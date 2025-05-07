Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером - 07.05.2025 Украина.ру
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Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером
Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером - 07.05.2025 Украина.ру
Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером
Бывший президент Украины Петр Порошенко* в своем телеграм-канале заявил, что нынешняя версия соглашения с США о полезных ископаемых "неприемлема" и потребовал немедленной встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем для изучения документа
2025-05-07T09:27
2025-05-07T09:27
новости
украина
денис шмыгаль
сша
петр порошенко
ярослав железняк
верховная рада
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"Предложенный документ не отражает партнерство, а содержит лишь односторонние обязательства Украины. Распределение доходов 50 на 50, но без всякой гарантии безопасности для Украины, неприемлемо. Мы просто не можем и не будем делить 50 на 50, не понимая, что Украину ждет впереди... Именно поэтому мы требуем встречи с премьер-министром (Украины Денисом Шмыгалем -ред.) и переговорной командой, чтобы ознакомиться с содержательной частью соглашения и приложений. После этого фракция (партия Порошенко "Европейская солидарность" -ред.) решит, как будет голосовать", - написал экс-президент.В конце апреля США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.По словам Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Накануне украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. Подробнее о соглашении - в материале "Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, украина, денис шмыгаль, сша, петр порошенко, ярослав железняк, верховная рада
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, США, Петр Порошенко, Ярослав Железняк, Верховная Рада

Порошенко* назвал соглашение с США неприемлемым и потребовал немедленной встречи с премьером

09:27 07.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко* в своем телеграм-канале заявил, что нынешняя версия соглашения с США о полезных ископаемых "неприемлема" и потребовал немедленной встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем для изучения документа
"Предложенный документ не отражает партнерство, а содержит лишь односторонние обязательства Украины. Распределение доходов 50 на 50, но без всякой гарантии безопасности для Украины, неприемлемо. Мы просто не можем и не будем делить 50 на 50, не понимая, что Украину ждет впереди... Именно поэтому мы требуем встречи с премьер-министром (Украины Денисом Шмыгалем -ред.) и переговорной командой, чтобы ознакомиться с содержательной частью соглашения и приложений. После этого фракция (партия Порошенко "Европейская солидарность" -ред.) решит, как будет голосовать", - написал экс-президент.
В конце апреля США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
По словам Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Накануне украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент.
Подробнее о соглашении - в материале "Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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