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Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву

Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025 Украина.ру

Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву

Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку продолжил полёт в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

2025-05-07T16:09

2025-05-07T16:09

2025-05-07T16:09

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"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник информагенства.В среду 7 мая азербайджанских СМИ сообщили о вынужденной посадке самолёта президента Сербии.До этого, 6 мая власти прибалтийских членов ЕС и Польши запретили пролёт самолета президента Сербии через свои воздушные пространства. Запрет действует также в отношении борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Лидеры Сербии, Словакии и ещё почти трёх десятков государств подтвердили участие в торжествах 9 мая в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00

https://ukraina.ru/20250416/ne-imeyu-pravo-nakazyvat-evrokomissiya-o-namerenii-fitso-posetit-parad-pobedy-v-moskve--1062553772.html

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