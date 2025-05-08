https://ukraina.ru/20250508/mo-svidanie-s-pradedom-spustya-desyatki-det-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1063010502.html

Моё свидание с прадедом, спустя десятки дет после Великой Отечественной войны

Моё свидание с прадедом, спустя десятки дет после Великой Отечественной войны - 08.05.2025 Украина.ру

Моё свидание с прадедом, спустя десятки дет после Великой Отечественной войны

Лихолетье 1941-1945 годов прошлось по многим семьям, и моя - не исключение. Прадед погиб на фронте под Ленинградом, его сыновей разбросало по свету. Среднему из них, моему деду, направленному на восстановление Донбасса и оставшемуся там, удалось ненадолго увидеться со старшим братом через двадцать лет после Победы.

2025-05-08T14:18

2025-05-08T14:18

2025-05-08T14:23

ленинград

казань

ханты-мансийск

эксклюзив

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Желание найти следы прадеда не оставляло меня многие годы, однако скудость информации (довоенные семейные архивы оказались утраченными) и многие другие факторы постперестроечного безвременья не способствовали этому. Реализовать его я смог только за несколько месяцев уже до до нынешней, начавшейся в 2014 году, войны благодаря тем оказиям, которые мне давала журналистская работа.На берегу озера БарскоеМой прадед Дмитриевский Аркадий Рафаилович, 1905 года рождения, уроженец Казани, ушёл на фронт добровольцем из села Параньга Марийской АССР и был зачислен на курсы младших лейтенантов 8-й армии, расквартированные тогда в Вологодской области. После их окончания в мае 1942 года его направили на службу в 994-й стрелковый полк 286-й стрелковой дивизии вначале на должность командира взвода, а спустя два месяца ему было присвоено воинское звание "лейтенант" с переводом на должность адъютанта 2-го стрелкового батальона. 2 сентября того же года он погиб в бою у села Барское Мгинского района Ленинградской области. Это было всё, что значилось в справке из Центрального архива Минобороны РФ в городе Подольске.Скупая информация - всё-таки лучше, чем её отсутствие. Но с времён войны многое поменялось: нет Мгинского района, его территория вошла в состав соседних административных образований, а Мга стала городом областного подчинения. Во-вторых, как оказалось, в тех местах никогда не было села Барское: есть одноимённое озеро, возле которого находилось "дворянское гнездо", превращённое после революции в дом отдыха. Именно его руины в военной неразберихе и считали тем самым селом.В августе-сентябре 1942 года там проходило сражение на Синявинских высотах - ключевом плацдарме Волховского фронта для снятия блокады Ленинграда. Тогда достичь конечного результата не удалось, но сама операция послужила важным манёвром, сковывающим силы противника: к тому времени гитлеровцы прорвались к Волге и на Кавказ.Что касается фронтовой биографии прадеда, то в целом она достаточно типична для интеллигента: офицерская школа, командование взводом и должность батальонного адъютанта. Конечно, в адрес адъютантов приходится слышать немало весьма нелестных слов, но толковые начальники подразделений старались подбирать на эту должность людей с образованием, так как на них возлагались обязанности по делопроизводству. На войне, где мелочей не бывает, это - значимый фактор: за неграмотно составленный приказ или небрежное ведение журнала боевых действий командира могли отдать под трибунал. Кроме того, адъютант - это референт начальника, систематизирующий для него всю необходимую информацию.В одну из питерских командировок выкроил выходной и электричкой с тогда недавно построенного Ладожского вокзала и поехал к месту гибели прадеда. К озеру Барское от платформы Апраксино через хвойный лес ведёт грунтовая дорога. За последние три десятилетия там выросли дачные посёлки, хотя долгие годы после войны эта территория оставалась малопригодной для жизни: слишком много опасных "сюрпризов" таилось в её земле.Посреди дачного массива - небольшой памятник героям войны, на котором указаны номер полка и номер дивизии, в составе которых воевал мой прадед. Значит - я на верном направлении. Захожу в магазин, переоборудованный из старого строительного вагончика. Старик покупает хлеб. Разговорились. Мой собеседник - уроженец одной из окрестных деревень, уничтоженных боевыми действиями. Ещё в советские годы он получил участок поближе к родным местам, а выйдя на пенсию - обитает здесь круглый год.- После войны даже в лес зайти было страшно, - рассказывает он. - Останки солдат лежали прямо на земле никем не захороненные: где нашла пуля - там и могила...Снова дорога через лес, наполненный памятью о том страшном времени. На обочине постоянно попадаются то моток колючей проволоки, то разбитая каска, то стабилизатор мины. Вот и озеро Барское, на берегах которого погиб мой прадед. Срываю полевые цветы, импровизированный букет опускаю на воду: по старинному поверью, если место захоронения неизвестно, она отнесёт его куда надо...Эхо бурных тридцатыхСпустя пять лет новую возможность встречи с прадедом мне предоставила Универсиада-2013 в Казани, которую довелось освещать: от столицы Татарстана до Параньги ехать недолго, а пара лишних дней и несколько сотен вёрст пути - совсем не крюк. Райцентр, откуда мой прадед уходил на фронт, оказался очень даже ухоженным: основное население Параньги составляют татары, а у народов Поволжья и Прикамья любовь к цветам - древняя традиция.