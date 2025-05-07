https://ukraina.ru/20250507/peskov-raskryl-otvetit-li-moskva-oreshnikom-v-sluchai-provokatsiy-kieva--1062989036.html

Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева

Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева - 07.05.2025 Украина.ру

Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева

Новых указаний по ответным действиям России на атаки украинских БПЛА в преддверии объявленного Москвой майского перемирия не было получено. Об этом 7 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-07T13:18

2025-05-07T13:18

2025-05-07T14:38

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дмитрий песков

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По его словам, президент России Владимир Путин не давал новых указаний по ответным действиям ВС РФ в случаи провокации со стороны Киева, кроме тех, что уже были известны. Стоит напомнить, что сегодня, 7 мая, Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник". Подробнее об этом — в публикации Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву.

https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-kulbit-rady-ssha-prosyat-kiev-usynovit-nelegalov-vsu-pod-kurskom-glavnoe-na-1300-1062981879.html

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