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Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС

Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС - 07.05.2025 Украина.ру

Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС

Действовавший в украинском Закарпатье колл-центр, который обворовывал граждан Евросоюза, ликвидирован. Об этом 7 мая сообщила СБУ.

2025-05-07T14:18

2025-05-07T14:18

2025-05-07T14:18

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Киберспециалисты СБУ совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии ликвидировали схему обворовываний электронных счетов жителей ЕС. Совместными действиями в Закарпатье задержаны четыре мошенника, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан."Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. "По инструкции" они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты. Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования", - рассказали в СБУ.В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете – это позволяло злоумышленникам взломать устройства граждан ЕС. Затем злодеи заходили в криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на свои счета.Ранее на эту тему: ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине

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