https://ukraina.ru/20250507/fsb-vyyasnila-skolko-moshennicheskikh-koll-tsentrov-rabotaet-protiv-rossiyan-na-ukraine-1062980644.html
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине - 07.05.2025 Украина.ру
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
На Украине действует до 150 колл-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2025-05-07T10:44
2025-05-07T10:44
2025-05-07T10:55
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Отмечается, что координация мошеннической деятельности против российских граждан ведется с территории Украины, где действует от 120 до 150 колл-центров. Кроме того, в ФСБ подчеркнули, что мошенники используют информационную инфраструктуру не только Украины, но и отдельных стран ЕС.По данным службы, украинские мошенники привлекают пособников на территории России для установки электронного оборудования, которое размещают в квартирах и даже на автотранспорте.Что касается статистики, то в 2024 году в РФ зарегистрировано более 640 тысяч дистанционных мошенничеств, ущерб от которых превысил 170 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств идет на финансирование ВСУ и националистических формирований, заявили в ФСБ.Между тем на Украине продолжаются обсуждения заключенной с США сделки. Подробности в публикации Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером.
https://ukraina.ru/20250416/pisma-iz-fsb-i-verbovka-podrostkov-ekspert-obyasnil-kak-nuzhno-borotsya-s-ukrainskimi-moshennikami-1062531123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, фсб, ес, вооруженные силы украины, мошенники, мошенничество
Новости, Украина, Россия, ФСБ, ЕС, Вооруженные силы Украины, мошенники, мошенничество
ФСБ выяснила, сколько мошеннических колл-центров работает против россиян на Украине
10:44 07.05.2025 (обновлено: 10:55 07.05.2025)
На Украине действует до 150 колл-центров, занимающихся мошенничеством против россиян. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России