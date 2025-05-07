Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров - 07.05.2025 Украина.ру
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Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров - 07.05.2025 Украина.ру
Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
Все поставленные президентом России задачи в зоне спецоперации на Украине выполняются с полной отдачей. Об этом 7 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
2025-05-07T18:50
2025-05-07T18:50
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чечня
украина
владимир путин
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сво
новости сво россия
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В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы не только развития республики, но также участия российских военнослужащих в специальной военной операции."Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32 процента, промышленное производство [выросло] на 47 процентов, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров в начале встречи с президентом России.Кадыров рассказал Путину о гуманитарной помощи семьям участников СВО и участии урооженцев Чечни в СВО.Более 27 тыс тонн гуманитарной помощи отправлено чеченским фондом для жителей освобождённых территорий.Президент России отметил высокий уровень подготовки интернациональных воинских формирований в учебных центрах Чечни."Прекрасно воюют", - сказал Путин.Также президент России констатировал высокие результаты развития Чеченской Республики и личный вклад в это Рамзана Кадырова.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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новости, россия, чечня, украина, владимир путин, рамзан кадыров, сво, новости сво россия, "ахмат"
Новости, Россия, Чечня, Украина, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, СВО, новости СВО Россия, "Ахмат"

Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров

18:50 07.05.2025
 
Владимир Путин с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
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Все поставленные президентом России задачи в зоне спецоперации на Украине выполняются с полной отдачей. Об этом 7 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы не только развития республики, но также участия российских военнослужащих в специальной военной операции.
"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32 процента, промышленное производство [выросло] на 47 процентов, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров в начале встречи с президентом России.
Кадыров рассказал Путину о гуманитарной помощи семьям участников СВО и участии урооженцев Чечни в СВО.
"Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров.
Более 27 тыс тонн гуманитарной помощи отправлено чеченским фондом для жителей освобождённых территорий.
Президент России отметил высокий уровень подготовки интернациональных воинских формирований в учебных центрах Чечни.
"Прекрасно воюют", - сказал Путин.
Также президент России констатировал высокие результаты развития Чеченской Республики и личный вклад в это Рамзана Кадырова.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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