https://ukraina.ru/20250507/mirnoe-soglashenie-po-ukraine-dolzhno-stat-perelomnym---glava-evrokomissii-1062980764.html

Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии

Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии - 07.05.2025 Украина.ру

Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии

Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности. Об этом 7 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента

2025-05-07T10:54

2025-05-07T10:54

2025-05-07T10:54

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По ее словам, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится, "и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений".По ее мнению, поддержка Киева со стороны ЕС должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе стран союза от российского ископаемого топлива и ускорении принятия Украины в ЕС.Как заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России (возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс). Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.Подробнее об усилиях по завершению конфликта - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.

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новости, украина, урсула фон дер ляйен, россия, европа, сергей лавров, еврокомиссия, ес, европарламент