Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности. Об этом 7 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента
По ее словам, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится, "и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений".
"Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы. Справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет Украины, уважает ее территориальную целостность и поддерживает ее европейские устремления. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить позиции Украины", -призвала фон дер Ляйен.
Как заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России (возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс). Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Подробнее об усилиях по завершению конфликта - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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