https://ukraina.ru/20250507/pozyvnoy-meschera-boytsam-na-fronte-ne-khvataet-zhenskogo-obschestva-nas-zhenschin-malo-1062975433.html

Позывной "Мещера": Бойцам на фронте не хватает женского общества. Нас, женщин, мало

Позывной "Мещера": Бойцам на фронте не хватает женского общества. Нас, женщин, мало - 07.05.2025 Украина.ру

Позывной "Мещера": Бойцам на фронте не хватает женского общества. Нас, женщин, мало

Военврач с позывным "Мещера" служит в добровольческом отряде им. Василия Маргелова. Она рассказала о своем сыне, будущем десантнике, и о том, как часто бойцы, которые соскучились по женскому обществу, делали ей предложения руки и сердца

2025-05-07T04:20

2025-05-07T04:20

2025-05-07T04:20

интервью

александр чаленко

херсонская область

вдв

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- Мещера, ваше имя – Оксана. Как жительница Подмосковья получила украинское имя?- (смеется) За это спасибо родителям. Не знаю. Никто из них отношения к Украине не имеет.- Как вы, красивая молодая девушка, попали сюда, в добровольческий отряд им. Василия Маргелова, где служите доктором?- У меня, в нашем отряде, служит знакомый, друг семьи. Он знал, что я с 2022 года, с начала СВО, пыталась попасть на войну медиком. Еще получая образование в Рязанском мединституте, я осознанно училась на военной кафедре. Получила звание лейтенанта медицинской службы. Всегда знала и понимала, что, если вдруг что-то произойдет в нашей стране, я буду там, на передовой. Это патриотизм, который во мне был всегда.Когда все это началось в 2022 году, я очень рвалась на фронт, но на тот момент моей младшей дочери было только полтора года. Конечно, семья таких моих устремлений не одобрила. Через год мне снова в кадрах предложили подписать контракт, но, опять же, меня не отпустили.Уже спустя два года немного изменилась ситуация, ну и ребенок подрос, и мне дали добро пойти в добровольческий отряд.- А как именно к маргеловцам попали сюда, в Херсонскую область?- Когда я услышала от друга нашей семьи, что этот отряд имени Василия Филипповича Маргелова…. Рязань, в которой я училась, это ведь город ВДВ. У меня много друзей, которые закончили там Высшее десантное училище. Мой старший сын сейчас учится в нем. Ему 19 лет. Я горжусь им, потому что это будущий офицер Воздушно-десантных войск. В общем, не могла пройти мимо.Когда я увидела лейбл, что это 33-й добровольческий отряд имени Маргелова, сразу себе сказала: мне надо туда. И как только предоставилась такая возможность, я, не раздумывая, сделала все для того, чтобы подписать контракт и прийти сюда.- А помните ваш первый обстрел? Каким он был? Было страшно?-Первый обстрел был за год до этого, когда я была еще под Луганском. Туда я ездила… это была пробная поездка - хотела себя проверить, смогу ли я вообще быть на войне. Понимала, что одно дело мое желание, другое дело, а не испугаюсь ли я. Вот и спасибо друзьям, мне сделали такую мини-экскурсию. Была в Светлодарске (ДНР) в госпитале, меня определили к доктору той же специальности, что и я. Он был моим куратором.В этот день случился обстрел, причем он случился именно по медроте. К нам привезли потом сотрудников этой медроты. Обстрел был рядом с больницей. Все это я лично слышала и видела. Ехав домой, понимала, что не хочу возвращаться, что должна быть здесь. Понимаю, что я не хирург, не травматолог, но в принципе готова ко всему. И научиться всему тоже готова.Самое интересное, что врачей терапевтической специальности, кем я являюсь, здесь, на фронте, крайне мало. В них действительно есть нехватка. И сейчас, когда мы взаимодействуем с Министерством обороны, у нас есть хирурги, анестезиологи, но у них крайне мало терапевтов. И во всех терапевтических случаях ребята со мной консультируются, перекидывая мне свои кардиограммы и жалобы. И я их консультирую как терапевт.Здесь еще я выполняю работу и медсестры, и санитара, и санитарного инструктора. Спасибо нашему начмеду: отправил меня на учебу по тактической медицине, чему я очень рада. Я всегда хотела этому научиться. Поэтому, как только я отучилась там, стала еще более уверенной. Теперь в отряде я обучаю тактической медицине наших бойцов.-А вот какие-то прикольные случаи с вами происходили на СВО? Может, какой-то раненый боец вам признавался в любви? Часто ли вообще вам предлагают выйти замуж? Может быть, обижаются на вас, если отказываете, требуя большой, но чистой любви? Есть такое или нет?- (смеется) Ну, конечно, есть.- Сколько раз в месяц вам делают такие предложения?- (смеется) Сейчас уже не делают, сейчас все меня знают.- А до этого сколько примерно бойцов?- (смеется) Каждый второй, наверное. Просто мужчины соскучились по женскому обществу. Нас здесь крайне мало, поэтому я этому не удивляюсь. У меня был боец-снайпер, которому я оказывала помощь на передке как 300-му. Он был перевозбужден от того, что один из осколков прилетел ему в грудную клетку. Но его спас жетон. Жетон согнуло, а сам осколок он нашел у себя… в штанах.- Но там он не пострадал как мужчина?- Нет, но он очень эмоционировал. И мне пришлось практически полтора часа стоять и гладить его то по голове, то по руке, куда была сделана капельница. Но мы справились, все в итоге было хорошо. Боец сейчас, конечно, не в строю, на лечении.Были тяжелые пациенты в медроте, где мы помогаем. У меня был один случай, который прямо сильно запечатлился: это, когда у бойца было ранение бедра, кисти и нижней челюсти. Он закрывал лицо кистью. Пуля через кисть прошла на вылет, прошла через нижнюю челюсть и вышла в глазнице. Знаете, когда нам сказали, что будет боец с такими ранениями, то первые чувства у меня были связаны с тем, насколько тяжело все это будет увидеть. Увидеть живого человека в таком состоянии.Но когда его привезли, и мы все включились в работу - что мне нравится, что в медроте все включаются в работу от санитара до врача - этого не видишь, ты не понимаешь, не замечаешь.Когда мы в институте учились, я всегда думала, как на вскрытиях стоять, ведь перед вами лежит мертвый человек. Все просто: вы не смотрите на труп как на человека. Как только его вскрыли, ты видишь перед собой только операционное поле. Страха нет. Да и страха крови у меня никогда не было.Из-за таких особенностей психики, наверное, я здесь. Но не каждый готов сюда приехать, помогать и видеть все это. Потому что все эти картинки – тяжело раненные бойцы – стоят потом долго перед глазами.Я понимала, что там, в гражданской медицине, нас много, а здесь, на войне, медиков мало, и если мы сюда не пойдем, то кто будет помогать нашим бойцам?Читайте также интервью Александра Чаленко о китайцах на Запорожском фронте Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей

https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html

https://ukraina.ru/20250504/devushki-voyuyuschie-za-rossiyu-umeyut-dazhe-takoe-smotrite-chem-nas-udivila-operator-bpla-malykha-1062915092.html

херсонская область

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2025

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, херсонская область, вдв