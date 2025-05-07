Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии - 07.05.2025 Украина.ру
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Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии - 07.05.2025 Украина.ру
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии
Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности. Об этом 7 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента
2025-05-07T10:54
2025-05-07T10:54
новости
украина
урсула фон дер ляйен
россия
европа
сергей лавров
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европарламент
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По ее словам, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится, "и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений".По ее мнению, поддержка Киева со стороны ЕС должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе стран союза от российского ископаемого топлива и ускорении принятия Украины в ЕС.Как заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России (возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс). Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.Подробнее об усилиях по завершению конфликта - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, урсула фон дер ляйен, россия, европа, сергей лавров, еврокомиссия, ес, европарламент
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Европа, Сергей Лавров, Еврокомиссия, ЕС, Европарламент

Мирное соглашение по Украине должно стать переломным - глава Еврокомиссии

10:54 07.05.2025
 
© Пресс-служба президента Узбекистана / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности. Об этом 7 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента
По ее словам, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится, "и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений".

"Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы. Справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет Украины, уважает ее территориальную целостность и поддерживает ее европейские устремления. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить позиции Украины", -призвала фон дер Ляйен.

По ее мнению, поддержка Киева со стороны ЕС должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе стран союза от российского ископаемого топлива и ускорении принятия Украины в ЕС.
Как заявил ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России (возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс). Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Подробнее об усилиях по завершению конфликта - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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