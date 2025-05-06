https://ukraina.ru/20250506/ukraintsy-poluchili-stranu-pod-klyuch-no-vs-rasteryali-vklyuchaya-samikh-sebya-ukrainskie-eksperty-o-segodnya-1062938515.html

Украинцы получили страну "под ключ", но всё растеряли, включая самих себя. Украинские эксперты о сегодня

Украинцы получили страну "под ключ", но всё растеряли, включая самих себя. Украинские эксперты о сегодня - 06.05.2025 Украина.ру

Украинцы получили страну "под ключ", но всё растеряли, включая самих себя. Украинские эксперты о сегодня

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, будут ли США после заключения "минеральной сделки" защищать интересы Киева, или же они будут заботиться только об интересах своих компаний на Украине. Многие склоняются ко второму варианту.

2025-05-06T05:31

2025-05-06T05:31

2025-05-06T05:31

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Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что США "вовсе не отказываются от российско-украинской войны": заключив сделку с Киевом, они лишь указывают, что на территории Украины появляется сфера интересов американских компаний – и России показывают, что, затронув эти интересы, она так или иначе будет иметь дело уже с США."Я не знаю, как быстро флажки эти будут расставлены, но я думаю, что достаточно быстро", - сказал эксперт.При этом, по его словам, монополия создаваемого фонда на новые лицензии и новые разработки полезных ископаемых на Украине существенно ограничивают возможности национального капитала – "эта лавочка закрывается".Ермолаев продолжил: пока можно констатировать, что США через какое-то время покажут, что у них есть интересы на территории Украины (практически на всей), но интересы эти будут прагматичны, "без иллюзий – тут речь не идет о защите Украины, а речь идет о защите интересов тех компаний и заинтересантов, которые будут говорить, что это уже наша сфера интересов, это уже наша земля".Украинских олигархов отодвинут, очень многие ниши для них закрываются. Политолог считает, что это плохо – "потому что без сильного национального капитала Украина, по сути, превращается в сферу внешних интересов с господством транснационального глобального капитала и будет играть роль бедной сестры".А что же война? Война для США становится малоинтересной, потому что они видят, как будут ее завершать, то есть, американцев теперь мало будет интересовать сам ход войны и военный результат, вот в чем цинизм ситуации, считает эксперт. По его словам, в США "сложилось представление, что наступит момент Х, когда можно будет пойти на сделку с Россией, разграничить сферы влияния" - то есть, определить сферы интересов США и России".Ермолаев предположил, что в какой-то момент Москва заявит, что военная часть достижения поставленных целей завершается, и отныне эти цели будут достигаться политическим путем. Но до этого момента ВС РФ могут усилить давление на ВСУ, Америку же это не волнует."Самое печальное для Украины, что при таком подходе с Украиной мало уже будут считаться, ее будут ставить перед фактом", - констатировал политолог.Пока Зеленский хорохорится, грозит ударами по Кремлю во время парада 9 мая. Не слишком ли опасную тропу он выбрал? Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью журналисту Александру Шелесту* заявила, что Зеленский должен бы понимать, что в такие игры не играют – "это глупо со стороны нашего гаранта".Нардеп отметила, что хорошо бы знать, что думают по этому поводу США. По мнению Скороход, США выгодно окончание войны, особенно после подписания сделки. Отвечая на вопрос, что будет, если США выйдут из переговорного процесса, она напомнила о словах госсекретаря США Марко Рубио, признавшего, что это сами США и ведут на Украине прокси-войну с РФ."Поэтому сказать, что США выйдут из этого конфликта, априори невозможно, потому что сам Марко Рубио сказал, что США непосредственно принимают участие в этой войне, которую в свое время начали демократы. А для республиканцев это как гештальт – и они должны его закончить. Поэтому просто так выйти и бросить… я очень в этом сомневаюсь": - сказала Скороход.Она добавила, что и у Европы есть свои интересы в этой войне, они хотят влиять на её исход. И боятся, что в случае завершения войны на Украине война может переместиться в Европу, сказала нардеп, уточнив, что так считают в странах Прибалтики и в Польше.Тем не менее, войну надо прекращать, это вопрос выживания нации, считает политик. По ее словам, при этом один на один с Россией Украину не оставят именно по той причине, что у США и у Европы есть здесь свои интересы. Скороход также рассказала, что депутаты парламента, которым предстоит ратифицировать документ о сделке, пока не понимают, за что будут голосовать. И добавила, что ей не ясно, почему Зеленский сбрасывает ответственность за сделку на парламентариев – они до сих пор не понимают до конца сути договоренностей и условий.Пока, во всяком случае, не видно никаких выгод для Украины, подчеркнула депутат, напомнив об украинской Конституции, согласно которой недра страны принадлежат народу.Поэтому пока сложно утверждать, что сделка легко пройдет парламент, сказала Скороход, пояснив: "Сегодня это повесят на нас, завтра к власти придут другие и предъявят нам 111-ю (статью УК Украины о госизмене – Ред.)".В целом, по мнению многих украинских наблюдателей, страна катится в пропасть – и катилась все годы независимости. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в беседе с экспертом по международным вопросам Аурагхом Рамданом признал, что в 1991 году украинцы получили страну "под ключ", но все растеряли, включая и самих украинцев — по мнению эксперта, из миллионов покинувших, в страну вернутся, в лучшем случае, 25-30%.Вообще из такой Украины, которая получилась на данный момент, украинцы будут уезжать, уверен эксперт.А в стране тем временем продолжают закручивать гайки. Попавший под санкции СНБОУ экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** полагает, что таких санкционных списков "мы увидим еще десятки", что скоро вообще будет моветоном не находиться под санкциями."Гайки внутренние закручиваются, поэтому я не думаю, что мирное соглашение будет очень быстрым", - сказал экс-нардеп в эфире ютуб-канала Politeka. Да и минеральная сделка никаких гарантий безопасности для Киева не предусматривает, и, по мнению Мосийчука, в этом случае "американцы продают воздух".Теперь же власть Зеленского либо превратится в колониальную администрацию, будет послушно выполнять все указания США — либо их сметут, пришлют каких-либо молодых-послушных, считает политик.* Признан иноагентом в РФ** Признан террористом и экстремистом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Зеленые гниды" могут показать Трампу "козью морду". Украинские и российские эксперты о сделке века"

https://ukraina.ru/20250503/vs-taynoe-stanet-yavnym-neudobnye-voprosy-po-mineralnoy-sdelke-1062905723.html

https://ukraina.ru/20250505/zelenskiy-sdelal-strannoe-zayavlenie-o-krasnoy-ploschadi-1062928904.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, переговоры, андрей ермолаев, андрей золотарев, игорь мосийчук, анна скороход, александр шелест