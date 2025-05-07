Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025 Украина.ру
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Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025 Украина.ру
Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку продолжил полёт в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
2025-05-07T16:09
2025-05-07T16:09
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баку
александр вучич
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день победы
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"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник информагенства.В среду 7 мая азербайджанских СМИ сообщили о вынужденной посадке самолёта президента Сербии.До этого, 6 мая власти прибалтийских членов ЕС и Польши запретили пролёт самолета президента Сербии через свои воздушные пространства. Запрет действует также в отношении борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Лидеры Сербии, Словакии и ещё почти трёх десятков государств подтвердили участие в торжествах 9 мая в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
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новости, сербия, москва, баку, александр вучич, роберт фицо, владимир зеленский, ес, 9 мая, день победы, 80 лет победы, санкции, международные отношения, международная политика
Новости, Сербия, Москва, Баку, Александр Вучич, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, 9 мая, День Победы, 80 лет Победы, санкции, международные отношения, Международная политика

Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву

16:09 07.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку продолжил полёт в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник информагенства.
В среду 7 мая азербайджанских СМИ сообщили о вынужденной посадке самолёта президента Сербии.
До этого, 6 мая власти прибалтийских членов ЕС и Польши запретили пролёт самолета президента Сербии через свои воздушные пространства. Запрет действует также в отношении борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
16 апреля, 15:26
Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве Еврокомиссия не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза. Такое заявление 16 апреля сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве
Лидеры Сербии, Словакии и ещё почти трёх десятков государств подтвердили участие в торжествах 9 мая в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
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16:09Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
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