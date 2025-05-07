Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку продолжил полёт в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник информагенства.
В среду 7 мая азербайджанских СМИ сообщили о вынужденной посадке самолёта президента Сербии.
До этого, 6 мая власти прибалтийских членов ЕС и Польши запретили пролёт самолета президента Сербии через свои воздушные пространства. Запрет действует также в отношении борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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