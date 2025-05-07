Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
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© Фотохост-агентство РИА Новости
Эстония запретила транзитные перелеты через своё воздушное пространство для рейсов в Москву накануне 9 мая. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на МИД постсоветской прибалтийской республики.
Министерство иностранных дел Эстонии заявило о запрете использования воздушного пространства для полётов в Москву и обратно.
Глава дипломатии постсоветской прибалтийской республики заявил также, что празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве является "пропагандистским мероприятием" и Эстония намерена полностью исключить любую возможность участия в нём.
Накануне об аналогичных запретах заявили чиновники других стран ЕС – Литвы, Латвии и Польши. Все они были освобождены Красной Армией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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РККА в ходе Прибалтийской операции (14 сентября — 24 ноября 1944 года) полностью освободила три республики СССР (Литву, Латвию и Эстонию). В наступлении участвовали Ленинградский фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, 3-й Прибалтийский фонт, 3-й Белорусский фронт при поддержке Краснознамённого Балтийского флота. При освобождении Прибалтики безвозвратные потери РККА составили почти 61,65 тыс человек, а санитарные – более 218,6 тыс человек.
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