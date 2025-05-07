Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии - 07.05.2025 Украина.ру
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Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии - 07.05.2025 Украина.ру
Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
Эстония запретила транзитные перелеты через своё воздушное пространство для рейсов в Москву накануне 9 мая. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на МИД постсоветской прибалтийской республики.
2025-05-07T16:39
2025-05-07T16:39
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Министерство иностранных дел Эстонии заявило о запрете использования воздушного пространства для полётов в Москву и обратно."Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит – Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.Глава дипломатии постсоветской прибалтийской республики заявил также, что празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве является "пропагандистским мероприятием" и Эстония намерена полностью исключить любую возможность участия в нём.Накануне об аналогичных запретах заявили чиновники других стран ЕС – Литвы, Латвии и Польши. Все они были освобождены Красной Армией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.РККА в ходе Прибалтийской операции (14 сентября — 24 ноября 1944 года) полностью освободила три республики СССР (Литву, Латвию и Эстонию). В наступлении участвовали Ленинградский фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, 3-й Прибалтийский фонт, 3-й Белорусский фронт при поддержке Краснознамённого Балтийского флота. При освобождении Прибалтики безвозвратные потери РККА составили почти 61,65 тыс человек, а санитарные – более 218,6 тыс человек.Также 7 мая стало известно, что официальный Вильнюс не смог помешать сербскому президенту Александру Вучичу прибыть ко Дню победы в Москву. Подробности в публикации Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
https://ukraina.ru/20250507/inostrannye-lidery-nachinayut-pribyvat-v-moskvu-kto-priletel-a-kto-uzhe-v-kremle--1062997037.html
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новости, эстония, москва, ркка, мид, международные отношения, международное право, международная политика, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, ес, авиасообщение, пересечение границы, великая отечественная война, день победы, 9 мая, русофобия, антироссийские санкции, 80 лет победы
Новости, Эстония, Москва, РККА, МИД, международные отношения, международное право, Международная политика, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, ЕС, авиасообщение, пересечение границы, Великая Отечественная война, День Победы, 9 мая, Русофобия, антироссийские санкции, 80 лет Победы

Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии

16:39 07.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
ПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Эстония запретила транзитные перелеты через своё воздушное пространство для рейсов в Москву накануне 9 мая. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на МИД постсоветской прибалтийской республики.
Министерство иностранных дел Эстонии заявило о запрете использования воздушного пространства для полётов в Москву и обратно.
"Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит – Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Глава дипломатии постсоветской прибалтийской республики заявил также, что празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве является "пропагандистским мероприятием" и Эстония намерена полностью исключить любую возможность участия в нём.
Накануне об аналогичных запретах заявили чиновники других стран ЕСЛитвы, Латвии и Польши. Все они были освобождены Красной Армией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
16:03
Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля
РККА в ходе Прибалтийской операции (14 сентября — 24 ноября 1944 года) полностью освободила три республики СССР (Литву, Латвию и Эстонию). В наступлении участвовали Ленинградский фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, 3-й Прибалтийский фонт, 3-й Белорусский фронт при поддержке Краснознамённого Балтийского флота. При освобождении Прибалтики безвозвратные потери РККА составили почти 61,65 тыс человек, а санитарные – более 218,6 тыс человек.
Также 7 мая стало известно, что официальный Вильнюс не смог помешать сербскому президенту Александру Вучичу прибыть ко Дню победы в Москву. Подробности в публикации Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
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17:18Четверть века Путина
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16:39Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
16:23ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
16:09Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
16:03Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле
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