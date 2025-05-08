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Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов

Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов - 08.05.2025 Украина.ру

Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал предложение украинской стороны о немедленном перемирии на 30 дней и создании буферной зоны, передает РИА Новости

2025-05-08T09:54

2025-05-08T09:54

2025-05-08T09:54

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вооруженные силы украины

общественная палата

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"Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов.По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием.На днях спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.Подробнее - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир рогов, украина, сша, кит келлог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, общественная палата