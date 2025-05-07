ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине - 07.05.2025 Украина.ру
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ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине - 07.05.2025 Украина.ру
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
На Украине действует до 150 колл-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2025-05-07T10:44
2025-05-07T10:55
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вооруженные силы украины
мошенники
мошенничество
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Отмечается, что координация мошеннической деятельности против российских граждан ведется с территории Украины, где действует от 120 до 150 колл-центров. Кроме того, в ФСБ подчеркнули, что мошенники используют информационную инфраструктуру не только Украины, но и отдельных стран ЕС.По данным службы, украинские мошенники привлекают пособников на территории России для установки электронного оборудования, которое размещают в квартирах и даже на автотранспорте.Что касается статистики, то в 2024 году в РФ зарегистрировано более 640 тысяч дистанционных мошенничеств, ущерб от которых превысил 170 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств идет на финансирование ВСУ и националистических формирований, заявили в ФСБ.Между тем на Украине продолжаются обсуждения заключенной с США сделки. Подробности в публикации Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером.
https://ukraina.ru/20250416/pisma-iz-fsb-i-verbovka-podrostkov-ekspert-obyasnil-kak-nuzhno-borotsya-s-ukrainskimi-moshennikami-1062531123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, фсб, ес, вооруженные силы украины, мошенники, мошенничество
Новости, Украина, Россия, ФСБ, ЕС, Вооруженные силы Украины, мошенники, мошенничество

ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине

10:44 07.05.2025 (обновлено: 10:55 07.05.2025)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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На Украине действует до 150 колл-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Отмечается, что координация мошеннической деятельности против российских граждан ведется с территории Украины, где действует от 120 до 150 колл-центров. Кроме того, в ФСБ подчеркнули, что мошенники используют информационную инфраструктуру не только Украины, но и отдельных стран ЕС.
По данным службы, украинские мошенники привлекают пособников на территории России для установки электронного оборудования, которое размещают в квартирах и даже на автотранспорте.
Колл-центр на Украине
16 апреля, 03:30
"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенникамиПомимо вербовки террористов, в России фиксируются огромные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры на Украине. Противник ведет системную работу, я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Что касается статистики, то в 2024 году в РФ зарегистрировано более 640 тысяч дистанционных мошенничеств, ущерб от которых превысил 170 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств идет на финансирование ВСУ и националистических формирований, заявили в ФСБ.
Между тем на Украине продолжаются обсуждения заключенной с США сделки. Подробности в публикации Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером.
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