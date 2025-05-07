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Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС - 07.05.2025 Украина.ру
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Действовавший в украинском Закарпатье колл-центр, который обворовывал граждан Евросоюза, ликвидирован. Об этом 7 мая сообщила СБУ.
2025-05-07T14:18
2025-05-07T14:18
2025-05-07T14:18
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Киберспециалисты СБУ совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии ликвидировали схему обворовываний электронных счетов жителей ЕС. Совместными действиями в Закарпатье задержаны четыре мошенника, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан."Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. "По инструкции" они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты. Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования", - рассказали в СБУ.В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете – это позволяло злоумышленникам взломать устройства граждан ЕС. Затем злодеи заходили в криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на свои счета.Ранее на эту тему: ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
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новости, украина, чехия, закарпатье, ес, сбу, фсб, мошенники, телефон, кибербезопасность, кибербезопасность, криптовалюта, ужгород, западная украина, криминал
Новости, Украина, Чехия, Закарпатье, ЕС, СБУ, ФСБ, мошенники, телефон, кибербезопасность, кибербезопасность, криптовалюта, Ужгород, Западная Украина, криминал
Спецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
Действовавший в украинском Закарпатье колл-центр, который обворовывал граждан Евросоюза, ликвидирован. Об этом 7 мая сообщила СБУ.