Сюда мой прадед прибыл перед войной из Ханты-Мансийска, где проработал несколько лет, там у него родился младший сын. В районном архиве документов на него не сохранилось, но кое-какие зацепки имелись: дед рассказывал, что его мать преподавала в школе, и мне посоветовали обратиться в отдел образования.Несколько часов изучаю книги приказов по Параньгинскому РОНО за 30-40-е годы ХХ века: кто работал в архивах, знает, как утомительно искать крупицы информации среди выцветших строк на пожелтевшей и рассыпающейся от ветхости бумаге. Тем не менее, труд не оказывается напрасным: мне попадается приказ № 313 от 7 сентября 1940 года, где записано: "Тов. Дмитриевского на основании его заявления с 10 сентября назначить преподавателем русского языка в младших 3-4 классах в Параньгинскую среднюю школу с нагрузкой десять часов в неделю с условием к 25 сентября предоставить справку об учительской работе..." Чуть позже нахожу приказ № 34 от 6 марта 1941 года: "Учителя Параньгинской средней школы работающего временно по русскому языку в младших классах тов. Дмитриевского освободить от учительской работы на основании предложения депутата Верховного Совета Марийской АССР Иванова С.И. в связи с переводом на хозяйственную работу...""Улов" небогат: всего два документа, но, вопросов меньше не становится. Дело в том, что по воспоминаниям деда, подтверждающимися документами архива в Подольске, было известно, что прадед имел юридическое образование, занимал должности на службе по специальности, а тут вдруг вынужден был пойти работать в школу с очень маленькой нагрузкой, и об этом мне никогда не рассказывали!Меньше всего хочется разбирать то непростое время с позиции сегодняшнего дня, и, тем более, что-либо осуждать в нём. Но это - живая история нашего народа со всеми её противоречиями, которая должна остаться в сердце каждого из нас особенно тогда, когда память о прошлом становится залогом нашего будущего. Некоторый свет на находку пролили семейные воспоминания о том, что среди родственников у прадеда имелось немало православных священников, а наличие классово-чуждых элементов в анкете в те годы могло сыграть не лучшую роль. Отсюда постоянные переезды: дед рассказывал, что на его памяти семья до войны поменяла место жительства минимум четыре раза: возможно, где-то имели место переводы отца по службе (тогда человек не всегда мог самостоятельно выбирать место работы), а где-то причины для переезда могли быть куда менее приятными.Уже после поездки в Параньгу удалось получить информацию о том, что старший брат прадеда, мой тёзка, был репрессирован в 1937 году. По воспоминаниям деда именно в том году его семья переехала в Ханты-Мансийск. И не в последнюю очередь из-за этого прадеду после переезда в Параньгу пришлось пойти учительствовать: судя по книгам приказов, кадровый голод в районной системе образования ощущался сильно, текучесть персонала была высокой, следовательно - анкету никто не проверял. Возможно что по этим же самым причинам на хозяйственную работу прадеда перевели лишь по ходатайству депутата, хотя специалисты-правоведы тогда были даже очень востребованными, причём - в крупных городах, а не только в глубинке. И ещё помню, как дед вспоминал, что его отец был партийным, хотя по архивным данным заявление о вступлении в ВКП(б) он подал только находясь на фронте, а партбилет получить так и не успел.Трудный путь памятиПоздней осенью 2013 года, когда над нами уже начинали сгущаться тучи, снова выпала командировка в Питер, а направлявшийся в Карелию товарищ подбросил меня до Мги: вдвоём коротать время в дороге намного лучше. Тогда я уже знал что прах прадеда в послевоенные годы был перезахоронен вначале в селе Вороново, а оттуда - перенесён в воинский мемориал "Малукса". Такой подход можно назвать правильным: в лесной и сильно заболоченной местности ухаживать за каждой могилой затруднительно.Ранним утром прибываю в Мгу. Первый гололёд оковал тонким стеклянным панцирем всё и вся. Купить бы цветы, но кто из продавцов посчитает в столь ранний час такой вопрос здравым? Объявляют электричку на Будогощь, смотрю на расписание и понимаю, что следующая будет очень нескоро. Поэтому стремглав несусь по обледеневшему мосту и на всех рысях влетаю в тамбур вагона за секунду до того, как захлопнутся двери.Платформа Новая Малукса. До мемориала всего семьсот метров, но они кажутся вечностью: под ногами не твёрдая земля, а скользкий лёд. Вот и сам комплекс: ряды памятников свидетельствуют о том, что каждый год здесь находят приют всё новые и новые солдаты. На главной стеле читаю фамилии захороненных: здесь они расположены в алфавитном порядке вне зависимости от чинов и званий. Среди них - мой прадед. Так и произошла наша встреча без всяких красивых и торжественных моментов…Фото из семейного архиваСвои воспоминания о деде корреспондента редакции Едены Мурзиной - в статье "Наши", которые победили фашизм"

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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ленинград, казань, ханты-мансийск, эксклюзив