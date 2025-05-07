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Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров

Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров - 07.05.2025 Украина.ру

Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров

Все поставленные президентом России задачи в зоне спецоперации на Украине выполняются с полной отдачей. Об этом 7 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

2025-05-07T18:50

2025-05-07T18:50

2025-05-07T18:50

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В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы не только развития республики, но также участия российских военнослужащих в специальной военной операции."Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32 процента, промышленное производство [выросло] на 47 процентов, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров в начале встречи с президентом России.Кадыров рассказал Путину о гуманитарной помощи семьям участников СВО и участии урооженцев Чечни в СВО.Более 27 тыс тонн гуманитарной помощи отправлено чеченским фондом для жителей освобождённых территорий.Президент России отметил высокий уровень подготовки интернациональных воинских формирований в учебных центрах Чечни."Прекрасно воюют", - сказал Путин.Также президент России констатировал высокие результаты развития Чеченской Республики и личный вклад в это Рамзана Кадырова.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

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