Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева - 07.05.2025 Украина.ру
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Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева
Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева - 07.05.2025 Украина.ру
Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева
Новых указаний по ответным действиям России на атаки украинских БПЛА в преддверии объявленного Москвой майского перемирия не было получено. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-05-07T13:18
2025-05-07T14:38
новости
россия
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дмитрий песков
владимир путин
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По его словам, президент России Владимир Путин не давал новых указаний по ответным действиям ВС РФ в случаи провокации со стороны Киева, кроме тех, что уже были известны. Стоит напомнить, что сегодня, 7 мая, Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник". Подробнее об этом — в публикации Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву.
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новости, россия, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин
Новости, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева

13:18 07.05.2025 (обновлено: 14:38 07.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Новых указаний по ответным действиям России на атаки украинских БПЛА в преддверии объявленного Москвой майского перемирия не было получено. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По его словам, президент России Владимир Путин не давал новых указаний по ответным действиям ВС РФ в случаи провокации со стороны Киева, кроме тех, что уже были известны.
"Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать ответ России на украинские удары, и будет ли вновь использован ракетный комплекс "Орешник".
Стоит напомнить, что сегодня, 7 мая, Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник". Подробнее об этом — в публикации Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву.
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