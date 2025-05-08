Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов - 08.05.2025 Украина.ру
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Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов
Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов - 08.05.2025 Украина.ру
Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал предложение украинской стороны о немедленном перемирии на 30 дней и создании буферной зоны, передает РИА Новости
2025-05-08T09:54
2025-05-08T09:54
новости
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владимир рогов
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кит келлог
владимир зеленский
вооруженные силы украины
общественная палата
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"Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов.По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием.На днях спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.Подробнее - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, владимир рогов, украина, сша, кит келлог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, общественная палата
Новости, Россия, Владимир Рогов, Украина, США, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, общественная палата

Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу мира — Рогов

09:54 08.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал предложение украинской стороны о немедленном перемирии на 30 дней и создании буферной зоны, передает РИА Новости
"Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов.
По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием.

"Келлог известен тем, что является лоббистом режима (Владимира) Зеленского, и он этого особо не скрывает", - сказал Рогов.

На днях спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Подробнее - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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