снова Россия — она, по мнению эксперта, именно с этого времени "начала отношение к Украине как к колонии".Вообще-то очень спорное утверждение, где это видано, чтобы колонизаторы давали колонизируемым дешевый газ и вообще всячески их опекали? Колонией России Украина не была. Но украинских экспертов такие мелочи не волнуют — ладно. Что ж, российски "колонизаторы" были плохи, теперь пришли американские. Чего ждать украинцам?"Говорят, что американский колониализм, ну, в чем-то лучше, потому что он предсказуемый, он демократичнее, - сказал Дацюк. - Ну, я думаю, индейцам на пространстве Америки от этого не легче. И как бы с этой точки зрения опыт Америки не говорит о том, что она какая-то особая империя, лучше других империй, и что она будет к нам терпимее относиться".Но в чем же тогда смысл войны? Этот вопрос начинают задавать себе все больше украинцев. Андрей Золотарев на него ответил анекдотом, в котором говорится о том, что если раньше недра вам не принадлежали, то теперь все меняется - они будут принадлежать не вам.А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский иронизирует: "Согласитесь, нет ничего более патриотичного, чем вести войну за активы олигархов, полезные ископаемые британцев и американцев, и манию величия Зеленского. А вам за это - гамбургеры. Разве это не прекрасно?".По мнению опального политика, Зеленский продал Родину британцам и США. Поэтому и после завершения конфликта украинская граница останется на замке: поскольку недра сами себя для американцев не выкопают, из страны будут выпускать разве что безруких…Что касается продолжения и углубления на Украине процесса десоветизации-тире-нацификации, то Дубинский прокомментировал ситуацию так: "Знаете, что поразительно - что идиотскую пропаганду о том, что СССР не победил нацизм, а сделали это новые владельцы Украины, США и Британия - вслед за (главой ОП — Ред.) Ермаком погнали люди, которых я лично знаю, и у которых деды-прадеды - действительно воевали.Это же, представляете, какими надо быть гнидами, чтобы за 3 копейки предать и продать память своих же родных, благодаря которым живет эта сволочь…"* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Украинцы получили страну "под ключ", но всё растеряли, включая самих себя. Украинские эксперты о сегодня" https://ukraina.ru/20250506/ukraintsy-poluchili-stranu-pod-klyuch-no-vs-rasteryali-vklyuchaya-samikh-sebya-ukrainskie-eksperty-o-segodnya-1062938515.htmlИ в статье Василия Стоякина "Немного о денацификации. Неплановое последствие СВО" https://ukraina.ru/20250506/nemnogo-o-denatsifikatsii-neplanovoe-posledstvie-svo-1062968693.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, павел дацюк , кость бондаренко, андрей золотарев, сс, сизо, верховная рада, эксклюзив