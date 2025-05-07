Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС - 07.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250507/spetssluzhby-ukrainy-i-chekhii-likvidirovali-zakarpatskiy-koll-tsentr-obvorovyvavshiy-grazhdan-es-1062990009.html
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС - 07.05.2025 Украина.ру
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Действовавший в украинском Закарпатье колл-центр, который обворовывал граждан Евросоюза, ликвидирован. Об этом 7 мая сообщила СБУ.
2025-05-07T14:18
2025-05-07T14:18
новости
украина
чехия
закарпатье
ес
сбу
фсб
мошенники
телефон
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1062989889_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_594f4f649b764621192f5bf15d5ef242.jpg
Киберспециалисты СБУ совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии ликвидировали схему обворовываний электронных счетов жителей ЕС. Совместными действиями в Закарпатье задержаны четыре мошенника, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан."Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. "По инструкции" они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты. Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования", - рассказали в СБУ.В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете – это позволяло злоумышленникам взломать устройства граждан ЕС. Затем злодеи заходили в криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на свои счета.Ранее на эту тему: ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
украина
чехия
закарпатье
ужгород
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1062989889_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93c5120deebdcad150ce7fa615dbbcb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, чехия, закарпатье, ес, сбу, фсб, мошенники, телефон, кибербезопасность, кибербезопасность, криптовалюта, ужгород, западная украина, криминал
Новости, Украина, Чехия, Закарпатье, ЕС, СБУ, ФСБ, мошенники, телефон, кибербезопасность, кибербезопасность, криптовалюта, Ужгород, Западная Украина, криминал

Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС

14:18 07.05.2025
 
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Читать в
ДзенTelegram
Действовавший в украинском Закарпатье колл-центр, который обворовывал граждан Евросоюза, ликвидирован. Об этом 7 мая сообщила СБУ.
Киберспециалисты СБУ совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии ликвидировали схему обворовываний электронных счетов жителей ЕС. Совместными действиями в Закарпатье задержаны четыре мошенника, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан.
"Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. "По инструкции" они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты. Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования", - рассказали в СБУ.
В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете – это позволяло злоумышленникам взломать устройства граждан ЕС. Затем злодеи заходили в криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на свои счета.
Ранее на эту тему: ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧехияЗакарпатьеЕССБУФСБмошенникителефонкибербезопасностькибербезопасностькриптовалютаУжгородЗападная Украинакриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области
14:21Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко
14:18Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
13:56"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши
13:38Песков рассказал о мерах ВС РФ для обеспечения празднования 80-летия Победы
13:37Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной
13:24Кремль высказался об ограничениях связи в Москве
13:18Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева
13:07Кремль считает крайне несправедливой дискриминацию российских футболистов
13:01Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Киеву - СМИ
13:00"Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00
12:39СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков
12:33Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст
12:12В преддверии Дня Победы: ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке
11:54Андрей Школьников: кто он
11:48Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС
11:39Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву
11:28Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма
11:16Вашингтон просил Киев принять своих нелегалов - The Washington Post
11:08Танки Leopard и ракеты Taurus не спасут режим Зеленского — Захарова
Лента новостейМолния