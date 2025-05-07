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Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров - 07.05.2025 Украина.ру
Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
Все поставленные президентом России задачи в зоне спецоперации на Украине выполняются с полной отдачей. Об этом 7 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
2025-05-07T18:50
2025-05-07T18:50
2025-05-07T18:50
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В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы не только развития республики, но также участия российских военнослужащих в специальной военной операции."Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32 процента, промышленное производство [выросло] на 47 процентов, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров в начале встречи с президентом России.Кадыров рассказал Путину о гуманитарной помощи семьям участников СВО и участии урооженцев Чечни в СВО.Более 27 тыс тонн гуманитарной помощи отправлено чеченским фондом для жителей освобождённых территорий.Президент России отметил высокий уровень подготовки интернациональных воинских формирований в учебных центрах Чечни."Прекрасно воюют", - сказал Путин.Также президент России констатировал высокие результаты развития Чеченской Республики и личный вклад в это Рамзана Кадырова.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, чечня, украина, владимир путин, рамзан кадыров, сво, новости сво россия, "ахмат"
Новости, Россия, Чечня, Украина, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, СВО, новости СВО Россия, "Ахмат"
Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
Все поставленные президентом России задачи в зоне спецоперации на Украине выполняются с полной отдачей. Об этом 7 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы не только развития республики, но также участия российских военнослужащих в специальной военной операции.
"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32 процента, промышленное производство [выросло] на 47 процентов, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров
в начале встречи с президентом России
.
Кадыров рассказал Путину
о гуманитарной помощи семьям участников СВО и участии урооженцев Чечни
в СВО.
"Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров.
Более 27 тыс тонн гуманитарной помощи отправлено чеченским фондом для жителей освобождённых территорий.
Президент России отметил высокий уровень подготовки интернациональных воинских формирований в учебных центрах Чечни.
"Прекрасно воюют", - сказал Путин.
Также президент России констатировал высокие результаты развития Чеченской Республики и личный вклад в это Рамзана Кадырова.