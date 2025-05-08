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Каллас рассказала о новых антироссийских санкциях ЕС

Каллас рассказала о новых антироссийских санкциях ЕС - 08.05.2025 Украина.ру

Каллас рассказала о новых антироссийских санкциях ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений

2025-05-08T17:55

2025-05-08T17:55

2025-05-08T17:56

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"В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - указала она.ЕС намерен утвердить новый список санкций на заседании глав МИД 20 мая.О влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, запад, ес, мид